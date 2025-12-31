31 декабря 2025 00:30 Талызина, Церетели и Кеосаян. Кто еще из знаменитостей умер в 2025 году 0 0 0 Фото: Вадим Морозов / РИА «Новости» Общество

Кино

Картины

Фильмы

История

Актеры

Артисты

Мир стремительно сиротеет — в 2025 году ушли невероятно талантливые актеры, художники, писатели, общественные деятели. Они дарили нам радость и надежду, что красота и любовь все-таки спасут мир. Всех потерь не перечислить, но 360.ru вспомнил самые яркие из них.

Январь Дэвид Линч

Американский кинорежиссер, сценарист, художник, актер, обладатель премий «Оскар», «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля и «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля Дэвид Линч умер 15 января. Среди самых известных его работ — «Дюна», «Синий бархат», «Шоссе в никуда» и «Твин Пикс». Линч был заядлым курильщиком, и у него диагностировали эмфизему легких. Он задыхался, не мог ходить на большие расстояния, а скоро и вовсе перестал выходить из дома. В январе 2025-го его эвакуировали из особняка в Лос-Анжелесе из-за лесных пожаров, что привело к ухудшению здоровья и смерти в возрасте 78 лет.

Фото: Дэвид Линч. Armando Gallo / www.globallookpress.com

Бертран Блие В Париже в возрасте 85 лет 20 января ушел из жизни французский кинорежиссер, сценарист, писатель, киноактер Бертран Блие. Он прославился после картины «Вальсирующие», снятой по его же еще более провокационной (и еще более замечательной) повести. Картина прославила и исполнителей главных ролей: молодых и малоизвестных актеров Жерара Депардье, Патрика Девера и Миу-Миу. Эта троица еще не раз снималась у Блие, как и Ален Делон, Марчелло Мастроянни, Моника Беллуччи, Жан-Поль Бельмондо. Режиссер занимал позицию нонконформиста, легко нарушал любые табу и обладал удивительной способностью рассказывать захватывающие истории, которые у любого другого обернулись бы банальностью.

Фото: Бертран Блие. Federico Pestellini, via www.ima / www.globallookpress.com

Февраль Олег Стриженов На 96-м году жизни 9 февраля после ишемического инсульта скончался народный артист СССР Олег Стриженов. Всесоюзная слава настигла его через два года после выпуска из Театрального училища имени Б. В. Щукина: в 1955 году он сыграл Артура в фильме «Овод». Год спустя ленте «Сорок первый», в которой актер также сыграл главную роль, аплодировал Х Международный кинофестиваль в Каннах. Стриженов на деле доказал, что его первые работы не были слепой удачей. Он воплощал образы Афанасия Никитина, Петра Чайковского и Сергея Уточкина, снимался в лентах о войне и постановках книг Александра Пушкина и Антона Чехова. Отдельно стоит упомянуть потрясающую картину «Звезда пленительного счастья», где артист сыграл роль князя Сергея Волконского.

Фото: Олег Стриженов. Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com 1/4 Фото: Олег Стриженов (стоит в цепях) в фильме «Овод», 1955 год / РИА «Новости» 2/4 Фото: Олег Стриженов в роли Афанасия Никитина в фильме «Хождение за три моря», 1958 год / РИА «Новости» 3/4 Фото: Олег Стриженов в роли Мечтателя в фильме «Белые ночи». 1959 год / РИА «Новости» 4/4

Мишель Трахтенберг Актриса Мишель Трахтенберг скончалась 26 февраля. Она начала сниматься с трех лет, но мировая слава пришла в 15 вместе с сериалом «Баффи — истребительница вампиров». Потом были не менее удачные роли в фильме «Евротур», диснеевской картине «Принцесса льда», гостевой в «Докторе Хаусе» и разбитной подруги героини сериала «Сплетница». В последние годы актриса мало снималась, а в конце 2024-го перенесла трансплантацию печени. После этого начались осложнения, связанные с диабетом. Мать Трахтенберг нашла 39-летнюю дочь мертвой в ее квартире на Манхэттене. Точная причина смерти неизвестна, так как семья — ортодоксальные евреи — отказалась от вскрытия по религиозным причинам.

