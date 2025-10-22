Сегодня 13:15 Потеря ребенка, закулисные войны «Сватов» и рухнувший брак. О чем молчит Людмила Артемьева 0 0 0 Фото: Belkin Alexey / www.globallookpress.com Знаменитости

На телеэкранах Людмила Артемьева — яркая, шумная и неизменно привлекающая внимание. Ее образы в «Сватах» и «Таксистке» влюбили в себя россиян. Однако за кадром заслуженная артистка России создала другой, тщательно охраняемый мир, куда не пускает ни прессу, ни даже самых преданных поклонников. Почему звезда ушла из легендарного «Ленкома» и как пережила потерю ребенка в 49 лет — в материале 360.ru.

Детство Людмилы Артемьевой Будущая актриса появилась на свет 10 февраля 1963 года в немецком городе Дессау, где служил ее отец-военный. Мать, посвятившая себя легкой атлетике, с рождением дочери оставила спорт и полностью погрузилась в семейные хлопоты. Когда Людмиле было пять лет, семья переехала в Ужгород, а затем — во Львов. Частые переезды, свойственные семьям военнослужащих, закалили характер знаменитости, научили ее быстро адаптироваться к новой обстановке и находить общий язык с разными людьми. Уже в школьные годы проявился артистический талант Артемьевой, который в итоге привел ее в Москву, в знаменитое Театральное училище имени Щукина. В 1986-м актриса успешно закончила обучение в нем.

Фото: РИА «Новости»

Путь к признанию Сразу после окончания учебы, в том же 1986-м, состоялся кинодебют Людмилы в фильме «Очень страшная история». Популярности он ей не принес, однако положил начало фильмографии. Параллельно со съемками Артемьева осваивала театральную сцену, присоединившись к коллективу «Ленкома». Легендарному театру она в итоге отдала 17 лет жизни, покинув его в 2003-м. Артистку смущало, что ей дают возрастные роли, а собственных ровесниц она никогда не играла, писал peoples.ru.

Я понимала: надо искать свой путь, где мне будет комфортно внутренне. Из театра я ушла сознательно и ни о чем не жалею. Людмила Артемьева

Решение явно было верным, ведь именно в 2003 году карьера Людмилы сделала крутой поворот: на экраны вышел сериал «Таксистка». История женщины-водителя, в одиночку воспитывающей троих детей, нашла отклик в сердцах миллионов зрителей. Артемьева не просто сыграла роль — она прожила ее, сделав образ удивительно достоверным и узнаваемым. «Героиня похожа чем-то и на мою маму, и на моих подруг, да вообще на всех женщин России», — говорила актриса в беседе с KP.RU. Но и это был не пик славы. Бешеная популярность обрушилась на Людмилу с выходом сериала «Сваты», ставшего народным хитом как минимум на десятилетие. Артемьева сыграла интеллигентную, городскую бабушку, которая в тандеме с деревенскими родственниками в исполнении Федора Добронравова и Татьяны Кравченко покорила публику. Никто и подумать не мог, что за кадром царила отнюдь не дружеская атмосфера.

Фото: РИА «Новости»

Закулисные войны «Сватов» Идиллическую картину дружных съемок разрушили откровения Татьяны Кравченко в интервью «Аргументам недели». Оказалось, что между двумя актрисами годами копилась неприязнь, которую они едва сдерживали ради общего проекта. «Ну не сложились у меня отношения с Людмилой Артемьевой. Стараюсь с ней нечасто общаться. Съемки есть съемки, но в обычной жизни мы не подруги», — признавалась Кравченко. Раскрывать деталей конфликта знаменитость не стала. Лишь вспомнила, что однажды, в день своего рождения, под воздействием горячительных напитков проговорилась прессе о своем истинном отношении к партнерше и в итоге сильно пожалела от этом. «Я выпила лишку и всю правду высказала насчет Людмилы. Потом протрезвела, а ничего уже не вернуть. Дошло до Артемьевой мое интервью, она обиделась», — призналась Татьяна. Артистка добавила, что с тех пор старается быть сдержаннее в высказываниях.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Личная жизнь Людмилы Артемьевой Если творчество Артемьевой всегда было на виду, то свою личную жизнь она всячески старалась ограждать от посторонних глаз. Известно, что больше 15 лет она была замужем за своим однокурсником по Щукинскому училищу Сергеем Парфеновым. В этом браке родилась дочь Екатерина, которая выбрала непубличную профессию переводчика и избегает общения со СМИ. Развод Людмилы и Сергея был болезненным. Артистка не скрывала, что причиной распада семьи стали пристрастие мужа к алкоголю и последовавшие за этим финансовые проблемы. После расставания с Парфеновым Артемьева вообще перестала афишировать перипетии на любовном фронте. В том числе по этой причине огромным удивлением для фанатов оказались слухи о беременности знаменитости в 2012 году. Звезде тогда было 49 лет. Людмила потеряла ребенка, что наверняка было для нее большим ударом. Однако актриса никогда не говорила публично на эту тему.

Фото: РИА «Новости»

Как сейчас живет Людмила Артемьева В свои 62 года Людмила продолжает активно сниматься. В 2023-м она с блеском исполнила главную роль в семейной комедии «Баба Яга спасает мир», представив зрителю совершенно новый, современный образ сказочного персонажа. В 2024 году с ее участием вышли фильм «Мой любимый чемпион» и сериал «Любопытная Варвара», а в 2025-м — фантастическая комедия «Сводишь с ума». Несколько премьер запланировано и на следующий год. Несмотря на столь активную жизнь Артемьевой, у поклонников нет возможностью следить за ней в соцсетях. Около года назад официальную страницу Людмилы взломали, и она, кажется, не стремится ее восстанавливать, сохраняя тем самым приватность, которую так ценит.