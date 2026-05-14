Фадеев против Линды: кто кого обманул и кому грозит тюрьма?

Максим Фадеев признан потерпевшей стороной по делу саунд-продюсера певицы Линды при мошенничестве с авторскими правами композитора. Об этом в четверг сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Фадеева. На днях Светлану Гейман (паспортное имя певицы) уже доставляли на допрос в рамках уголовного дела. Что не поделили звезда 90-х и ее бывший наставник, что исполнительница «Вороны» говорила о Фадееве, а он — о ней, и почему дело приобрело такой оборот именно сейчас — в материале 360.ru.

Что происходило с Линдой в мае 2026 года Со ссылкой на источник «Коммерсант» сообщил, что после допроса 12 мая Линда стала подозреваемой по уголовному делу о мошенничестве, и ей может грозить до 10 лет тюрьмы. Не исключено, что следствие может обратиться в суд для избрания ей меры пресечения. ТАСС же утверждает, что правовой статус певицы после допроса не изменился — она якобы по-прежнему остается свидетелем по уголовному делу в отношении продюсера и директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова, который с ноября прошлого года находится в СИЗО. Ему вменяют хищение авторских прав на песни Линды. Потерпевшим по делу проходит Максим Фадеев.

Интересно Линда — популярная в 90-х российская певица, исполнительница таких хитов, как «Ворона», «Мало огня», «Северный ветер». Артистка работает в жанрах электронной, этнической и рок-музыки.

Также в этот день прошли обыски в офисе компании «Профит», которая принадлежит Андрею Черкасову, и в помещении «Компании Топ 7», которая записана на его жену. «Обыски напрямую связаны с этим, именно с поддельными документами, с помощью которых директор ООО „Профит“ Шамова Дарья Алексеевна и Линда присвоили себе права Фадеева на песни Линды», — рассказал источник «Известий». Позднее стало известно, что продюсер певицы Линды Михаил Кувшинов подозревается в мошенничестве с авторскими правами. Следователи просят избрать ему меру пресечения в виде ареста, сообщили 360.ru в пресс-службе Тверского суда Москвы. Заседание планируется провести 14 мая.

Что не поделили Фадеев и Линда В своих соцсетях продюсер прокомментировал обыски и допрос Линды. Он сообщил, что «на протяжении 30 лет пытался урегулировать этот вопрос мирно» через представителей Линды — Михаила Кувшинова и Андрея Черкасова, «но результата это не дало». «Речь идет не о запретах и не о публичной войне, а о защите моих авторских прав и той части смежных прав, которая мне принадлежит. Такие вопросы должны решаться не через интервью у блогеров и не через публичную полемику, а фактами, документами, экспертизой и в правовом поле», — написал Фадеев.

Именно поэтому я выбрал в этой ситуации единственно возможный путь — законный. Я не хочу комментировать процессуальные действия и чьи-либо личные обстоятельства. Максим Фадеев

Если кратко, продюсер пошел в суд, чтобы вернуть себе авторские права на песни Линды, которые он для нее написал и которые она сегодня исполняет на своих концертах. Ранее артистка дала большое интервью Ксении Собчак. В нем она рассказала, что Кувшинов и ее отец Лев Гейман «дали путевку в жизнь» Фадееву. Лейбл «Кристальная музыка» создал Гейман специально для дочери, а Максима «наняли для проекта „Линда“».

Певица утверждает, что все права на песни принадлежали лейблу, а потом перешли ей. Якобы за это Фадеев получил деньги, а конфликт между ней и продюсером начался, когда отец Линды тяжело заболел. По ее словам, арест Черкасова Максим решил использовать, чтобы забрать то, что «давно принадлежит им». По всей видимости, он хочет получать донаты от концертов, где звучат написанные им песни или вовсе запретить певице их исполнять. Кувшинов в том же интервью рассказал, что Фадеев жил под его крышей в первое время — когда только приехал из Кургана в столицу. Он назвал его обвинения в подделке подписи в документах «абсурдными». По его словам, в конце 1990-х у отца Линды возникли «большие финансовые проблемы», поэтому альбомы певицы стали издаваться в другой компании, для этого был подписан «стандартный для того времени договор о передаче исключительных прав». Певица пока никак не прокомментировала обыски и свой допрос. В ее соцсетях есть анонсы концертов и мероприятий с ее участием. Директор ООО «Профит» Дарья Шамова, которую тоже вызвали на допрос по делу Черкасова, отказалась давать комментарий для 360.ru.