Фото: Мишель Трахтенберг/ Supplied by Capital Pictures / www.globallookpress.com

Март Бедрос Киркоров Народный артист России Бедрос Киркоров скончался 18 марта. Старшее поколение хорошо помнит его проникновенное исполнение знаменитой песни «Алеша». За время работы он записал около полусотни композиций на радио, выпустил большой диск и 10 маленьких пластинок на студии «Мелодия». Даже в преклонном возрасте певец продолжал давать концерты. После смерти своей второй жены в 2024 году Киркоров-старший все чаще жаловался на здоровье, но предпочитал нетрадиционные методы лечения. Сын певца, Филипп Киркоров, сообщил, что причиной смерти стала остановка сердца на фоне острой сердечной недостаточности.

Фото: Бедрос Киркоров. Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com

Лариса Голубкина После продолжительной болезни 22 марта умерла актриса Лариса Голубкина. В 1962 году, будучи еще студенткой, она сыграла главную роль в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». После окончания ГИТИСа стала актрисой Центрального академического театра Советской армии. Снималась не часто, но много гастролировала вместе с мужем, актером Андреем Мироновым. Последние годы жизни актриса провела на паллиативном лечении: у нее был редкий вид рака крови. Врачи пытались с ним справиться, но после двухлетней ремиссии болезнь вернулась вновь. Во второй половине января 2025 года Голубкину перевели в московский хоспис, где она и скончалась в возрасте 85 лет.

Фото: Лариса Голубкина// Ekaterina Tsvetkova 1/4 Фото: Лариса Голубкина в роли Шурочки в фильме «Гусарская баллада», 1962 год. Russian Look / www.globallookpress.com 2/4 Фото: Лариса Голубкина в роли Царицы в фильме «Сказка о царе Салтане», 1965 год. Сергей Лидов / РИА «Новости» 3/4 Фото: Лариса Голубкина в роли медсестры Зои в фильме «Битва за Берлин», 1972 год Н. Никольский / РИА «Новости» 4/4

Апрель Папа римский Франциск В пасхальный понедельник, 21 апреля, умер Хорхе Марио Бергольо, известный всему миру как папа римский Франциск. Он был выходцем из небогатой многодетной семьи в Буэнос-Айресе. Перед тем как стать иезуитом, успел поработать вышибалой в ночном клубе, уборщиком и лаборантом, а также получить диплом химика-технолога. Когда в 2013 году Франциска избрал конклав, он стал первым представителем Нового Света и первым иезуитом с «кольцом рыбака», а также первым папой-монахом за более чем полтора столетия. В последние годы часто болел бронхитом, гриппом и жаловался на проблемы с коленями. Смерть 88-летнего понтифика наступила в результате инсульта и сердечной недостаточности.

Фото: Папа римский Франциск. VATICAN MEDIA / www.globallookpress.com

Зураб Церетели На 92-м году жизни 22 апреля скончался художник и скульптор Зураб Церетели. Он учился в Тбилисской академии художеств, во Франции познакомился с Марком Шагалом и Пабло Пискассо, в 1980 году был главным художником XXII Олимпийских игр в Москве. С 1997-го занимал должность президента Российской академии художеств. Церетели стал известен широкой публике как скульптор-монументалист, хотя большинство его работ вызывало спорные реакции, особенно у москвичей. Так, монумент «Дружба навеки» в народе получил название «Шашлык», а памятник Петру I даже хотели взорвать.

