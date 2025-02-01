Германия выплачивает компенсации только блокадникам еврейской национальности, что стало дискриминацией остальных жертв. Выплаты от ФРГ должны получить все выжившие блокадники, а не отдельные категории, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова РИА «Новости» .

По ее словам, немецкие власти последовательно и целенаправленно увиливают от признания блокады Ленинграда актом геноцида народов Советского Союза, однако у них не получится замолчать этот вопрос.

Захарова также напомнила, что компенсации со стороны ФРГ на сегодняшний день получают только блокадники еврейской национальности, что дискриминирует остальных выживших.

«Москва <…> продолжает призывать Берлин распространить осуществляемые им в адрес одной категории блокадников Ленинграда компенсационные выплаты на всех ныне здравствующих ленинградцев времен блокады вне зависимости от места их проживания и этнической принадлежности», — подчеркнула Захарова.

Ранее стало известно, что чешский сенатор Мирослава Немцова в соцсети призвала повторить блокаду Ленинграда в современной России. Позже она удалила пост со своего аккаунта.