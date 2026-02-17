Сегодня 12:13 Концерт «Живи, страна!» для бойцов СВО и их близких провели в Красногорке 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Концерт ко Дню защитника Отечества «Живи, страна!» прошел в Красногорке. Его провели для участников СВО и их семей. Бойцов пришли поздравить известные артисты: Зара, Сосо Павлиашвили, Султан Лагучев, Александр Ломинский, Алина Делисс, Сергей Избаш и другие.

Концерт прошел при поддержке Минобороны России, правительства Подмосковья и администрации Красногорска. Он собрал более тысячи зрителей, которых встречали и сопровождали волонтеры. «Все, что мы делаем, мы делаем ради наших детей, ради их будущего, ради их спокойствия. Мы очень переживаем за тех, кто сейчас на передовой, и очень хотим, чтобы они вернулись домой с хорошими новостями. Ждем их, посылаем свою энергию», — обратилась к бойцам заслуженная артистка России Зара.

Всего в рамках проекта «Живи, страна!» с 2024 года провели около 50 концертов для участников СВО и их семей. Они прошли в Махачкале, Владикавказе, Луганске, Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске и других городах России. Известные артисты также приезжали на передовую и в госпитали, чтобы поддержать бойцов.

Гостем концерта стала Ксения Осипова из Дмитрова, которая отдала службе в вооруженных силах более 20 лет. Мероприятие она посетила вместе с дочерьми. Глава семьи ушел на спецоперацию добровольцем, но погиб во время исполнения боевой задачи в 2024 году. «Мне кажется, очень важно, что есть такие мероприятия, ведь нам сейчас так необходимы положительные эмоции. Хочется пожелать близким наших защитников сил дождаться своих любимых, отцов, мужей, сыновей. Ну и, конечно, веры — это самое главное», — сказала Ксения.

Идея о проведении концертов принадлежит Национальному центру обороны Минобороны. Ее поддержали многие известные артисты. Всем приехавшим на праздник женщинам вручили цветы. «Хочется в преддверии Дня защитника Отечества пожелать всем, кто сейчас на передовой, здоровья. Победа будет за нами! Я в это верю. И буду делать все, чтобы ее приблизить: отвозить гуманитарную помощь и другое», — сказал ветеран СВО Максим Поздеев.

Завершился концерт песней «Живи, страна!» в исполнении всех присутствующих артистов.