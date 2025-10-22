Отреклась от России, предала друзей и радовалась теракту. Куда пропала звезда «Сватов» Анна Кошмал

Украинской актрисе Анне Кошмал, прославившейся благодаря роли Жени Ковалевой в сериале «Сваты», исполнился 31 год. После начала спецоперации она разругалась со всеми российскими коллегами. Они искренне поддерживали девушку без опыта съемок и актерского образования, но в ответ получили лишь жесткие оскорбления.

Детство и юность Кошмал Девушка родилась 22 октября 1994 года в Киеве. Отец — бывший военный, мать — учительница английского языка. У Кошмал есть старший брат Сергей и много кузенов. В детстве она была сорванцом, мечтала не о карьере актрисы, а желала стать звездой цирка. Потом загорелась дизайном одежды, рисовала эскизы, сохранив это увлечение и в зрелые годы.

Фото: Instagram*/smorkovkina

Подростком убегала из дома, была неформалкой, но неплохо училась в школе благодаря отличной памяти. Также училась игре на фортепиано, занималась танцами и вокалом. После девятого класса бросила школу и поступила на вокальное отделение Киевской академии эстрадно-циркового искусства. Прорыв в карьере — роль в «Сватах» Кошмал было 16 лет, когда ее утвердили на роль неформалки Жени Ковалевой в пятом сезоне сериала «Сваты». За нее она получила украинскую телевизионную премию «Телетриумф». Перед Кошмал открылись двери в мир кино и телевидения. Кроме того, она смогла реализовать себя и как певица благодаря «Сватам».

Для меня «Сваты» — целая жизнь, одно из самых важных событий на моем пути. Анна Кошмал

После работы в сериале она получила главные роли в ряде украинских проектов. Например, она сыграла в «Слуге народа» с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. Еще в списке сериалы «Не зарекайся», «Сашка» и «Когда наступит рассвет».

Фото: Instagram*/tatyana_eduardovna.kravchenko

Кошмал сотрудничала с российскими кинематографистами и зарабатывала большие деньги, но резко переобулась после начала спецоперации. Своими поступками и заявлениями она шокировала всех, в том числе коллег по «Сватам». Осуждение спецоперации После начала спецоперации Кошмал публично осудила действия России и перестала общаться с коллегами из «Сватов». Обиделась, что они не поддержали Украину. Актриса в штыки восприняла позицию своих экранных бабушки и дедушки — Татьяны Кравченко и Федора Добронравова, в чем призналась в интервью на YouTube. Хотя ранее публиковала трогательные снимки в соцсетях.

У нас были очень теплые отношения, это правда, но какое сейчас это имеет значение? Я стою за своих. Так случается в жизни, что ты ошибаешься в людях. Анна Кошмал

Правда, в другом интервью артистка уже начала отрицать, что вообще с ними тепло общалась, утверждая, что актеры в сериале якобы были чужими людьми и никак не контактировали в жизни. Затем Кошмал начала делать странные завуалированные намеки российским коллегам в соцсетях. Например, она опубликовала фрагмент из «Сватов», где Добронравов направлял на нее ружье, причем без разъяснительного контекста.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Интересный момент, что до СВО Кошмал, робеющая на съемочной площадке, именно Добронравова считала своим первым учителем актерского мастерства. Он ей помогал советами и учил, как сосредоточиться на роли. Конфликт с российскими коллегами Некоторые российские актеры проигнорировали слова Кошмал, посчитав ее поведение глупым. Но были и те, кого они возмутили. Кравченко предположила, что актрисе промыли мозг, отметив, что, видимо, та стала теперь ее личным врагом. По ее словам, она помнила Кошмал спокойной и немногословной девушкой, которую все поддерживали на съемочной площадке.

Когда Анна заболела, вся съемочная площадка переживала за нее. Федя ночью повез ее в скорую! Какая же она подлая и неблагодарная. Татьяна Кравченко Актриса

Актриса Олеся Железняк призналась, что ей горестно от высказываний Кошмал. По ее словам, она не хочет на нее злиться и обижаться, только жалеет и верит, что все когда-нибудь разрешится и они обнимутся.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

Добронравов говорил, что ничего не знает о словах Кошмал, так как с интернетом он не дружит. Режиссер «Сватов» Эдуард Радзюкевич назвал поведение актрисы непорядочным и просто низким.

Радость от теракта и отказ от русского языка Кошмал не хватило того, что она обозначила свою политическую позицию. Она демонстративно отказалась говорить на русском языке. На этой почве угодила в скандал в Молдавии в 2024 году. В Кишиневе русскоговорящие местные жители узнали ее, кинулись обниматься и называть российской актрисой. Она от них отскочила, отказавшись общаться на русском.

Этого ей, видимо, оказалось тоже мало. После теракта на Крымском мосту, где погибли мирные люди и пострадал ребенок, она в переписке с другом, назвавшим взрыв «подарком», в ответ отправила ему смеющийся смайлик. Как сейчас живет Анна Кошмал Актриса замужем за неким Иваном. Он далек от кинематографа, но познакомились они на съемочной площадке. Поженились в декабре 2017 года, когда актриса была уже беременной. Кошмал с семьей живет в Киеве. В 2018 году она родила сына, а в 2025-м — дочь. При этом артистка старается не распространяться о своей личной жизни.

Фото: Instagram*/smorkovkina

Актриса основала бренд streetwear-одежды Kosh. Она вегетарианка, но во время тяжелых съемок переходит на сыроедение. Практикует йогу, много читает. В Киеве она приобрела недвижимость. Активно занимается педагогической деятельностью. У нее есть собственная студия Magic Kids, где она и ее знакомые учат детей от шести до 14 лет основам актерского мастерства. Кошмал продолжает называть себя украинской актрисой, заявляя, что ее дети будут говорить только на мове. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.