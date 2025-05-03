Визажистка Галустяна рассказала о беременности сразу после его развода

На фоне новостей о разводе Михаила Галустяна с женой Викторией Штефанец визажист Милена, сотрудничающая с актером, сообщила о скором пополнении в семье. Об этом сообщило издание Super.ru .

Милена опубликовала в Instagram* фотосессию, где явно виден ее округлившийся живот. В подписи к постам она подтвердила, что ждет мальчика. Это будет уже второй ее ребенок.

В своем аккаунте Милена не указала имя отца ребенка и не размещала фотографий с предполагаемым партнером. При этом в ее профиле есть несколько снимков с Михаилом Галустяном, с которым она продолжает работать.

Пользователи соцсетей обратили внимание на совпадение по времени между объявлением о разводе Галустяна и беременностью его визажиста. Многие предположили, что именно актер может быть отцом ребенка. Ни Милена, ни сам Галустян пока не прокомментировали эти слухи.

Ранее артист заявил, что решение пойти «разными дорогами» с женой было совместным. Пара рассталась без обид и претензий, с чувством благодарности за все, что было.