«Получил паспорт, заработал и свалил». Галкина захейтили в Израиле перед новым туром

Максим Галкин* анонсировал новый концертный тур по Израилю в 2025 году. В соцсетях развернулись бурные обсуждения по этому поводу. Местная публика оказалась не в восторге от предстоящих выступлений комика, сообщил 78.ru.

Множество интернет-пользователей высказали недовольство желанием Галкина заработать на жителях Израиля. Юмористу напомнили, как он покинул страну и перебрался на Кипр, когда обстановка обострилась из-за конфликта с Палестиной.

«Предатель не только России, но и Израиля. Получил паспорт, заработал и свалил», — написала в соцсети жительница города Беэр-Шева.

Ранее стало известно, что Галкина вместе с супругой Аллой Пугачевой втянули в аферу со сбором денег на помощь эмигрантам. Мошенники использовали переделанное видео с участием шоумена.

*признан физлицом-иноагентом в России.