Фото: Зураб Церетели. Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com 1/4 Фото: Памятник Петру I авторства Зураба Церетели, Москва. Valery Lukyanov / www.globallookpress.com 2/4 Фото: Фонтан работы Зураба Церетели на Манежной площади, рядом с Александровским садом. Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com 3/4 Фото: Бассейн-мозаика «Морское дно» авторства Зураба Церетели, Ульяновск. Анна Лесвик / Википедия 4/4

Май Барри Лонгиер Американского писателя-фантаста Барри Лонгиера не стало 6 мая. Его повесть «Враг мой», опубликованная в 1979 году, была удостоена всех главных премий в области научной фантастики: Hugo Award, Nebula Award, Locus Poll. Как и положено хорошей книге, история рассказывала о вечных проблемах: пропаганде и ее жертвах, дружбе и справедливости, человечности и доброте. Ну, а когда режиссер Вольфганг Петерсен (тот самый, что подарил нам «Бесконечную историю») снял по произведению одноименный фильм, писателя узнали во всем мире не только любители фантастики. Лонгиер продолжал писать новые книги, многие из которых до сих пор не теряют своей актуальности. Скончался в возрасте 82 лет.

Фото: Барри Лонгиер. Barry Longyear / Википедия 1/2 Фото: Маска драка из фильма «Враг мой». Michael Allen Jones / www.globallookpress.com 2/2

Нина Гребешкова От сердечной недостаточности 10 мая умерла Нина Гребешкова, вдова режиссера Леонида Гайдая. Впервые она попала в кино еще студенткой, а после выпуска из ВГИКа снялась у знаменитого Ивана Пырьева в картине «Испытание верности». Той, что сразу стала одним из лидеров советского кинопроката 1954 года. Однако большинству зрителей Гребешкова запомнилась небольшими, но яркими ролями в фильмах Гайдая. Также играла в нескольких картинах Георгия Данелии, появлялась в современных лентах: «Легенда № 17», «Экипаж» и других. Последней работой актрисы стала эпизодическая роль бабушки в сериале «Содержанки-2» в 2020 году.

Фото: Нина Гребешкова. Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com 1/4 Фото: Нина Гребешкова в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1967 год / RuTube 2/4 Фото: Нина Гребешкова и Юрий Никулин в фильме «Бриллиантовая рука», 1970 год / RuTube 3/4 Фото: Нина Гребешкова и Михаил Пуговкин в фильме «Не может быть!», 1975 год / RuTube 4/4

Юрий Григорович В возрасте 98 лет 19 мая умер хореограф, балетмейстер и педагог Юрий Григорович. Он начал карьеру в Ленинграде, затем более 30 лет, до 1995 года, возглавлял Большой театр. Позднее, уже в XXI веке, вернулся туда штатным хореографом. Сотрудничал с другими театральными коллективами. Григоровича часто называли диктатором, который авторитарно управлял коллективом: был строг, требовал безупречной дисциплины и профессионализма. Он смог восстановить практически все классические балеты, составляющие основу репертуара Большого театра. Помимо этого, успел воплотить в жизнь восемь оригинальных постановок.

Фото: Ю́рий Григорович. Photoagency Interpress / www.globallookpress.com 1/2 Фото: Юрий Григорович на дне рождения балерины Анастасии Волочковой, Москва, 2007 год. Dmitriy Purtov / www.globallookpress.com 2/2

Июнь Евгений Дога Композитор Евгений Дога скончался 3 июня. Его музыка звучала во множестве советских картин, в том числе «Благословите женщину», «Восьмое чудо света», «Зачем человеку крылья», «Табор уходит в небо», «Одиноким предоставляется общежитие». Также выступил автором музыки к десяткам спектаклей и песен. Самой известной композицией стал вальс к кинофильму «Мой ласковый и нежный зверь». Мелодия сразу стала невероятно популярной, звучала на Олимпиаде-80, а спустя 34 года — на церемонии открытия Олимпиады-2014 в Сочи. Жаль, но в последние годы композитор занимал откровенно русофобскую позицию.

