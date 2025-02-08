Сегодня 04:45 Историк-расчленитель Соколов хотел сбежать на СВО, но остался в библиотеке 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Олег Соколов

Историк Олег Соколов, убивший и расчленивший свою молодую любовницу, аспирантку Анастасию Ещенко снова замаячил в СМИ. Сколько раз профессор просился на СВО и почему в пресс-службе судов Санкт-Петербурга назвали сегодняшние публикации о нем «новостями 5-летней давности» — в материале 360.ru.

Историк Соколов в тюрьме 25 декабря 2020 года Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Соколова к 12,5 года лишения свободы по обвинению в зверском убийстве Ещенко и незаконном хранении оружия. Сейчас он отбывает наказание в колонии, но хотел смыть свою вину кровью. Об этом в беседе с 360.ru заявил адвокат Александр Почуев.

С самого начала, когда я еще вел дело на стадии судебного расследования, Олег Соколов на заседаниях заявлял, что готов и хочет искупить свою вину кровью. Александр Почуев Адвокат

Защитник напомнил, что профессор «к сожалению сейчас по возрасту не проходит». Ему 68 лет, а для поступления на военную службу предельный возраст составляет 65 лет. «Соколов получает формальный отказ от комиссии. Уже трижды отказали, пока мы не видим перспективы в этом направлении», — рассказал Почуев. В колонии профессор заведует библиотекой. По словам адвоката, историк продолжает заниматься научной и образовательной деятельностью, читает лекции заключенным и «активно участвует в перевоспитании оступившихся, тех, кто оказался в местах лишения свободы». Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова посещала исправительную колонию No6 в Обухово и встречалась с профессором, который организовал при тюремной библиотеке исторический кружок.

Фото: РИА «Новости»

История одной награды Информационный шум вокруг личности профессора поднялся на этот раз после сообщении о том, что суд постановил вернуть орден Почетного легиона историку Соколову. «Мобильные телефоны „Honor“ и „Asus“, системный блок в корпусе черно-серого цвета, свидетельство ордена почетного легиона, орден почетного легиона, принадлежащие ФИО2, вернуть законному владельцу или иному лицу с письменного согласия последнего», — процитировали агентства текст приговора. Французский национальный орден учредил Наполеон Бонапарт в 1802 году. Этой наградой отмечаются самые выдающиеся заслуги перед Францией. Соколов был страстно увлечен личностью императора, он выступал в его образе на фестивалях исторической реконструкции и даже хранил дома портрет, где был изображен в образе Наполеона. Руководитель пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале резко отреагировала на публикации о возвращении ордена.

Новости 5-летней давности уже сегодня! Раскрыта судьба… 5 лет мы прямо скрывали эту судьбу! Там еще про втулку от туалетной бумаги было, если что. Вот ее судьбу мы хранили в тайной тайне до сегодняшнего дня! Дарья Лебедева. Руководитель пресс-службы судов Санкт-Петербурга

Она пояснила, что «кто-то дошел до изучения судьбы вещественных доказательств в резолютивной части приговора» только сейчас, почти пять лет спустя.

Приговор историку Соколову Зверское убийство произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. Соколов застрелил аспирантку из обреза охотничьего карабина, а затем расчленил тело девушки пилой и ножовкой. На следующий день случайный прохожий фактически спас фигуранта из реки Мойки, куда тот соскользнул, не удержав равновесие. При нем оказался рюкзак с фрагментами женского тела.

Фото: РИА «Новости»

На судебных заседаниях Соколов делал все возможное, чтобы облегчить свою участь. Он предлагал помощь с похоронами аспирантки и давал показания, как уточнял ранее адвокат Почуев, «сквозь слезы, сожалея о содеянном». Известно, что у профессора был актерский опыт, он играл не только на реконструкциях, но и во французском театре на Мойке.