Реакция общественности На новости о допросах, обысках и конфликте между Линдой и Фадеевым уже отреагировали представители шоу-бизнеса и поклонники. Пока рассуждения о событиях неоднозначные: «Если бы не отец Светланы Гейман, то об этом Фадееве вообще никто бы не знал до сих пор. И авторские права, за которые он там предъявляет, [Фадеев имеет] тоже благодаря отцу Линды»;

«Очень грустно, когда творческие люди с такой общей историей доходят до суда. Авторские права, конечно, должны быть защищены — это бесспорно. Но по-человечески сейчас очень жаль Линду»;

«Ее папа очень болен. Мне кажется, сейчас совершенно не время заниматься такими вещами. Все-таки ее папа сделал для Максима очень много хорошего. Мне кажется, просто нужно было сейчас взять паузу. Не думаю, что Максим бедный человек»;

«Линду жаль. Но ситуация предрешаемая, непонятно, зачем она ее довела до такого. В любом случае, точку поставит суд»;

«Прошло уже 25 лет, песни крутили по телевизору, гоняли на концертах. Но за все это время Фадеев так и не судился. Пытался подать пару исков, но после сам от них отказывался. А ныне, когда папа Линды, руливший всеми ее делами, сильно занемог и даже говорить не может, Фадеев вышел на тропу войны. И в том, что Линду он сожрет, нет никаких сомнений». Певец и шоумен Прохор Шаляпин не смог пройти мимо событий. Он, как кот Леопольд, призвал коллег не ссориться. «Максим, Линда, вы очень дороги нам. Пожалуйста, не портите о себе мнение. Не все решают деньги в этом мире, тем более вы [Максим] один из самых богатых и успешных продюсеров в стране!» — написал артист, признавшись, что в молодости фанател по Линде и каркал под ее песню «Ворона», за что его со двора прогоняли соседи.

Другие конфликты Максима Фадеева В шоу-бизнесе о Фадееве всегда отзывались как о талантливом продюсере, что подтверждалось его заслугами и популярностью его проектов. Однако имя шоураннера с завидной регулярностью попадает в скандальные сводки — он постоянно ругается со своими бывшими подопечными. Например, Фадеев попытался лишить Наталью Ионову, которая прославилась под псевдонимом Глюкоза, ее творческого имени и песен. Он утверждал, что Наталья замарала себя в скандалах, связанных с запрещенными веществами, а ее псевдоним он собирается использовать для работы с другой артисткой. В 2019 году Фадеев спорил с узбекской певицей Наргиз. Они познакомились на шоу «Голос», после чего начали работать вместе. Но недолго, так как своеобразный Максим был не по душе своенравной Наргиз, и она ушла к Виктору Дробышу. Под опалу попала и бывшая солистка группы «Серебро» Елена Темникова. Именно она была в первом составе коллектива и поехала представлять Россию на Евровидении в 2007 году. Однако спустя несколько лет певица покинула трио, сославшись на то, что хочет сосредоточиться на личной жизни. Спустя время она дала интервью, где прямо высказалась, что ушла из-за интрижки женатого Фадеева с ее коллегой по группе Ольгой Серябкиной. Оба эти обвинения опровергли.

Также у Фадеева были конфликты с выпускником «Дома-2» Олегом Майами, участницей проекта «Фабрика звезд — 2» Юлией Савичевой и всем лейблом «Малфа», который он решил распустить в 2019 году. Потом Максим, явно действовавший на эмоциях, собрал его заново, но с утверждением, что это будет точечная работа на один-два проекта, а не «масс-маркет». Где сейчас Фадеев и Линда Пока в СМИ появляются новости о следственных действиях в отношении Линды, Фадеев решил анонсировать свой концерт в Санкт-Петербурге спустя пять лет перерыва. Он запланирован на 24 октября на «СКА Арене». Билеты на шоу начинаются от 2,5 тысячи рублей за место. В то же время соседи Линды рассказали, что сегодня певица живет вместе со своим больным отцом. Лев Гейман часто сидит дома, но иногда выходит во двор, чтобы подышать свежим воздухом на лавочке. Также он часто не открывает дверь, потому что не слышит звонков. Иногда в гости к певице и ее отцу приезжает племянница Аня.