23 сентября 2025 00:48 «И красавица, и умница, вся в маму». За кого собралась замуж дочь Газманова

Певец Олег Газманов начал готовиться к свадебному торжеству, невзирая на финансовые трудности. Его дочь Марианна планирует выйти замуж за сына крупного бизнесмена. Родители одобрили ее выбор, а отец преподал хороший урок — верить только юридически значимым документам, а не честному слову.

Детство и юность Марианны Газмановой Девушка родилась в 2003 году во втором браке артиста с Мариной Муравьевой. Счастливый певец тогда посвятил Марианне песню «Доча», а супруге — «Моя любовь» и «Единственная моя». Дочь решила пойти не по стопам отца, а следуя примеру брата. Пасынок Газманова Филипп — бизнесмен и сооснователь стартапа по организации грузоперевозок Fura. Марианна не является публичной персоной. Она больше ориентирована на учебу и построение карьеры. Хотя в детстве родители пытались реализовать ее творческий потенциал. Марианна окончила «Класс-центр» Сергея Казарновского, где изучала азы актерского мастерства, хореографию и даже игру на нескольких музыкальных инструментах. Затем училась в элитной «Хорошколе», где год обучения стоил около 1,5 миллиона рублей. В 2022 году Марианна окончила ее с золотой медалью.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

В подростковом возрасте девушка увлекалась макияжем. Поклонники даже пророчили ей будущее модели. Как вспоминал Олег Газманов, однажды дочь хотела перекрасить волосы в синий цвет и сделать татуировку, но он этому воспротивился, предложив сделать несмываемую на год. Повзрослевшая Марианна в итоге сделала более прагматичный выбор. Она поступила в МГИМО на факультет международного бизнеса. Диплом Марианна получит уже в следующем году. Кроме того, она давно работает в дизайнерской компании, учится быть управленцем.

Прошлым летом Марианна начала самостоятельную жизнь, переехав в собственную квартиру в центре Москвы, подаренную ей родителями. Пластика для «лисички» В семье Марианну называли лисичкой из-за копны рыжих волос и хитринки в глазах, но девушке, вероятно, показалось, что природной красоты недостаточно и она обратилась к пластическим хирургам.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Изменения во внешности заметили поклонники, оценившие ее фотографии в разный период времени. В частности, изменения затронули формы губ и скул, но подписчики этого не оценили. По их мнению, раньше девушка была копией Олега Газманова, а после пластики — нет.

За кого Марианна Газманова выходит замуж? Старшие братья девушки — Родион и Филипп — до сих пор не связали себя узами брака, поэтому в семье Олега Газманова это может стать первым свадебным торжеством, если ничего не изменится до 2026 года. Артист и его близкие попытались сохранить в тайне, что Марианна получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного Максима. Артист с супругой одобрили ее выбор. «Она очень хочет сделать это в узком семейном кругу. И я поддерживаю этот момент. Я вообще, например, сделала бы красивую фотосессию бракосочетания, а потом уехала бы в свадебное путешествие», — призналась супруга певца в эфире «Ты не поверишь!» на каналеНТВ.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

По словам Марины Газмановой, они уже приготовили молодоженам подарки. Она отметила, что у нее умная дочь, Марианна никогда бы не выбрала в мужья человека, который мог бы не понравиться ее семье. «И красавица, и умница, вся в маму», — подчеркнула Марина Газманова. Супруга артиста добавила, что дочь ничего не просит и говорит, что они сами с будущим мужем все заработают. Пока дата свадьбы и остальные подробности держатся в секрете. Знакомство жениха с родителями Марианны Олег Газманов нетривиально подходит к знакомству с парнями дочери. По словам его жены, однажды он встретил ухажера Марианны с шашкой в руке. «Мы проверяли его на чувство юмора. В нашей семье без чувства юмора не уживаются», — заявила она.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Подготовка к свадьбе дочери происходит на фоне денежных проблем у семейства Газмановых. Артист стал жертвой афериста — партнера по бизнесу своего пасынка Филиппа Геворка Саркисяна. Тот кинул Газманова на 600 миллионов рублей, деньги осели за рубежом. Шанс их вернуть довольно мизерный.

Певец несколько лет назад вложился в развитие его проекта «Кидзания». Саркисян пообещал исполнителю хорошие проценты с прибыли и Газманов согласился, решив, что деньги не помешают, когда он выйдет на пенсию. Теперь 74-летний народный артист России не торопится покидать сцену, продолжая гастролировать. Предстоит еще заткнуть дыру в семейном бюджете после потери сбережений. Да и выдать замуж единственную дочь тоже недешевое удовольствие.