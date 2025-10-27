Наташа Королева и Игорь Николаев впервые после развода встретились семьями

Развод Наташи Королевой с Игорем Николаевым случился 24 года назад, но они ни разу не встречались парами. Это произошло впервые на шоу Первого канала «Две звезды. Семейный подряд».

В жюри очередного выпуска вошли Игорь Верник, Николаев и его супруга Юлия Проскурякова, с которой композитор сочетался браком в 2010 году. Перед ними выступили Королева и Тарзан (Сергей Глушко) с песней «Прости, Земля».

Пара получила одни пятерки. Проскурякова призналась, что сможет быть объективной, и похвалила бывшую жену своего супруга. Для Королевой высший балл от нее стал неожиданностью.

Николаев же назвал этот эфир встречей века. По его словам, они еще не общались очно вчетвером, бывшими и нынешними супругами.

«Для начала я хочу поздравить вашего замечательного сыночка Архипа со свадьбой. И, конечно, пожелать ему счастья в личной жизни, а вам стать счастливыми бабушкой и дедушкой», — сказал он.

Королева и Николаев развелись в 2001 году после девяти лет брака. У певицы после раздела имущества осталась недвижимость в США, наличие которой она отрицала.