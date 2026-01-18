Измены, заработок на скандалах и алкоголизм. Как сложилась жизнь Игоря Николаева

Автору песен «Выпьем за любовь» и «Пять причин» Игорю Николаеву 17 января исполнилось 66 лет. Он стал легендой еще во времена СССР и долгие годы сохранял популярность. О его пути на сцену, любимых женщинах, скандалах и проблемах — в материале 360.ru.

Играл на скрипке и писал стихи Игорь Николаев родился 17 января 1960 года в Холмске на Сахалине. Он появился на свет в семье бухгалтера и капитана дальнего плавания, поэта-мариниста. Именно отец поддерживал пробы пера сына, относил их в редакции «Советского Сахалина» и «Молодой гвардии». На сцену Дворца культуры моряков Игорь впервые вышел в семь лет, прочитав стихотворение Михаила Светлова «Гренада». В детстве он учился играть на скрипке, окончив музыкальную школу. Потом переехал в столицу, где окончил в 1979 году училище при Московской консерватории имени Чайковского. Спустя год — эстрадное отделение Московского института культуры.

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look / www.globallookpress.com

В армии Николаев тоже отслужил, но призвали его только в 24 года.

От клавишника Пугачевой до народного артиста России Знаковым для Николаева оказался 1980 год. Он начал сотрудничать с Аллой Пугачевой, работая в ее коллективе «Рецитал» аранжировщиком и клавишником. Тогда и написал первые песни. Спустя три года Пугачева исполнила его композиции «Айсберг» и «Расскажите птицы», а песню «Как жаль, что вас здесь нет» спела Людмила Гурченко. Сам Николаев дебютировал на телевидении с песней «Мельница» в 1986 году. В том же году его назвали «Лучшим композитором года».

Песни Николаева не раз входили в хит-парады страны. Вместе с Пугачевой он совершил гастрольный тур по Японии и участвовал в шведском шоу «Лестница Якоба», где совместно с дуэтом Roxette вел финал церемонии присуждения премии Grammis.

Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look / www.globallookpress.com

В его карьере были коллаборации с российскими звездами, участие в телепроектах, запись более 20 сольных альбомов и съемки в музыкальных фильмах. В 2019 году Николаева удостоили звания народного артиста России, он неоднократный лауреат музпремии «Овация» и фестиваля «Песня года», «Золотой граммофон-2001» и других. В 2007-м на аллее парка 850-летия Москвы появилась его именная звезда. Женщины в жизни Николаева Жены музыканта — это его музы. Первый раз он женился на своей школьной любви Елене Кудряшевой. В этом браке родилась дочь Юлия. Супруги часто расставались, так как Николаев тогда учился в Москве. Брак распался в 1991 году. Дочь композитора живет в США, работает врачом. Она окончила музыкальную школу и всемирную школу искусств Майами. Из-под ее пера вышли песни для Наташи Королевой «Любовь без правил», Кристины Орбакайте «Крылья» и Дианы Гурцкой «Я люблю вас всех».

Фото: слева от Николаева дочь Юлия / РИА «Новости»

В 1990 году на советской сцене появилась новая звезда — голосистая 17-летняя украинка Наташа Королева. Разгореться ей помог Николаев. Их «Желтые тюльпаны» и «Дельфин и русалка» запомнились россиянам на годы вперед. Музыкант ушел от жены к Королевой. Брак оказался бездетным. Спустя годы Королева призналась, что они расстались из-за постоянных измен Николаева. Он тогда написал свои хиты «Прости и отпусти» и «Пять причин». Бывшие супруги после развода долго не общались и нелестно отзывались друг от друге. Накал страстей начал сходить в середине 2010-х.

Фото: РИА «Новости»

СМИ писали, что композитор один не остался, закрутив роман со своим директором Анжелой Кулаковской. Отношения продлились несколько лет. Свою настоящую любовь Николаев встретил в Екатеринбурге после концерта в 2006 году. Певица и актриса Юлия Проскурякова младше его на 23 года. Поженились они в 2010 году, а спустя пять лет у них родилась дочь. «С этой девушкой я понял: меня, наверное, никто никогда не любил. Я любил — да, но меня», — признавался артист.

Проблемы со здоровьем Музыкант никогда не скрывал, что у него были проблемы с алкоголем. Он и сейчас иногда любит выпить бокал красного вина, но делает это все реже. В 2020 году артиста на две недели госпитализировали с очаговой пневмонией. Так аукнулся коронавирус. В начале 2023-го его отвезли в клинику с подозрением на инфаркт. Спустя полгода он попал уже в реанимацию с обширным инфарктом. Ему провели операцию, установив шунты. После этого он занялся здоровьем и начал худеть.

Фото: РИА «Новости»

Осенью 2024 года фанаты обратили внимание на появление у Николаева специфических пятен на ногах. Эксперты телешоу «Ты не поверишь!» предположили, что такие следы могут возникнуть на фоне варикозного расширения вен или сахарного диабета. Музыкант не комментировал свои диагнозы, заявив, что у него все хорошо.

Суд за шоколадку и разборки с Собчак В одном из видео телеведущей Ксении Собчак прозвучала песня Николаева «Не обижай меня», за что ее оштрафовали на 300 тысяч рублей. Журналистка возмущалась, что песня играла всего семь секунд и вообще это было не воровство, а популяризация старых хитов. Блогер Карина Мурашкина допустила ту же ошибку, использовав песню «Выпьем за любовь». Николаев обвинил ее в продвижении контента без его ведома и потребовал 1,5 миллиона рублей. В итоге и канал заблокировали, и Мурашкиной пришлось обратиться к специалистам из-за стресса.

Фото: РИА «Новости»

Досталось от него и Люсе Чеботиной, которую РАО оштрафовало на 160 тысяч рублей. Предположительно, она незаконно спела несколько песен Николаева и Игоря Крутого на концерте «Первая леди». Прошлым летом Николаев отсудил у бизнесвумен из Уфы Алии Нуриевой 25 тысяч рублей за шоколадку «Выпьем за любовь», изначально требуя 250 тысяч. Но в суде решили, что нарушены только исключительные права на товарный знак и снизили сумму. Чем сейчас занимается Николаев Композитор продолжает творить: пишет песни, участвует в телепроектах, гастролирует. Он написал стихи к песням Крутого для «Крутого альбома». В 2024 году Николаев завел щенка лабрадора, которого назвали Гердой. В начале 2025 года вместе с женой и дочерью участвовал в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».