Праздник в Праге. Галкин и Орбакайте выступили на корпоративе украинских богачей
Шоумен Максим Галкин* и певица Кристина Орбакайте выступили перед украинскими бизнесменами, разделив сцену с шансонье Гариком Кричевским. Мероприятие состоялось в Чехии.
Праздник в Праге
Вторая половина марта 2025 года в Праге выдалась теплой, в одном из самых роскошных заведений города собрались гости на частный корпоратив. Поводом стал день рождения ребенка одного из влиятельных украинских предпринимателей. В зале царила торжественная атмосфера, а гости с предвкушением ждали праздничного вечера.
Главными звездами вечеринки стали Галкин* и Орбакайте. Кричевский — автор хитов вроде «Киевляночка» и «Мой номер 245» — дополнил команду.
Сцена объединила
Галкин* ворвался на сцену с шутками, текст он читал на украинском языке. По слухам, юморист назвал себя одесситом для большего сближения с публикой. Следом выступила Орбакайте.
Вишенкой на торте стал Кричевский. На сцене зазвучала пропитанная украинским колоритом музыка.
Тени карьеры
Для Галкина* копоратив украинских богачей не был просто работой — его карьера искала новые гавани, словно корабль в бурю. После побега из России в 2022 году шоумен активно выступал за рубежом, но по-настоящему золотой жилой стала украинская публика. Изучение мовы помогло Галкину* поднять гонорары, сообщил Telegram-канал Mash.
В более сложном положении оказалась Орбакайте. Ее попытка перезапустить карьеру в России после провала в США обернулась холодным приемом. Корпоратив в Праге стал для певицы возможностью напомнить о себе.
Предатель Израиля
Ранее Галкин* анонсировал новый концертный тур по Израилю — мероприятие запланировали на 2025 год. В социальных сетях развернулись бурные обсуждения предстоящего события. Местная публика оказалась не в восторге от предстоящих выступлений шоумена.
Интернет-пользователи выразили недовольство желанием Галкина* заработать на жителях Израиля. Юмористу напомнили, как он уехал из страны на Кипр во время эскалации конфликта с Палестиной.
«Предатель не только России, но и Израиля. Получил паспорт, заработал и свалил», — отметила жительница города Беэр-Шева.
* Признан физлицом-иноагентом в России.