На днях продюсер Максим Фадеев объяснил, будет ли переименовывать свою группу Serebro на фоне закона о защите русского языка. В соцсетях после этого задались вопросом: а коллектив еще существует? Что стало с культовым трио нулевых, какой состав считают золотым и чем группа занималась последние годы — в материале 360.ru.

Что Фадеев сказал по поводу англицизмов В свете вступления в силу закона о защите русского языка продюсер Serebro заметил, что Россия пережила моду на французский, которым пользовалась аристократия времен императоров, а также 90-е, когда на каждом углу кричали англицизмы. «Когда человеку нечего сказать, он и на родном языке будет мычать. Вот это реальная проблема. Мне самому не нравится, когда вместо русского слова вставляют дурацкий англицизм, потому что так модно. Но менять названия своих проектов я не буду. Serebro — это транслитерация русского слова „серебро“, написанная латиницей. MALFA — аббревиатура, составленная из моих инициалов. Это не англицизмы и не иностранные слова», — написал Фадеев в своих соцсетях. Оказывается, музыкальный коллектив, который рвал чарты в 2010-е, все еще существует.

От «Евровидения» до роспуска группы Фадеев создал группу в далеком 2006 году. В первый состав вошли участница второй «Фабрики звезд» Елена Темникова, которая сразу же стала солисткой, Ольга Серябкина, которая была не просто еще одной участницей трио, а автором многих песен, а также блондинка Марина Лизоркина. Согласно официальной версии, Фадеев и Темникова, которые до этого четыре года сотрудничали, хотели создать женскую группу и долго искали формат и новое звучание.

Интересно Певица Юлианна Караулова должна была войти в первый состав Serebro, но отказалась, о чем позднее пожалела. Первой пробой пера было женское трио «Нэцкэ» с ее участием. Группа появилась в рамках проекта «Фабрика звезд — 5».

С 2005 года начали искать двух других солисток. Серябкина была бэк-вокалисткой у подопечного Фадеева Ираклия Пирцхалавы (творческий псевдоним — Иракли), где они познакомились с Темниковой. Лизоркину продюсер нашел в интернете. Когда коллектив объединился, закипела работа. Релиз был намечен на 2008 год. Однако первое выступление состоялось раньше — в 2007 году на национальном отборе на «Евровидение». Именно с музыкальным конкурсом связана вторая версия образования коллектива: якобы женское трио появилось в срочном порядке после того, как Фадееву позвонили с Первого канала. Благодаря тому, что в 2006 году Дима Билан занял второе место на песенном конкурсе, девушки прошли в финал без отбора в полуфинале.

Тогда Serebro заняло третье место с песней Song #1. Артистки уступили место победительнице от Сербии Марии Шерифович с треком Molitva и украинской представительнице Верке Сердючке с песней Dancing Lasha Tumbai. «Евровидение» сделало девушек знаменитыми не только в России, но и в мире. Они попали в чарты Швеции, Дании, Швейцарии, Латвии и Великобритании. Однако изначально Фадеев хотел выйти с группой на азиатский рынок. На это указывали и костюмы на конкурсе: черно-белые платья в школьном стиле, танцевальные вставки, как делают сегодняшние k-pop-группы. Кроме того, на тот момент в странах постсоветского пространства была известна группа Константина Меладзе «ВИА Гра», в которой делали акцент на сексуализированных образах участниц и их частой смене. Видимо, поэтому и по изначальному плану двигаться хотелось в другом направлении. Правда, спустя время Serebro тоже в итоге придет к откровенным костюмам, изменится и подача артисток во время шоу (как-то раз Серябкина умудрилась прямо на сцене снять трусы).

Второй сингл группы «Дыши» вышел на русском языке. Трек приняли тепло. Девушки продолжили выступать, брать награды за лучший дебют и прорыв года.

Интересно Годы спустя Фадеев признался, что сильно пожалел, что поехал с группой на «Евровидение», а не сосредоточился на своей первоначальной задумке с азиатским вектором развития.

В 2009 году группа выпустила альбом «Опиумroz». Его назвали самым ожидаемым релизом года. Примерно в это же время коллектив покинула Лизоркина. По официальной версии, девушка захотела посвятить себя творчеству и стала художницей, по неофициальной — костюмы группы становились все откровеннее и откровеннее, с чем Марина мириться не захотела. Ей на замену пришла блондинка Анастасия Карпова.

Золотой состав Serebro — это Елена Темникова, Ольга Серябкина и какая-то блондинка. комментарий из сети

В этом составе девушки записали сингл «Сладко», на который сняли провокационный клип. В дальнейшем девушки снимутся полностью обнаженными для видео на песню «Давай держаться за руки».

В 2011 году трио записало песню «Мама Люба», которая взорвала не только русскоязычные чарты. Ее англоязычная версия получила популярность в Италии, Испании, Латвии, Румынии, Бельгии, Чехии, Швейцарии, Германии и других европейских стран. Не Азия, конечно, но тоже хорошо. Продюсер группы быстро понял, что обнаженное Serebro лучше продается, что продолжило влиять и на сценические образы девушек, и на их поведение на сцене. «Фадеев не просит нас быть тем, кем мы не являемся. Он просто хочет, чтобы мы были профессионалами», — рассказала в одном из интервью Серябкина. Еще одной фишкой коллектива было поведение Темниковой и Серябкиной, которые напоказ демонстрировали свою привязанность. Возможно, Фадеев захотел повторить успех «Тату». Однако нужного градуса остроты этой пиар-связи* достичь не удалось.

