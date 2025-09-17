Газманов отдал мошеннику деньги, которые всю жизнь откладывал на старость

Певец Олег Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве Геворку Саркисяну деньги, которые всю жизнь откладывал на пенсию. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал юрист артиста Роман Кузьмин.

«В 2019 году Олег Михайлович выдал займ Саркисяну, как и его супруга Марина Анатольевна. Особенность в том, что это были все деньги, которые Олег Михайлович за всю свою жизнь заработал на пенсию», — пояснил собеседник агентства.

Саркисян начал входить в круг семьи певца еще в 2016 году, пользовался хорошим отношением, получил в итоге деньги, которые хотел. Но когда ему сказали их вернуть, сказал, что у него ничего нет.

«Непонятно куда он их инвестировал. А мы не инвестировали, просто дали ему займ», — подчеркнул адвокат.

В дальнейшем, по его словам, Саркисян то ссылался на пандемию ковида, потом на проведение СВО, что якобы не позволяет ему перевести деньги из США, где он проживает.

«Последние годы он проживал в Соединенных Штатах Америки, там у него семья, дом, имущество и наши деньги. Сюда он приезжает тайно по каким-то своим вопросам», — уточнил Кузьмин.

Причем его много раз просили о встрече во время таких визитов, но тот никогда не соглашается.

В дальнейшем, когда Газмановы осознали, что их обманули, сразу обратились с заявлением в Следственный комитет.