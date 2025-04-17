Праздник в Праге. Галкин и Орбакайте выступили на корпоративе украинских богачей

Шоумен Максим Галкин* и певица Кристина Орбакайте выступили перед украинскими бизнесменами, разделив сцену с шансонье Гариком Кричевским. Мероприятие состоялось в Чехии.

Праздник в Праге

Вторая половина марта 2025 года в Праге выдалась теплой, в одном из самых роскошных заведений города собрались гости на частный корпоратив. Поводом стал день рождения ребенка одного из влиятельных украинских предпринимателей. В зале царила торжественная атмосфера, а гости с предвкушением ждали праздничного вечера.

Главными звездами вечеринки стали Галкин* и Орбакайте. Кричевский — автор хитов вроде «Киевляночка» и «Мой номер 245» — дополнил команду.

Сцена объединила

Галкин* ворвался на сцену с шутками, текст он читал на украинском языке. По слухам, юморист назвал себя одесситом для большего сближения с публикой. Следом выступила Орбакайте.

Вишенкой на торте стал Кричевский. На сцене зазвучала пропитанная украинским колоритом музыка.