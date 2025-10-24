Избиения, алкоголизм и чувства к Добронравову. Как сложилась судьба Татьяны Кравченко

Народная артистка России Татьяна Кравченко, сыгравшая лихую Валюху Будько в сериале «Сваты», обрела всенародную славу в довольно зрелом возрасте. Но ее реальная жизнь больше похожа на драму, чем на комедию — ранняя потеря отца, побои мужей, несколько абортов и обвинения в алкоголизме. О личной жизни и карьере актрисы — в материале 360.ru.

Потеряла отца во младенчестве Татьяна Кравченко (фамилия при рождении Токарева, по отчиму — Яковлева) родилась 9 декабря 1953 года в Сталино (ныне Донецк). Ее отец умер от рака, когда ей было три месяца. Мать потом вышла замуж, родив еще одну дочь — Елену. Как вспоминала актриса, отчим терпеть ее не мог, но все же удочерил. Он называл падчерицу грехом ее матери, так как она была незаконнорожденной. Хотя сам он ее и не бил, но подбивал на это мать, которая могла ударить дочь тапкой по лицу, чтобы та якобы не выросла гулящей. Да и младшая сестра пакостничала, подставляя, за что Кравченко часто получала ремнем от матери. В 1971 году 17-летняя будущая актриса переехала в Москву, чтобы поступить в театральный вуз. Отчим был против, но мать поддержала и даже помогла подготовиться к творческому конкурсу.

Карьера Татьяны Кравченко Она с детства мечтала стать актрисой. В Москве ей повезло с первой попытки поступить в училище имени Щепкина, а после первого курса она перешла в Школу-студию МХАТ по приглашению педагога Аллы Тарасовой. Правда, там ей пришлось срочно избавляться от украинского акцента.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

После окончания обучения ее приняли в труппу театра «Ленком», где она играет по сей день. По совету Олега Янковского актриса взяла фамилию прабабушки — Кравченко.

В театре она дебютировала в спектакле «Мои надежды», получив главную роль. Благодаря яркой индивидуальности стала ведущей актрисой. Кравченко сыграла более 30 ролей. Сейчас идут спектакли с ее участием — «Женитьба» и «Шут Балакирев». Дебют на экране состоялся в 1997 году, когда она сыграла зоотехника Серафиму в мелодраме «Приезжая». Всего в фильмографии актрисы более 140 работ, но всенародная популярность пришла к ней после съемок в сериале «Сваты».

Ее коллегами по телепроекту стали Федор Добронравов, Людмила Артемьева, Анатолий Васильев и Николай Добрынин. Актриса с теплотой вспоминает о съемках в сериале.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Неудачная личная жизнь Кравченко Первым мужем актрисы стал внук поэта Владимира Маяковского — Владимир Лавинский, который учился на постановочном факультете. Кравченко тогда была студенткой четвертого курса. Брак продлился два года, за которые артистка пережила измены, избиения и аборт. Второй супруг — продюсер «Ленфильма» Дмитрий Гербачевский, в браке с которым родилась дочь Анна. Шестилетний союз распался из-за полного отсутствия любви с его стороны. Муж изменял, а когда его карьера пошла на спад, то начал выпивать, поднимать на нее руку, а потом настоял на аборте, когда она забеременела во второй раз.

Так получалось, что у меня было много мужчин. И как только они начинали раздражать, я их ненавидела. Меня умоляли оставить детей, один даже говорил, что заберет и воспитает. Это я грешница. Татьяна Кравченко

В 2023 году она призналась, что у нее был юношеский роман с актером Андреем Леоновым, но его родственники были против их союза. Когда она узнала о беременности, то сделала аборт ради карьеры. Евгений Леонов и его жена потребовали, чтобы сын порвал с ней, не разрешив им пожениться.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Были и другие романы. Однажды во время гастролей Кравченко познакомилась с драматургом Освальдом Заградником, но и эти отношения продержались лишь пять лет. Актриса признавалась, что хотела родить от него ребенка, но тот не позволил. Это произошло до встречи с Гербачевским. Проблемы с алкоголем Семейные неурядицы актрисы совпали с лихими 90-ми. Тогда Кравченко начала пить.

Я, честно сказать, всегда выпивала. Каждый день сцена, а вечерами встречи с коллегами. Понятное дело, что все пили. Можно было прийти без денег вообще и знать, что тебе всегда нальют. Спилась бы. Татьяна Кравченко

Отдушиной стали «Сваты», где она на съемках впервые почувствовала семейное счастье и даже влюбилась в Добронравова. Но коллега взаимностью не ответил, заявив, что счастлив со своей женой уже много лет.

Фото: Instagram*/tatyana_eduardovna.kravchenko

Но в 2023 году тему ее алкоголизма поднял Станислав Садальский, сообщивший в соцсетях, что она сорвала спектакль в Санкт-Петербурге. Кравченко опровергла его слова, заявив, что это клевета, чудовищная ложь и подстава. На ее защиту встали директор «Ленкома» Марк Варшавер и актер Александр Панкратов-Черный. Конфликты с актерами из «Сватов» Кравченко рассказала «7Дней.ру», что во время съемок у нее не сложились отношения с Людмилой Артемьевой, которая пришла на проект после роли таксистки в одноименном сериале.

Вела себя как звезда — мы же все падки на эту популярность. А мы кто были? Ни Добронравов, ни я, ни Васильев звездами не были. Она вела себя как примадонна. Люся стала менять мизансцены по своему усмотрению, могла на себя повернуть камеру. Татьяна Кравченко

После начала спецоперации перестала общаться с актерами Анной Кошмал и Александром Феклистовым, рассказала Кравченко в интервью YouTube-каналу БелТА. «Че они лезут, они же ничего в политике не понимают», — заявила артистка.

Что касается Кошмал, то после СВО она переобулась. Заняла антироссийскую позицию, перестала говорить на русском языке и оскорбляла коллег по «Сватам». Кравченко предположила, что украинке промыли мозг, а также назвала ее подлой и неблагодарной. Что говорила Кравченко об СВО и Зеленском После начала СВО актриса хранила молчание по ряду причин. Она родилась в Донецке, а сериал «Сваты» снимала компания нынешнего президента Украины Владимира Зеленского «95 квартал».

Фото: Str/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Кравченко высказалась спустя год в программе Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1», поддержав российские власти. Она призналась, что не боится крови и отправилась бы в зону СВО медсестрой, если бы была помоложе.

Также отметила, что ее удивила волна ненависти, идущая от Зеленского — запрет русского языка и сжигание книг. Сначала он показался ей неплохим человеком, но как полез в политику, то стал другим человеком. Чем сейчас занимается Кравченко Актриса продолжает служить в театре «Ленком», сниматься в кино и гастролировать с антрепризами. В этом году выйдет сериал «ОПГ» с ее участием. По ее словам, она абсолютно довольна своим одиночеством и все свободное время проводит на сцене с дочерью. Избавиться от пагубной привычки ей помогла дочь – актриса больше не пьет. Кравченко также посещает церковь, отмаливая сделанные ею в молодости аборты.