Лариса Долина приехала в суд давать показания по уголовному делу

Народная артистка России Лариса Долина приехала в суд, чтобы дать показания по уголовному делу о мошенничестве. Заседание будет проходить в закрытом режиме.

Выйдя из машины, певица, не сказав ни слова, прошла в здание суда.

Речь идет о мошенничестве с квартирой артистки в Москве. На скамье подсудимых оказались четыре человека. Согласно материалам дела, весной прошлого года обвиняемые убедили Долину перевести деньги, в том числе от продажи квартиры, на так называемый «безопасный счет». Таким образом певица лишилась почти 200 миллионов рублей.

Позднее она сумела отсудить жилье у Полины Лурье, купившей его у мошенников. После этого в России началась настоящая эпидемия отмены сделок купли-продажи на вторичном рынке.