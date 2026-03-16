И любовь, и голуби. Что актер Сергей Юрский говорил о профессии и одиночестве

Дядя Митя из фильма «Любовь и голуби» настолько же полюбился зрителю, насколько разозлил Госкино. Добродушного пьяницу сыграл интеллигентный Сергей Юрский, совершенно, казалось бы, не подходивший на эту роль. Что связывало актера с исполнительницей роли бабы Шуры и почему он жаловался на одиночество — в материале 360.ru.

Биография Юрского: между Ленинградом и Москвой Юрский мог стать юристом, но любовь к сцене текла в его жилах. Будущий артист родился 16 марта 1935 года в Ленинграде в семье Юрия Юрского — работника Госэстрады, в разное время худрука Ленинградского цирка и Московского цирка на Цветном бульваре. Мать Евгения Юрская преподавала.

Сначала он решил не идти по актерской стезе и поступил на юрфак Ленинградского университета имени Жданова. Но призвание оказалось сильнее — во время учебы играл в постановках Театра-студии ЛГУ, после третьего курса ушел на актерский факультет Ленинградского театрального института имени Островского, после второго курса заступил на работу в Большой драматический театр имени Горького. С середины 1960-х годов был одним из ведущих актеров товстоноговской труппы. Примером для подражания Юрский избрал Владислава Стржельчика, Евгения Евстигнеева и Ростислава Плятта. В одном из интервью он объяснил, что это эталонные актеры, способные по приказу перевоплощаться в кого угодно.

Актер — дудка, пустота, гениальное подчинение. Счастье от того, что в меня дудят и звук издается. Сергей Юрский Народный артист РСФСР

Ему удалось перенять их талант. В фильмографии Юрского десятки работ. Это очень разноплановые роли: Остап Бендер в «Золотом теленке», завшколой Викниксор в «Республике ШКИД», подозреваемый в убийстве жены врач Иван Груздев в «Место встречи изменить нельзя», хранитель в «Сказках старого волшебника», американский сыщик в «Большой кошачьей сказке», отец Базарова в мини-сериале «Отцы и дети», Сталин в мини-сериале «Товарищ Сталин». Дядя Митя в «Любовь и голуби» Роль соседа-алкоголика в фильме «Любовь и голуби» Юрский, по собственному признанию, не променял бы даже на Сирано де Бержерака. Режиссер Владимир Меньшов искал острохарактерного актера и к всеобщему удивлению остановился на человеке с имиджем интеллигента.

«Сергей Юрьевич уезжал в Москву на спектакли, он надолго не задерживался у нас, но тем не менее присутствовал и не только на съемках, но и в перерывах, и за праздничным столом, и просто за столом, и это был праздник для всех», — говорил режиссер фильма. На грим уходило не меньше двух часов, ведь Юрского состаривали — ему тогда не исполнилось и 50 лет. Актер так хорошо вжился в роль, что однажды его не пустили в кафе, приняв за пьяницу.

Меньшов не прогадал, хотя сначала Госкино и отказалось принять картину из-за сцен с добродушным алкоголиком. Дядя Митя понравился зрителям, его фразочки ушли в народ: «А я со своей в контрах», «Пускай помарафонит», «Инфаркт микарда, вот такой рубец», «Извините, что помешал вам деньги прятать». Настоящая фамилия Сергея Юрского Долгое время считалось, что «Юрский» — псевдоним актера. На самом деле, это не совсем так. Фамилия действительно ненастоящая, но ее взял не сам актер, а его отец, урожденный Жихарев. Мать до замужества была Романовой. Считается, что за основу взято имя главы семейства. Возможно, отец специально создал этот каламбур — актера звали Юрским Сергеем Юрьевичем, его отца — Юрским Юрием Сергеевичем. Друг Юрия Никулина Цирк в памяти Юрского связан с веселым детством. Его отец с 1943 по 1947 годы работал художественным руководителем Московского цирка на Цветном бульваре.

«Война. Притихшие, словно насторожен­ные, города — я видел их на всем пути возвращения из эва­куации в Москву. И вдруг под куполом на Цветном бульваре открылся совершенно другой мир: сверкающие блестками наряды, элегантные фраки, забавные клоунские колпаки», — рассказал он журналистам. Мальчик дружил с наездницей Валей Лерри, сыном воздушного гимнаста Ивана Папазова Леоном, на его глазах создавался аттракцион «Семафор-гигант» в исполнении Натальи Савкиной, Светланы и Марты Авдеевых. Юрский общался с Юрием Никулиным.

«Мы были не то, чтобы дружны, то есть не встречались ежедневно, но я его знаю с его прихода из армии по цирку. И поэтому наши отношения до последнего дня его были всегда дружественны и такие, навстречу», — признался он в интервью Владимиру Познеру. Личная жизнь: жены и дети Юрского Первой женой Юрского стала одна из ведущих актрис БДТ Зинаида Шарко. Они играли в одном спектакле, по иронии судьбы поставленном бывшим мужем женщины Игорем Владимировым. «После спектакля мы втроем вышли из театра. И мама просто сказала: „Вот, Ваня, познакомься, это дядя Сережа“», — рассказал сын Шарко Ирван, которому на начало ее романа с Юрским исполнилось пять лет.

Актер искреннее хотел создать крепкую семью, хорошо поладил с пасынком и обучал его французскому. Но в то же время оба супруга строили карьеру, на отношения не оставалось времени. Через семь лет они расстались, Юрский встретил новую любовь. Вторая жена — Наталья Тенякова, та самая баба Шура из фильма «Любовь и голуби», супруга дяди Мити. Они познакомились в середине 1960-х годов на съемках фильма «Большая кошачья сказка», оба были несвободы — актриса состояла в браке с Львом Додиным. В 1973 году у пары родилась дочь Дарья Юрская, ставшая актрисой МХТ имени Чехова. Гражданская позиция: Украина внесла Юрского в белый список Юрский не боялся отстаивать свою гражданскую позицию и обрел славу неугодного власти. В какой-то момент никто в Ленинграде не хотел с ним сотрудничать, опасаясь за сою репутацию. Работа нашлась только в Театре имени Моссовета, в 1978 году актер перевез семью в столицу.

«Москву сейчас Питеру уже не догнать. Деньги, по всей видимости, решают все, а в Москве был такой финансовый рывок! Но, как всегда, искусство живет иначе, и там, в Питере, оно дышит — о чем речь?» — говорил он. С годами Юрский дослужился до режиссера, одновременно играл и ставил спектакли на сцене театра «Школа современной пьесы». В нулевые участвовал в протестной активности, в 2015 году даже попал в белый список Украины. При этом не вступал в политические партии и призывал различать такие понятия, как оппозиция и позиция. Причина смерти Юрского В 2012 году актер говорил о тотальном одиночестве. В его жизни остался очень близкий семейный круг и коллеги, отношения с которыми были скорее рабочими, чем дружескими.

Я пришел в большое одиночество, в большое. Я иногда сам себя за это ругаю, я каюсь, потому что вина лежит во многом на мне. Но люди близкие большей частью ушли из этой жизни. Сергей Юрский

В преклонном возрасте у Юрского развился сахарный диабет. В конце 2017 году его госпитализировали, официально — на профилактическое обследование. В январе актер вернулся домой, но снова почувствовал себя плохо. Его сердце остановилось 8 февраля 2019 года. Могила артиста находится на Аллее актеров Троекуровском кладбище. Вдова умерла 18 июня 2025 года от остановки сердца. Прах Теняковой захоронен на могиле мужа.