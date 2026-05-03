Разгружала кирпичи, ругалась с Ивлеевой, флиртовала с Буруновым. Ида Галич: главные тайны артистки

Ида Галич: главные тайны артистки

Ида Галич умудрилась купить в Москве уже пять квартир, она флиртовала с Буруновым, а с первым мужем познакомилась в очереди в мужской туалет ночного клуба. Она воевала с Настей Ивлеевой и ругалась с Люсей Чеботиной — скучной ее жизнь точно не назовешь. Уже 3 мая артистке исполнится 36 лет: с каким багажом подходит Ида Галич к этой дате?

Дочь офицера Жизнь Иды Галич началась под суровым небом ГДР. Ее биография — это география военных гарнизонов: Бийск, Омск, Питер, Владикавказ. Отец, Василий Галич, кадровый офицер, был стальным стержнем семьи, а мать, Зарина — ее горячим осетинским сердцем. Похоже, такое сочетание армейской выдержки и кавказского темперамента и стало фундаментом личности будущей звезды. Переезд в Москву в 2002 году стал для 12-летней Иды холодным душем. Столичные сверстники не спешили принимать девочку с южным акцентом и открытой душой. Закаленная в переездах Галич умела держать удар. Несмотря на мечты о сцене, она по требованию родителей поступила на факультет мировой экономики, который так и не окончила. Сухим цифрам девушка предпочла магию юмора. Школа выживания в свете софитов В 2011 году Галич нашла свою истинную стихию — КВН. В составе команды «Осенний поцелуй» (позже «Москва не сразу строилась») она примерила образ наивной юной девушки, который мгновенно полюбился зрителям. Большого успеха команда не снискала, бронза Премьер-лиги стала финальным аккордом телевизионного «детства» актрисы.

Поняв, что рамки телевидения слишком тесны, Ида Галич ушла в свободное плавание. Поражение в «Comedy Баттл» в 2016 году не сломило ее, а лишь подтолкнуло к новому увлечению, съемке вайнов. В России блогер стала одним из пионеров жанра. Снимала короткие ролики про отношения, женские привычки, студенческий быт. Первые вайны не производили особого впечатления. До тех пор, пока соцсеть не убрала ограничение на длину видео. Тогда Галич сняла «Типы смеха». На следующее утро ролик оказался сразу во всех крупных пабликах. Сегодня счетчик просмотров под ним показывает 1,9 миллиона зрителей. Уже через четыре месяца после успеха ролика на Галич подписался миллион человек. Появились первые деньги, которые артистка умело инвестировала. Примерно тогда же она познакомилась с Настей Ивлеевой. Они снимали совместные ролики, которые расходились по Сети еще быстрее. С 2018 года Галич перешла на YouTube: шоу «Звездные флюиды», затем «1–11», где звезды соревновались со школьниками, потом «Есть вопросики».

Приходили Дима Билан, Полина Гагарина, Регина Тодоренко. В 2019 году Forbes впервые включил ее в рейтинг блогеров с доходом 550 тысяч долларов в год. В 2020-м она уже третья — 850 тысяч долларов, 7,1 миллиона подписчиков. Муж из очереди в мужской туалет Эту историю Галич рассказывала не раз — и понятно почему. В ноябре 2017 года в ночном клубе, в очереди в туалет, она познакомилась с Аланом Басиевым. Осетинец, фотограф, красивый. Его друг узнал в незнакомке популярного блогера. Алан — нет: он не смотрел юмористические ролики и просто увидел девушку, которая ему искренне понравилась. Через несколько месяцев он сделал предложение. В мае 2018 года сыграли свадьбу, а в феврале 2020 года у пары родился сын. Галич выкладывала семейные фото, подписчики умилялись. Казалось, что все всерьез и надолго. Но уже к концу того же 2020 года пара перестала появляться вместе, а в апреле 2021-го оформили развод. Причину Галич так и не объяснила до конца — только повторяла, что деньги тут ни при чем. Позднее блогер призналась, что после развода пережила депрессию.

Главный бывший Иды Галич. При чем тут СВО? После развода Галич стала встречаться с блогером Стасом Круглицким, «Стасом просто класс». В феврале 2022 года их заметили в московском ресторане, потом — на итальянском курорте. Летом блогер сам признал, что у них роман. История развивалась стремительно: осенью пара подтвердила разрыв отношений. Позднее выяснилось, что история была сложнее. На своем шоу Галич призналась, что после официального расставания они еще полтора года оставались вместе, «но не в отношениях». По ее словам, это была и ментальная близость, и физическая. Расстались молодые люди после начала СВО из-за событий в мире.

Мы расстались, потому что на нас сильно сказался февраль 2022 года. Как в принципе на каждой паре. Мы не прошли эту проверку эмоциональную. Каждый из нас был похож на оголенный провод в тот момент. Мы постоянно ссорились. И наши отношения просто испортились. Ида Галич

Ида Галич встречалась с Буруновым В конце 2023 года Галич неожиданно рассказала, что после развода ходила на свидания с актером Сергеем Буруновым. Тринадцатилетняя разница в возрасте блогера не смутила.