Фото: Евгений Дога. Diana Ringo / Википедия

Наталья Тенякова Наталья Тенякова умерла 18 июня в возрасте 80 лет. Она начала карьеру в ленинградском Большом драматическом театре, там познакомилась с будущим мужем, актером Сергеем Юрским. Когда он попал в опалу и был уволен из театра, актриса ушла оттуда и взяла фамилию супруга. После этого они перебрались в Москву. Пожалуй, самой любимой в народе ролью Теняковой стала работа в фильме «Любовь и голуби». Там еще достаточно молодые супруги играли смешных и трогательных деревенских стариков — тетю Шуру и дядю Митю. Хотя картина снята в далеком 1984 году, ее до сих пор с восторгом смотрят зрители, зная наизусть практически каждую фразу.

Фото: Наталья Тенякова. Genrietta Peryan / www.globallookpress.com 1/4 Фото: Наталья Тенякова телеспектакле «Али-Баба и сорок разбойников», 1983 год / RuTube 2/4 Фото: Наталья Тенякова в фильме «Любовь и голуби», 1984 год / RuTube 3/4 Фото: Справа налево: Наталья Тенякова, Сергей Юрский и Евгений Стеблов, спектакль «Гедда Габлер», 1984 год / РИА «Новости» 4/4

Валентина Талызина Валентины Талызиной не стало 21 июня. Актриса всю жизнь после окончания ГИТИСа служила в Театре имени Моссовета. С середины 60-х активно снималась во множестве фильмов, среди которых «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники», «Большая перемена», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Афоня», «О бедном гусаре замолвите слово». Именно Талызина подарила свой голос главной героине бессменного новогоднего хита «Ирония судьбы, или С легким паром!» и снялась там в небольшой роли подруги-учительницы. Актриса всю жизнь обижалась, что ее обошли с госпремией за эту картину, ведь голос ленинградской Нади был половиной успеха героини Барбары Брыльской.

Фото: Валентина Талызина. Sergey Bulkin / www.globallookpress.com 1/4 Фото: Валентина Талызина (справа в очках) в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», 1975 год / RuTube 2/4 Фото: Валентина Талызина в спектакле «Жизнь Сент-Экзюпери» театра имени Моссовета, 1968 год. Вера Петрусова / РИА «Новости» 3/4 Фото: Валентина Талызина (справа) в спектакле «Дядюшкин сон» театра имени Моссовета, 1965 год. Михаил Озерский / РИА «Новости» 4/4

Июль Оззи Осборн Легендарный Джон Майкл «Оззи» Осборн оставил нас 22 июля. За 76 лет жизни рок-певец и музыкант успел основать хеви-метал-группу Black Sabbath, запустить сольную карьеру, получить пачки обвинений в сатанизме* и премий Grammy, стать звездой реалити-шоу, дважды прописаться в Зале славы британской музыки и заработать звезду на голливудской «Аллее славы». Самым известным эпизодом в его карьере стала история с летучей мышью. В 1982 году во время концерта подросток бросил ее на сцену, и разгоряченный Осборн откусил животному голову. Потом музыкант уверял, что был уверен, будто это резиновая игрушка, пока та не укусила его в ответ. Пришлось даже пройти терапию от бешенства.

Фото: О́ззи О́сборн. Kevan Brooks / www.globallookpress.com

Халк Хоган Звезда рестлинга и актер Терри Джин Боллеа, которого весь мир знал как Халка Хогана, скончался 24 июля. Благодаря своему мастерству шоумена, а также узнаваемому образу он быстро сделал себя брендом. Впрочем, дело не только во внешнем виде: спортсмен пять раз был чемпионом WWF и шесть — чемпионом WCW в тяжелом весе. Это далеко не все его достижения. В кино Хоган отметился в «Рокки-3», второй части «Гремлинов», снимался в сериалах «Спасатели Малибу» и «Команда „А“» и создал собственный — «Гром в раю». В нерабочее время несколько раз попадал в неприятные скандалы. Причиной смерти 71-летнего рестлера был назван инфаркт миокарда. К тому же он боролся с хроническим лимфоцитарным лейкозом и мерцательной аритмией.

