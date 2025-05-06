Сегодня 02:18 Говорить, как товарищ Саахов, научился на фронте. Тайны жизни Владимира Этуша 0 0 0 Фото: Alena Kalita/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

Кино

Актеры

Народный артист СССР Владимир Этуш ассоциируется у россиян со словом «патриот» не просто так. Он прошел через Великую Отечественную войну и снялся в золотом фонде советского кинематографа. Чем артист гордился, а что, наоборот, хотел бы забыть, почему скандалы вокруг его имени продолжаются даже после смерти — в материале 360.ru.

Биография Владимира Этуша Актер шутил, что родился дважды — 6 мая 1922 и 1923 года. Родители последовали примеру окружающих и записали его будущим числом, чтобы сын пошел в армию на год позже. Но у судьбы были другие планы — на второй год после поступления Этуша в Щукинское училище началась война. В сентябре 1941 года он отправился добровольцем на фронт. В начале 1944 года Этуш после полученного в Запорожской области ранения вернулся в Москву. Он восстановился на четвертом курсе училища, заступил в Театр имени Вахтангова и стал одним из его ведущих артистов. Ему доставались комедийные роли, требующие обаяния и мгновенной реакции. Это амплуа закрепилось за артистом и на экране.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Первую кинороль Этуш получил в 1953 году в историческом фильме «Адмирал Ушаков», сыграв флотоводца Сеида-Али. В 1970-е годы снялся в комедиях Леонида Гайдая — в роли заведующего райкомхозом Саахова в «Кавказской пленнице», стоматолога Антона Шпака в «Иван Васильевич меняет профессию» и инженера Андрея Брунса в «12 стульев». Он же сыграл Карабаса-Барабаса в телевизионном фильме «Приключения Буратино», принял участие в мюзикле «31 июня», киносказках «Тень», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил», «Ослиная шкура» и «Старая, старая сказка». В разные годы Этуш преподавал в родном училище, выпускал книги воспоминаний, выступал как артист разговорного жанра и руководил Центральным домом актера имени Яблочкиной в Москве. Скончался в 2019 году, за два месяца до 97-летия, в одной из столичных больниц. Этуш на Великой Отечественной войне Актер застал начало войны в буквальном смысле на улице. Он вспоминал, как рано утром 22 июня 1941 года возвращался с вечеринки и увидел несущийся от Кремля черный автомобиль посольства Германии. В машине сидел немецкий посол, вручивший народному комиссару иностранных Вячеславу Молотову меморандум об объявлении войны.

Только в районе обеда того же дня узнал о бомбежках Киева и о том, что прежняя, мирная жизнь завершилась. Что ощутил я поначалу? Жуткий страх, который до сих пор чувствую буквально кожей. Владимир Этуш Актер

Беззаботная жизнь подошла к концу. Этуш участвовал в тушении «зажигалок» на крыше Щукинского училища, рытье окопов и эскарп под Вязьмой. После спектакля «Фельдмаршал Кутузов», на который пришли всего 13 человек, актер понял, что людям не до театра, и записался в добровольцы. Первые четыре месяца он провел в школе военных переводчиков в городе Ставрополе-на-Волге, затем в Северо-Кавказском военном округе. Он получил пост заместителя начальника отдела разведки 70-го укрепрайона, оборонявшего Ростов, затем стал комендантом единственного стратегически важного моста в районе Аксая, участвовал в боях за этот город, а после — в тяжелом переходе через Кавказский хребет. Затем с Семеновским полком прошел фронтовой путь от Осетии и Кабарды до Азова.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Вообще, прошло много лет, но до сих пор помнится главное: тягостное ощущение от войны — это нестерпимая, свинцовая, постоянная усталость. Мы никогда не бывали сытыми и выспавшимися. И временами все — и командиры, и бойцы — от утомления просто валились с ног», — вспоминал Этуш. Актер участвовал во многих боях, но один запомнил особенно ярко. Немцы выстрелили его сослуживцу в легкое. Этуш приподнял солдата, чтоб облегчить страдания, и тут пуля, предназначенная для него, вновь попала в этого военнослужащего. Последним для Этуша стал бой под Запорожьем. Сразу после награждения, на котором актер получил орден Красной Звезды, начался обстрел. Атака длилась 13 дней. Когда свист снарядов стих, лейтенант потерял бдительность, повернулся спиной к передовой и почувствовал сильную боль — пули разбили ему кости таза. Через полгода лечения он комиссовался.