Галич объясняла, что взрослые мужчины бывают очень разными — есть и «дураки 45-летние», а есть и такие, «как Сережа, наполненные, которым есть что рассказать». «Сергей у нас кокетка. Потому что с Сергеем я даже ходила на свидание. Мы переписывались, гуляли, ходили в рестораны. Была даже пара встреч», — добавила Ида Галич. Красавица с осетинскими корнями никогда не оставалась надолго одна. Имени нового избранника Ида Галич некоторое время не называла. Но журналистам удалось быстро выяснить подробности: партнером инфлюенсера стал бизнесмен Олег Ледович, выходец из состоятельной столичной семьи. Предприниматель прекрасно зарабатывает. За 2022 год его компания принесла около 82 миллионов рублей. Галич познакомилась с ним на вечеринке — и радовалась тому, что начала новые отношения с человеком из немедийной среды. Пара помолвилась в январе 2025 года. Затем родился ребенок, публично поздравила подругу и Настя Ивлеева, с которой Галич враждует уже несколько лет.

Почему Галич поссорилась с Ивлеевой Путь к вершинам блогосферы Ида Галич и Настя Ивлеева начинали вместе. Их дружба казалась очень крепкой, но не выдержала серьезных испытаний. В августе 2020 года Forbes поставил Галич на третье место среди самых высокооплачиваемых блогеров России. Предпринимательница заработала 850 тысяч долларов. Ивлеева стала только шестой. Ида Галич посвятила победе отдельный пост в социальных сетях, где написала, что добилась этого «без [дурацких] гивов и розыгрыша пяти тысяч в комментариях». Намек поняли все. Ивлеева в сторис попросила бывшую подругу следить за словами. Точная причина столь серьезного срыва отношений выяснилась годом позже: на совместном шоу Ивлеева призналась, что была просто не готова к беременности Галич и не хотела тратить свое время на такую поддержку.

«До этого у нас же тоже интересная жизнь была: мы с тобой кутили, вертели, снимали, гуляли. Мне было сложно перестроиться с этого „хоп-хей-ла-ла-лей“ в подругу, которая вдруг начинает понимать какие-то очень интимные, тихие, скромные времена», — добавила Ивлеева. Ида Галич ответила, что такое отношение ее «сильно подкосило». Дружбу в итоге вернуть так и не удалось. Скандал не утих и спустя два года. Весной 2023 года Настя Ивлеева вновь оскорбила Галич, а та заявила, что бывшая подруга ворует у нее контент. «Галич меня бесит. Я не верю в искренность», — позднее заявила Ивлеева. Возможно, ссора спасла карьеру Иды Галич. Ивлеева приглашала ее на свою скандальную вечеринку, после которой многим российским звездам пришлось каяться в течение целого года. Галич же на приглашение просто не ответила.

Война с Люсей Чеботиной В мае 2023 года певица Люся Чеботина, автор хита «Солнце Монако», согласилась прийти на шоу Галич «1–11» — то самое, где звезды соревнуются со школьниками. В назначенный день не пришла и перестала отвечать на звонки. На площадке ждала команда из 30 человек и дети. Галич публично назвала произошедшее «свинством и подставой», вмешался пиарщик Чеботиной. Ситуация становилась все более неприятной, обе стороны не стеснялись обсуждать детали в медиаполе. Апогеем стало выступление певицы на VK Fest: она вышла на сцену и зачитала рэп — поклонники сочли, что строчка «хорони свою карьеру» была посвящена Галич. Два года девушки обходили друг друга стороной. Помирились они в 2025 году, на очередной звездной церемонии. Ида Галич не уедет из России? В беседе с прессой Ида Галич признавалась, что не хочет осуждать артистов, которые уехали из России в 2022 году. Однако сама она страну покидать не собирается. На вопрос подписчика блогер ответила без колебаний.

Это означает, что я хочу жить на родине и попробовать сделать ее лучше. Не верю, что если мы все соберемся и свалим, здесь случится что-то хорошее. Вся моя жизнь здесь. Я делаю то, что могу, и стараюсь делать это хорошо. Ида Галич

Разгружала кирпичи, пробилась в Forbes В 90-е годы семья Иды Галич жила в Петербурге. Звезда вспоминала, что время это не было легким — ее отцу приходилось «пахать» на трех работах. Юная Галич с братом помогали родителям, чем могли. «Мы в Питере с братом, с Аланчиком, разгружали стройку, кирпичи, на скейт, и шли на другую стройку, отдавали кирпичи. И нам давали денежку или жвачку», — рассказывала Ида Галич. С разгрузки кирпичей до списка Forbes немалый путь, Ида Галич прошла его самостоятельно. Уже в 2018 году она получала от социальных сетей по полмиллиона долларов в год. Стоимость одной рекламной интеграции в ее аккаунте достигает миллиона рублей. Еще в 2022 году артистка рассказывала, что в удачные дни могла зарабатывать по 8,5 миллионов. К блогерским доходам добавились телевизионные: Галич вела «Орел и решка. Россия», «Ревизорро», «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. В 2022 году выступила автором идеи сериала «Капельник» на ТНТ — проект стал одним из самых заметных того сезона.

Галич умеет не только зарабатывать, но и вкладывать. Предпринимательница купила в Москве пять квартир, притом одна из них находится на Новом Арбате. Есть и загородный дом, настоящий замок. Заплатить за него пришлось около 30 миллионов рублей. Теперь Ида Галич присматривается к недвижимости в Сочи. Блогеру в целом не отказать в предприимчивости: в 2021 году она запустила предприятие по доставке суши. История Иды Галич — великолепный пример успешной реализации. Из девушки на вторых ролях в номерах КВН она прорвалась на самую вершину блогосферы.