Фото: Халк Хоган. Mark Reinstein / www.globallookpress.com

Август Юрий Бутусов Российский театральный режиссер Юрий Бутусов погиб 9 августа. Первую профессию он получил в Кораблестроительном институте, некоторое время работал по специальности, но потом решил поступить в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства и обратил на себя внимание еще студенческими работами. Впоследствии сотрудничал с Театром-студией Олега Табакова, «Сатириконом», МХТ имени А. П. Чехова, Театром имени Е. Б. Вахтангова, неоднократно ставил спектакли за рубежом. Ушел из жизни во время отдыха в Болгарии: 63-летний Бутусов утонул в Черном море.

Фото: Ю́рий Бутусов. Pavel Kashaev, Павел Кашаев / www.globallookpress.com

Радна Сахалтуев В возрасте 90 лет 31 августа умер Радна Сахалтуев. После окончания художественного факультета московского Института кинематографии был распределен в Киев в отделение мультипликации студии «Киевнаучфильм». Там познакомился с режиссером Давидом Черкасским, вместе они создали шедевры, в которые сразу влюбились дети и взрослые. Именно Сахалтуев был художником-постановщиком таких мультфильмов, как «Приключения капитана Врунгеля», «Доктор Айболит» и «Остров сокровищ». Нестандартные ракурсы, замечательные визуальные решения, смешные и запоминающиеся герои создали как минимум 80% успеха этим картинам. Также художник иллюстрировал книги и выдавал уморительные карикатуры.

Фото: Радна Сахалтуев / Википедия

Сентябрь Арон Бельский Арон Бельский умер 22 сентября в 98 лет. Когда летом 1941 года немцы пришли в Белоруссию, они начали уничтожать местных евреев. Расправились и с семьей Бельских, не пощадили даже новорожденную девочку. Братья Асаэль и Зусь ушли в лес, скоро к ним сбежал и 12-летний Арон. Так начался легендарный партизанский отряд. Бельские сражались с немцами: пускали под откос шедшие на фронт вражеские эшелоны, взрывали мосты, уничтожали технику и живую силу противника. Спасали евреев и принимали в отряд тех, кто смог сбежать от оккупантов. Среди них, кстати, были Иосиф и Раиса Кушнер — дедушка и бабушка зятя президента США Дональда Трампа.

Фото: Спарво налево: президент России Владимир Путин, Арон Бельски и его супруга открывают памятник героям сопротивления в нацистских лагерях смерти и еврейских гетто, 2019 год. / www.globallookpress.com 1/2 Фото: Арон Бельский, 31 декабря 1949 года / Публичное достояние 2/2

Тигран Кеосаян После продолжительной болезни 26 сентября скончался режиссер, сценарист, продюсер, телеведущий Тигран Кеосаян. Учился во ВГИКе вместе с Александром Башировым, Федором Бондарчуком и Иваном Охлобыстиным. Поначалу снимал клипы для Ирины Аллегровой, Михаила Шуфутинского, Натальи Ветлицкой, потом переключился на кино. В числе снятых картин — «Катька и Шиз», «Бедная Саша», «Президент и его внучка» и «Ландыш серебристый». Со временем стал вести передачи и ток-шоу. После двух обширных инфарктов миокарда перенес клиническую смерть в 2024 году, затем впал в кому, в которой провел девять месяцев. Кеосаян умер в возрасте 59 лет в реанимации.