Другие составы Serebro Если «ВИА Гра» славилась частыми заменами солисток, то за 13 лет существования Serebro их было всего 11: 2007-2009 годы — Темникова — Серябкина — Лизоркина;

2009-2013 годы — Темникова — Серябкина — Карпова;

2013-2014 годы — Темникова — Серябкина — Дарья Шашина;

2014-2016 годы — Серябкина — Шашина — Полина Фаворская;

2016-2017 годы — Серябкина — Фаворская — Екатерина Кищук;

2017-2018 годы — Серябкина — Кищук — Марианна Моргунова;

2019 год — после ухода из группы Серябкиной состав полностью поменяли, для этого создали телевизионное шоу. В итоге в коллективе оказались Ирина Титова, Елизавета Корнилова и Марианна Кочурова.

Интересно Новый сингл группы не зашел аудитории, после чего Фадеев распустил уже не только группу, но и весь лейбл MALFA.

Почему группу покинула Елена Темникова Считается, что Темникова ушла из коллектива, потому что решила стать матерью. Но Фадеев позже заявлял, что Елена его подставила: график концертов уже был расписан. Темникова при этом указывала, что отношения в группе давно разладились и о ее уходе знали примерно за полтора года. Плюс за несколько месяцев до окончания контракта она заплатила отступные — точнее, это сделал ее супруг. В 2019 году артистка заявила, что покинула Serebro, потому что не могла терпеть романтические отношения Максима Фадеева, женатого человека, и своей коллеги Ольги Серябкиной.

Фадеев поспешил опровергнуть слова бывшей подопечной. Отвергла это обвинение и Серябкина. Девушка тогда подчеркнула, что ей крайне обидно слышать такое от бывшей коллеги, и наговорила еще много всего. Видео позже удалили из Сети. Но интернет, как говорится, помнит все. Из-за хайпового заявления Серябкиной в Сети тогда строили теории, что все это могло быть прогревом к сольной карьере певицы и так она просто пыталась привлечь к себе больше внимания. Почему ушла Серябкина Уход Серябкиной был предсказуемым. Параллельно с развитием Serebro Ольга выступала под псевдонимом Molly. В 2020 году она окончательно разорвала отношения с продюсером и отправилась в одиночное плавание. Постепенно артистка отказалась от псевдонима и начала записывать композиции под своим именем, сохранив права на исполнение песен группы. При этом Серябкина несколько лет назад пыталась восстановить отношения с обиженной на нее Темниковой. Через агентов артистка предложила записать бывшей коллеге по группе совместный хит, но получила отказ.

Также она признавалась, что после разрыва отношений прекратила всяческое общение с Фадеевым, но готова, если продюсер предложит ей создать общий фит.

Если Макс действительно отреагирует на эту тему, то прикольно. Музыка решает! Но мы не общаемся вообще. Ольга Серябкина

В этом году группе Serebro исполнится 20 лет. Пока неизвестно, готов ли создатель популярного коллектива подготовить большое шоу и собрать на одной сцене артисток. По мнению Серябкиной, окончательное решение должен принять Фадеев.

«Если он захочет сделать такой концерт и пригласить меня, то я с удовольствием в нем поучаствовала бы», — призналась артистка. Параллельно певица подготовила собственное большое шоу, разделенное на три отделения, каждое из которых посвящено отдельному периоду ее карьеры: Serebro, Molly и Seryabkina.

Конфликты внутри Serebro Слухи о дедовщине внутри коллектива ходили еще со времен его золотого состава. Масла в огонь подливало поведение участниц группы на интервью и во время выступлений. Шоу строились так, что все внимание на себя словно перетягивали участницы-брюнетки, а третья солистка всегда как будто бы терялась. «У нас есть одна дурацкая привычка — это Настя (Карпова. — Прим. ред.). Мы привыкли ее брать с собой на концерты, но она такая дурацкая», — сказала однажды Темникова, смотря на поддакивающую Серябкину.

«Настя — гордость нашей группы. Поэтому она высокого о себе мнения», — заявила Темникова в другом интервью, уже в присутствии Карповой.

«Я желаю Насте, чтобы она развивалась. И тогда ее будут обязательно уважать», — утверждала Серябкина.

Еще один конфликт в группе наблюдали уже после ухода Темниковой, когда в составе были Серябкина, Шашина и Фаворская. Фанаты начали хейтить Шашину за внезапный набор веса, а Фаворскую — просто за компанию с ней. Серябкина при этом, кажется, была рада, что оказалась в центре внимания: поет главные партии, на интервью говорит только она. В итоге Шашина покинула группу. Официально это объяснили проблемами со здоровьем, но позднее девушка призналась, что слухи про дедовщину в Serebro — вовсе не слухи. «Для меня атмосфера была невыносимой, я скажу единственную ужасную вещь. Дедовщина существует, и она жесткая», — заявила Дарья.

Перезапуск группы Serebro После неудачного набора группы Титова — Корнилова — Кочурова (девушки успели спеть всего одну песню, им записали на этот сингл клип) Фадеев распустил коллектив, а затем раскритиковал все его составы. «Serebro — счастье, ужас, ад», — написал он однажды в своих соцсетях. В 2024 году он набрал участниц коллектива для перезапуска трио. В него вошли Дарья Кузнецова, Айгуль Валиулина, Диана Рак. Девушки уже выпустили несколько альбомов, клипы, перезаписи предыдущих хитов группы, фиты с другими артистами. Однако успех своих предшественниц повторить им пока не удалось.

* ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.