Интересно Памятник Владимиру Этушу установлен в деревне Долгиниха городского округа Мытищи. Сосед актера, бизнесмен Андрей Чижик, решил запечатлеть его в образе Карабаса-Барабаса. Памятник Владимиру Этушу установлен в деревне Долгиниха городского округа Мытищи. Сосед актера, бизнесмен Андрей Чижик, решил запечатлеть его в образе Карабаса-Барабаса.

Незадолго до смерти, в 2019 году, Этуш признался, что война так и не отпустила его. Боевые действия не выходили из головы и периодически снились. Хорошие фильмы о ВОВ он смотрел, но сам так и не снялся ни в одном из них. Кавказский пленник Опыт службы на Кавказе помог Этушу при работе над одной из самых знаменитых его ролей — товарища Саахова, влюбленного в племянницу водителя и похитившего ее по народному обычаю. Акцент он научился имитировать еще в армии, когда служил в интернациональном полку. После съемок «Кавказской пленницы» актер стал национальным героем на Кавказе и в Закавказье. «После выхода картины на экраны знакомые предупреждали меня, чтобы был осторожен: мол, кавказцы и побить могут. А получилось совсем наоборот. Как-то пришел на базар, так меня там чуть ли не на руках стали носить», — рассказал он. По словам актера, азербайджанцы считали, что Саахов — армянин, сами армяне приняли его за выходца из Азербайджана. Грузины тоже не считали героя Саахова своим, но все равно любили.

Фото: РИА «Новости»

Роль Шпака тоже проявилась в его жизни неожиданным образом. Однажды, пока Этуш с супругой отдыхали в Геленджике, неизвестные обнесли их московскую квартиру — забрали 135 тысяч рублей, валюту и украшения. Милиционер позвонил в санаторий и на вопрос об украденных вещах едва не ответил словами дантиста из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Через несколько месяцев преступники подбросили часть награбленного под дверь с запиской. «Уважаемый Этуш! Извините нас, нам очень были нужны деньги. Вещи заложили. Возвращаем часть. Остальное вернем потом. Не держите на нас зла», — написали они. Личная жизнь Этуша С первой женой, актрисой Нинель Мышковой, Этуш познакомился в 1945 году в Щукинском училище. Пара поселилась в квартире тещи на Чистых прудах, но брак продлился полгода — супруга ушла к композитору Антонио Спадавеккиа.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

Затем актер сошелся с коллегой по театру Еленой Измайловой, и союз остался гражданским. Они расстались из-за ревности Этуша. Второй официальный брак, с преподавательницей английского языка Ниной Крайновой, продлился 48 лет. Они родили дочь Раису, которая спустя много лет тоже стала актрисой, проработала четверть века в Театре сатиры и уехала за границу с мужем-американцем. Брак оказался долгим, но непростым. Крайнова, по словам ее дочери, обожала мужа и положила свою жизнь на алтарь супружества. Этуш ей изменял — однажды так сильно увлекся своей студенткой Людмилой Чурсиной, что чуть не ушел из семьи. В 2000 году жена умерла от обширного инсульта.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

В 80-летнем возрасте Этуш женился на поклоннице младше себя на 42 года. Елена Горбунова, как и предыдущая жена, преподавала английский и трепетно заботилась о супруге. Именно с ней он провел последние годы. Единственная дочь актера смирилась с выбором отца и считала, что благодаря третьей жене он дожил до 96 лет. После смерти Этуша всплыли нелицеприятные факты его биографии. На шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» выступила «гастрольная жена» актера Светлана Гурусова. Она утверждала, что познакомилась с ним в поезде 40 лет назад и около 16 лет крутила тайный роман. На похороны возлюбленного женщина не пришла: не хотела видеть его в гробу.

Многие меня осудят, не зная нас, любовниц, лично. Мне все равно. Я сама себе судья. Он звал меня подружкой. Светлана Гурусова

Гостиничные номера для встреч она снимала сама и никогда не собиралась замуж за Этуша. Существовал ли этот роман на самом деле, неизвестно. Уголовное дело За два года до смерти Этуша началось судебное разбирательство. Актер обвинил бывшего председателя Нацбанка Абхазии Даура Барганджию в мошенничестве. Мужчина передал его деньги третьему лицу якобы на реализацию делового проекта. Подозреваемого заключили под стражу. Он вернул актеру деньги и вышел на свободу. В марте 2025 года следственное управление по Центральному административному округу Москвы закрыло дело за отсутствием состава преступления.