Фото: Тигран Кеосаян. Pavel Kashaev / www.globallookpress.com

Октябрь Джейн Гудолл Британский приматолог, этолог, антрополог и дама-командор ордена Британской империи Джейн Гудолл умерла 1 октября. В детстве отец подарил ей игрушечную обезьянку, и это определило будущее девочки. Она более 45 лет изучала социальную жизнь и интеллект шимпанзе в Национальном парке Гомбе-Стрим в Танзании и основала собственный международный институт. Гудолл первой открыла, что шимпанзе не только используют для своих нужд камни и палки, но и сами могут изготавливать примитивные орудия труда, употребляют в пищу мясо других животных, совместно ходят на охоту, ведут между собой войны. Хотя исследовательница никогда не училась в университете, значимость работ обеспечила ей возможность защитить в Кембридже докторскую диссертацию.

Фото: Джейн Гудолл. Sven Hoppe / www.globallookpress.com 1/2 Фото: Джейн Гудолл с шимпанзе. imago stock&people, via www.imag / www.globallookpress.com 2/2

Роман Попов Не стало 40-летнего российского актера театра, кино, телевидения и участника юмористического шоу Comedy Club Романа Попова — он скончался 28 октября. Российские зрители запомнили его по киноциклу «Полицейский с Рублевки», спин-оффу «Детективное агентство Мухича» и комедийным фильмам вроде «Каникулы президента», «Новогодний ол инклюзив» и прочим. Попов с 2018 года страдал опухолью мозга. После лечения и операции в Германии болезнь отступила, но летом 2025-го снова начались ухудшения. Актер ослеп на один глаз, позднее был госпитализирован. После экстренной операции впал в кому и умер.

Фото: Роман Попов, 2019 год. Екатерина Чеснокова / РИА «Новости»

Ноябрь Юрий Николаев В возрасте 76 лет 4 ноября умер актер и телеведущий Юрий Николаев. Всесоюзную популярность он получил как ведущий одной из самых популярных телепрограмм — «Утренней почты». Еженедельно Николаев представлял зрителям музыкальные новинки, причем не только советских, но и зарубежных (из стран соцлагеря) исполнителей. Также вел передачи «Утренняя звезда» и «Достояние республики». Помимо телевидения, Николаев увлекался многочисленными хобби: горными лыжами, большим теннисом, игрой на бильярде, пилотированием спортивного самолета. Долгое время боролся с онкологией. Смерть наступила от осложнений, вызванных раком легких.

Фото: Юрий Николаев. Pavel Kashaev / www.globallookpress.com

Эрик Булатов Эрик Булатов ушел из жизни 9 ноября. По окончании художественного института имени В. И. Сурикова иллюстрировал детские книги, занимался живописью. Однако шансов на выставку у художника не было, и он покинул СССР. Жил и работал сначала в Нью-Йорке, а затем в Париже. Скоро стал одним из самых известных и дорогих современных российских художников на мировом арт-рынке. Булатов известен уникальным методом совмещения текста и изображения: слова, лозунги или философские понятия накладываются на реалистичные пейзажи или городские виды, создавая глубокий пространственный и смысловой конфликт между плоскостью текста и глубиной картины. Смерть в возрасте 92 лет была вызвана эмфиземой легких.

Фото: Эрик Булатов. Natalia Chernokhatova / www.globallookpress.com

Всеволод Шиловский Актер, режиссер, сценарист и педагог Всеволод Шиловский скончался 26 ноября. Он много работал в театре и снимался в кино. В фильмографии актера — 100 самых разноплановых ролей: в сериалах «Следствие ведут знатоки» и «Каменская», картинах «Торпедоносцы», «Военно-полевой роман», «Никколо Паганини», «Интердевочка», «Любимая женщина механика Гаврилова». Шиловский выступил режиссером более десятка кинокартин, первой из которых стал «Миллион в брачной корзине». В 2009 году основал собственный театр-студию, который в 2023-м получил постоянную площадку в Москве на Петровке. До последних дней жизни принимал участие в спектаклях и был художественным руководителем театра.

