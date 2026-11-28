Сегодня 08:00 Фактурный «бандит» с доброй душой. Годовщина со дня смерти актера из «Убойной силы» Вадима Смирнова Фото: стоп-кадр из сериала «Чужая стая» Знаменитости

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В мире кинематографа немало актеров-близнецов, одни из них — Вадим и Дмитрий Смирновы. Они запомнились ролями киллеров, бандитов и телохранителей в популярных российских проектах. Но год назад, 28 ноября, Вадим скончался. Как жил и чем запомнился артист — в материале 360.ru.

Биография Вадима Смирнова Братья-близнецы Вадим и Дмитрий Смирновы родились 22 января 1969 года в Ленинграде. С детства занимались профессиональным спортом. Вместе они окончили Нижегородское театральное училище и дебютировали в кино в 1999 году — во втором сезоне «Улиц разбитых фонарей».

Фото: стоп-кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Карьера в кино Яркая фактурность сделала братьев востребованными в ролях представителей криминального мира. Зрители запомнили Вадима именно по «вредным» ролям — хмурым бандитам и неприветливым охранникам, которые появлялись в кадре на несколько минут, но оставляли сильное впечатление. При этом Смирновы, по воспоминаниям окружавших, были людьми открытыми и общительными. «В их случае внешность обманчива. Они выглядят, как угрожающие ребята, а в душе очень добрые, ответственные, отличные парни. Дима сейчас занимается собаками, у него большая гостиница, передержка, причем таких настоящих, больших собак. Вадик работал в охране с солидными людьми. Но если командировка на съемки, они всегда приезжали без капризов», — вспоминала агент актеров Светлана Орлова.

Фото: стоп-кадр из сериала «Домашний арест»

Финальной картиной с участием Смирнова стала приключенческая комедия «Волчок», где Вадим снялся вместе с братом Дмитрием. Премьера фильма состоялась в конце ноября 2025 года, широкий прокат — с 4 декабря. «В фильме „Волчок“ снимались и Вадим, и его брат-близнец Дмитрий. Они приехать на премьеру 27 ноября не смогли, поэтому мы как раз вечером переписывались, я прислала видео с премьеры, где мы со съемочной группой в кинотеатре „Октябрь“. Вадик мне написал: „О, Светлана, поздравляю вас“», — рассказала Орлова. За 26 лет в кино Вадим Смирнов снялся в десятках проектов. Среди наиболее заметных работ: «Улицы разбитых фонарей-2» — Виктор;

«Агент национальной безопасности-2» — телохранитель Рудницкого;

«Убойная сила-1» — бандит;

«Антикиллер» — бандит из группировки Баркаса;

«Домашний арест» — телохранитель мэра;

«Волчок» — Сеня, амбал.

Фото: стоп-кадр из фильма «Белый лебедь»

Личная жизнь Вадима Смирнова Смирнов устроил личную жизнь с бывшей моделью Инной Беляевой. Она получила образование в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств. У пары на свет появилось двое детей: сын и дочь.

Интересно У супруги Вадима Смирнова есть сестра-близнец Ирина Гольдберг, которая тоже пробовала себя в модельном бизнесе.

Смерть Вадима Смирнова Вадима Смирнова не стало в ночь на 28 ноября 2025 года. Это случилось через несколько часов после премьеры «Волчка».

Накануне мы общались, он был в хорошей форме, в хорошем настроении, прислал мне фотографии. А 28-го, утром, мне позвонил его брат-близнец Дима, я была уверена, что он хочет спросить, как прошла премьера. А он сообщил, что Вадима больше нет. Светлана Орлова

Орлова добавила, что новость шокировала ее. «Я просто в шоке. Спрашиваю, что случилось. Дима сказал, что умер во сне», — сказала она. Причиной смерти назвали сердечную недостаточность. При этом проблем со здоровьем у актера не наблюдалось. Смирнова похоронили на Северном кладбище в Санкт-Петербурге 5 декабря 2025-го. Прощание состоялось в Храме Тихвинской иконы Божией Матери.