Николаев отсудил 25 тысяч за шоколадку «Выпьем за любовь»

Shot: Игорь Николаев отсудил у предпринимательницы из Уфы 25 тысяч рублей

Певец Игорь Николаев отсудил у уфимской предпринимательницы 25 тысяч рублей за шоколадку «Выпьем за любовь». Певец остался недоволен изображением усатого кота с бокалом на упаковке, сообщил Telegram-канал Shot .

«Николаев начал борьбу с продавцами, которые используют его запатентованную фразу „Выпьем за любовь“, еще зимой. Иски рассылали всем, кто лепит слова его песни на разные товары», — пояснил источник канала.

Бизнесвумен Алия Нуриева попала под раздачу. Она продавала шоколадки с изображением котов на различных маркетплейсах, и цена за одну могла достигать 570 рублей.

Сначала Николаев потребовал от нее 250 тысяч рублей, но Арбитражный суд Республики Башкортостан признал эту сумму завышенной. Теперь Алие придется заплатить 25 тысяч за нарушение исключительных прав на товарный знак. Шоколад уже сняли с продажи.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, какой гонорар получает Игорь Николаев за частные визиты к фанатам. Оказалось, что стоимость частных выступлений может достигать пяти миллионов рублей. Вокалист сейчас очень популярен у россиян. Он продолжает выступать для поклонников и выпускать новые песни.