Фото: Всеволод Шиловский. Pravda Komsomolskaya / www.globallookpress.com 1/2 Фото: Всеволод Шиловский — режиссер фильма «Блуждающие звезды», 1990 год. А.Соркин / РИА «Новости» 2/2

Декабрь Питер Грин Не стало одного из самых известных голливудских злодеев — Питер Грин умер 12 декабря. Он сбежал из дома в 15 лет, бродяжничал и перебивался случайными заработками, однако смог окончить ньюйоркский Институт театра и кино Ли Страсберга, известный тем, что развивает метод Станиславского. Там же в свое время учились Дастин Хоффман, Стив Бушеми, Анджелина Джоли. Поначалу Грин работал в театре, но скоро оказался востребованным в кино. Его отрицательные персонажи в таких картинах, как «Криминальное чтиво» и «Маска», особенно полюбились зрителям. Он снялся более чем в 70 фильмах и сериалах. Смерть 60-летнего актера была вызвана естественными причинами, хотя на здоровье он не жаловался.

Фото: Питер Грин/ Debbie Van Story/Capital Picture / www.globallookpress.com 1/3 Фото: Питер Грин в фильме «Маска», 1994 год / RuTube 2/3 Фото: Питер Грин в фильме «Криминальное чтиво», 1994 год / RuTube 3/3

Левон Оганезов На 85-м году жизни 13 декабря скончался Левон Оганезов. Выдающийся пианист аккомпанировал таким артистам, как Клавдия Шульженко, Олег Анофриев, Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон, Андрей Миронов, Владимир Винокур, Лариса Голубкина, Ян Осин, Максим Галкин. Как актер участвовал в спектакле Московского театра сатиры «Прощай, конферансье!», снялся в нескольких фильмах, был участником и ведущим многих телепередач. Последние годы жизни Оганезов жил в Нью-Йорке — проходил длительное лечение от тяжелой формы рака почки.

Фото: Левон Оганезов. Natalia Shakhanova / www.globallookpress.com

Вера Алентова Вера Алентова скоропостижно умерла 25 декабря. За плечами актрисы немало отличных ролей на театральной сцене и в кино, однако для большинства россиян она была и останется звездой фильма «Москва слезам не верит». Эта оскароносная картина стала настоящим гимном женщине и одной из лучших историй о любви. Алентова умерла на 84-м году жизни в Театре имени Маяковского во время прощания с актером Анатолием Лобоцким, скончавшимся 20 декабря. У актрисы остановилось сердце, попытки реанимации ничего не дали. Впоследствии врачи сообщили, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Фото: Вера Алентова. Станислав Красильников / РИА «Новости» 1/5 Фото: Вера Алентова в спектакле «Все о нашем доме"Театра имени А. С. Пушкина. Владимир Вяткин / РИА «Новости» 2/5 Фото: Вера Алентова (слева) в спектакле «Семейка Краузе» Театра имени А. С. Пушкина. Екатерина Чеснокова / РИА «Новости» 3/5 Фото: Вера Алентова (справа в венке) в фильме «Москва слезам не верит» / RuTube 4/5 Фото: Вера Алентова в фильме «Москва слезам не верит» / RuTube 5/5

Брижит Бардо В возрасте 91 года 28 декабря умерла Брижит Бардо. Она с 13 лет брала уроки балета у русского эмигранта Бориса Князева — именно благодаря ему и создала свою знаменитую походку. Еще до широкого признания француженка стала звездой Каннского кинофестиваля 1953 года, просто появившись в бикини на местном пляже. После фильма «И Бог создал женщину» актриса по праву стала секс-символом 1950—1960-х годов. Однако со временем устала от съемок, мужей, внимания, репортеров и ушла из кинобизнеса. Актриса начала бороться за права животных, основала собственный фонд и откровенно признавалась, что не любит людей и ей не нравится то, что творится в современной Франции.

* Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов.