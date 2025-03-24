«Получил паспорт, заработал и свалил». Галкина захейтили в Израиле перед новым туром
Максим Галкин* анонсировал новый концертный тур по Израилю в 2025 году. В соцсетях развернулись бурные обсуждения по этому поводу. Местная публика оказалась не в восторге от предстоящих выступлений комика, сообщил 78.ru.
Множество интернет-пользователей высказали недовольство желанием Галкина заработать на жителях Израиля. Юмористу напомнили, как он покинул страну и перебрался на Кипр, когда обстановка обострилась из-за конфликта с Палестиной.
«Предатель не только России, но и Израиля. Получил паспорт, заработал и свалил», — написала в соцсети жительница города Беэр-Шева.
Ранее стало известно, что Галкина вместе с супругой Аллой Пугачевой втянули в аферу со сбором денег на помощь эмигрантам. Мошенники использовали переделанное видео с участием шоумена.
*признан физлицом-иноагентом в России.