Сегодня 04:33 Искушение страстью: 1000 любовниц Сосо Павлиашвили, тайные романы и связи с убийством 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Шоу-бизнес

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Любимцу миллионов Сосо Павлиашвили 29 июня исполняется 62 года. Его жизнь до сих пор блистает яркими красками, артист успел покорить тысячу женщин и попал в неприятную историю с заказным убийством. Что говорил Сосо Павлиашвили о России, как он решил связать жизнь с юной поклонницей и какие тайны скрывает главный грузин российской эстрады — в материале 360.ru.

Грузинская звезда на канадском снегу Родители с детства приучали Иосифа Павлиашвили к творчеству. Мальчик с шести лет занимался скрипкой, затем учился в консерватории и готовился покорять мир классической музыки. Коррективы в карьеру артиста внесла служба в армии. Павлиашвили отдавал долг Родине в военном ансамбле, он бросил классику и переключился на эстраду. Сразу после демобилизации юноша запел уже всерьез. Его взяли в легендарный ансамбль «Иверия», который выбрали для выступления на Олимпийских играх. Это была настоящая удача: артист с юношеским куражом исполнил перед зрителями «Сулико» в стиле Стиви Уандера. Биографы предполагали, что именно этот эпизод стал поворотным для карьеры певца. Окрыленный успехом Павлиашвили почти сразу же подал заявку на конкурс молодых исполнителей в Юрмале. Молодой артист жутко волновался и даже дал себе клятву бросить музыку, если проиграет. Для выступления он выбрал «Самшобло», песню о грузинской независимости. Ставка сыграла: Сосо Павлиашвили завоевал гран-при и заставил весь Союз заговорить о самородке из Тбилиси.

Фото: Maxim Burlak/Russian Look / www.globallookpress.com

Ждет нас всех грузин В жюри юрмальского конкурса сидела Ирина Понаровская. Она одной из первых разглядела потенциал молодого грузина, пригласила работать вместе. Это партнерство открыло артисту двери на большую сцену. Однако первые пластинки славы Сосо Павлиашвили не принесли. Только в 2000-х певец взял реванш: его статус подняли две платиновые пластинки — «О моей любви» и «Ждет тебя грузин». После этого поклонники словно впервые услышали бархатный тембр артиста, многим пришлась по вкусу и любовная лирика, пропитанная кавказским романтизмом. Постепенно Павлиашвили вошел в число самых востребованных артистов российского шоу-бизнеса. В 2005 году вышел альбом «Лучшие песни для Вас», в 2007-м — «Вспоминайте грузина». Музыку почти ко всем своим хитам Павлиашвили писал сам. Лишь в исключительных случаях артист обращался к именитым авторам — Илье Резнику, Михаилу Таничу, Симону Осиашвили. Своей главной песней певец называл «Помолимся за родителей». За свою карьеру записал более десяти успешных альбомов и сборников, включая достаточно поздние концептуальные релизы «Жизнь — это кайф» (2020) и «Жизнь — это рок-н-ролл» (2022). Музыкальная карьера Павлиашвили дополнилась и уникальным театральным опытом. Он блестяще сыграл главную роль в антрепризном спектакле «Белый рыцарь» по роману Маркиза де Сада в дуэте с актрисой Натальей Антоновой. Кроме того, в одном из сериалов певец изобразил грузинского преступника.

Фото: Anton Mukhametchin/Russian Look / www.globallookpress.com

Тысяча женщин, Понаровская и 16-летняя девочка Сосо Павлиашвили однажды сказал в интервью фразу, которую потом цитировали бесчисленное количество раз: «У меня в постели побывала тысяча женщин. Это был грех, за который я потом расплатился. Но это был приятный грех». Первой его женой стала Нино Учанейшвили, сокурсница по консерватории. Поженились когда обоим было едва за 19, и оба, по словам Павлиашвили, «поддались юношеской эйфории». У пары появился сын, но ребенок не смог удержать этот брак. Сосо Павлиашвили отправился покорять Москву в одиночку. Столичная свобода, богема и оглушительный успех вскружили ему голову, сохранить отношения не удалось. Одной из причин стал бурный роман артиста с Ириной Понаровской. Певица была старше Павлиашвили на 11 лет, оба были женаты. Роман длился около четырех лет. Понаровская при этом долгие годы никак не комментировала слухи об отношениях с Павлиашвили. Лишь в 2025 году певица признала, что грузинский исполнитель был ее самой большой любовью. «Он был глубоко женат. Для меня вообще это был единственный случай в жизни, когда я с женатым человеком была», — цитировал артистку StarHit. В 1997 году в звукозаписывающую студию Павлиашвили пришла 16-летняя девушка — попросила переписать на диск его песню «Я с тобой» для выпускного бала. Звали ее Ирина Патлах и разница в возрасте 32-летнего ловеласа ничуть не смутила. Певец уверял, что отношения оставались платоническими вплоть до совершеннолетия его избранницы.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com

