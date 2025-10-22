Отреклась от России, предала друзей и радовалась теракту. Куда пропала звезда «Сватов» Анна Кошмал
Украинской актрисе Анне Кошмал, прославившейся благодаря роли Жени Ковалевой в сериале «Сваты», исполнился 31 год. После начала спецоперации она разругалась со всеми российскими коллегами. Они искренне поддерживали девушку без опыта съемок и актерского образования, но в ответ получили лишь жесткие оскорбления.
Детство и юность Кошмал
Девушка родилась 22 октября 1994 года в Киеве. Отец — бывший военный, мать — учительница английского языка. У Кошмал есть старший брат Сергей и много кузенов.
В детстве она была сорванцом, мечтала не о карьере актрисы, а желала стать звездой цирка. Потом загорелась дизайном одежды, рисовала эскизы, сохранив это увлечение и в зрелые годы.
Подростком убегала из дома, была неформалкой, но неплохо училась в школе благодаря отличной памяти. Также училась игре на фортепиано, занималась танцами и вокалом. После девятого класса бросила школу и поступила на вокальное отделение Киевской академии эстрадно-циркового искусства.
Прорыв в карьере — роль в «Сватах»
Кошмал было 16 лет, когда ее утвердили на роль неформалки Жени Ковалевой в пятом сезоне сериала «Сваты». За нее она получила украинскую телевизионную премию «Телетриумф». Перед Кошмал открылись двери в мир кино и телевидения. Кроме того, она смогла реализовать себя и как певица благодаря «Сватам».
Для меня «Сваты» — целая жизнь, одно из самых важных событий на моем пути.
Анна Кошмал
После работы в сериале она получила главные роли в ряде украинских проектов. Например, она сыграла в «Слуге народа» с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. Еще в списке сериалы «Не зарекайся», «Сашка» и «Когда наступит рассвет».
Кошмал сотрудничала с российскими кинематографистами и зарабатывала большие деньги, но резко переобулась после начала спецоперации. Своими поступками и заявлениями она шокировала всех, в том числе коллег по «Сватам».
Осуждение спецоперации
После начала спецоперации Кошмал публично осудила действия России и перестала общаться с коллегами из «Сватов». Обиделась, что они не поддержали Украину.
Актриса в штыки восприняла позицию своих экранных бабушки и дедушки — Татьяны Кравченко и Федора Добронравова, в чем призналась в интервью на YouTube. Хотя ранее публиковала трогательные снимки в соцсетях.
У нас были очень теплые отношения, это правда, но какое сейчас это имеет значение? Я стою за своих. Так случается в жизни, что ты ошибаешься в людях.
Анна Кошмал
Правда, в другом интервью артистка уже начала отрицать, что вообще с ними тепло общалась, утверждая, что актеры в сериале якобы были чужими людьми и никак не контактировали в жизни.
Затем Кошмал начала делать странные завуалированные намеки российским коллегам в соцсетях. Например, она опубликовала фрагмент из «Сватов», где Добронравов направлял на нее ружье, причем без разъяснительного контекста.
Интересный момент, что до СВО Кошмал, робеющая на съемочной площадке, именно Добронравова считала своим первым учителем актерского мастерства. Он ей помогал советами и учил, как сосредоточиться на роли.
Конфликт с российскими коллегами
Некоторые российские актеры проигнорировали слова Кошмал, посчитав ее поведение глупым. Но были и те, кого они возмутили.
Кравченко предположила, что актрисе промыли мозг, отметив, что, видимо, та стала теперь ее личным врагом. По ее словам, она помнила Кошмал спокойной и немногословной девушкой, которую все поддерживали на съемочной площадке.
Когда Анна заболела, вся съемочная площадка переживала за нее. Федя ночью повез ее в скорую! Какая же она подлая и неблагодарная.
Татьяна Кравченко
Актриса
Актриса Олеся Железняк призналась, что ей горестно от высказываний Кошмал. По ее словам, она не хочет на нее злиться и обижаться, только жалеет и верит, что все когда-нибудь разрешится и они обнимутся.
Добронравов говорил, что ничего не знает о словах Кошмал, так как с интернетом он не дружит. Режиссер «Сватов» Эдуард Радзюкевич назвал поведение актрисы непорядочным и просто низким.
Радость от теракта и отказ от русского языка
Кошмал не хватило того, что она обозначила свою политическую позицию. Она демонстративно отказалась говорить на русском языке. На этой почве угодила в скандал в Молдавии в 2024 году.
В Кишиневе русскоговорящие местные жители узнали ее, кинулись обниматься и называть российской актрисой. Она от них отскочила, отказавшись общаться на русском.
Этого ей, видимо, оказалось тоже мало. После теракта на Крымском мосту, где погибли мирные люди и пострадал ребенок, она в переписке с другом, назвавшим взрыв «подарком», в ответ отправила ему смеющийся смайлик.
Как сейчас живет Анна Кошмал
Актриса замужем за неким Иваном. Он далек от кинематографа, но познакомились они на съемочной площадке. Поженились в декабре 2017 года, когда актриса была уже беременной.
Кошмал с семьей живет в Киеве. В 2018 году она родила сына, а в 2025-м — дочь. При этом артистка старается не распространяться о своей личной жизни.
Актриса основала бренд streetwear-одежды Kosh. Она вегетарианка, но во время тяжелых съемок переходит на сыроедение. Практикует йогу, много читает. В Киеве она приобрела недвижимость.
Активно занимается педагогической деятельностью. У нее есть собственная студия Magic Kids, где она и ее знакомые учат детей от шести до 14 лет основам актерского мастерства.
Кошмал продолжает называть себя украинской актрисой, заявляя, что ее дети будут говорить только на мове.