Также Павлиашвили рассказывал, что юная красавица совершила настоящее чудо — выходила певца во время тяжелейших приступов посттравматической эпилепсии. Недуг развился у Павлиашвили после страшной автокатастрофы в Тбилиси в 1996 году. Приступы прошли навсегда в день рождения первенца пары. Кровавая тайна Сосо Павлиашвили Осенью 2012 года репутации эстрадного романтика нанесла сокрушительный удар грузинская полиция. В Тбилиси застрелили влиятельного бизнесмена Автандила Адуашвили. Уважаемый предприниматель владел целой сетью дорогих ресторанов, на его похороны пришли 2000 человек. Адуашвили с Павлиашвили дружил. Он был свидетелем на свадьбе певца, крестил его ребенка — и, как считало следствие, вел с артистом дела, а затем задолжал ему крупную сумму денег. По делу об убийстве быстро задержали подозреваемого, зятя Сосо Павлиашвили Вахтанга Чхапелия. Тот на предварительном допросе дал показания против знаменитого родственника. По словам мужчины, именно Павлиашвили попросил «наказать» бизнесмена и выдал на эти цели больше 40 тысяч долларов. Чхапелия взял в долю еще пару человек, убил Адуашвили наемник Гела Убилава. На суде выступила мать Адуашвили. Она предположила, что у Павлиашвили мог быть мотив. « Я на 100% уверена в том, что Сосо заставил убить его. Сосо два дела сделал — устранил и Чхапелию, и Авто», — приводила слова женщины «Газета.ru».

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com

Сам Сосо Павлиашвили категорически отрицал свою причастность. В итоге суд признал виновным Вахтанга Чхапелия, певцу же не предъявляли никаких обвинений и не заводили в отношении него уголовное дело. В 2017 году он спел на роскошной свадьбе дочери краснодарской судьи Елены Хахалевой. Праздник за два миллиона долларов быстро привлек внимание прессы. Компанию Павлиашвили на сцене составили Валерий Меладзе и Николай Басков, грузинский исполнитель уверял, что пел абсолютно бесплатно и всего одну песню. Павлиашвили, СВО и Донбасс Политическую позицию Сосо Павлиашвили трудно назвать туманной. С годами она становилась все более открытой и недвусмысленной. Еще в 1990-е певец не встал на сторону Грузии, он поддержал Россию и в 2008 году, как писала kp.ru. В 2014-м артист говорил, что «благодаря России» у людей во многих странах бывшего СССР «элементарно есть хлеб с маслом». Критиковал он и запреты, которые украинские власти вводили против русского языка. В поддержку СВО Сосо Павлиашвили выступил прямо на концерте. Свою позицию он высказал со сцены.

Самое для меня больное то, что в нашем соседнем государстве начали закрывать православные храмы. Тот, кто идет без Бога, — никогда не победит. Я не сомневаюсь, что Россия победит, потому что должен победить Бог. Россия должна победить — иначе победит антихрист, а я этого не хочу. Сосо Павлиашвили

Фото: РИА «Новости»

Свои слова артист подкрепил делами. Он неоднократно выступал перед ранеными бойцами в госпиталях. Павлиашвили привозил помощь и жителям Донбасса, притом в беседе с News.ru отмечал, что предпочитает делать это без лишнего пафоса. «Делаешь и делай, зачем кричать об этом на каждом углу. Бог мне дал многое. Он сказал, что надо делиться», — говорил артист. Сейчас карьера Павлиашвили переживает ренессанс. Он часто записывается с молодыми актерами и отзывается о них комплиментарно. « Мне нравится это, они меня „дядя Сосо“ называют!» — цитировал исполнителя 78.ru. В 2026 году Сосо Павлиашвили приехал в Красногорск и поздравил бойцов СВО на концерте ко Дню защитника отечества.