Стало известно, за что Понасенкова признали иноагентом

Евгения Понасенкова* признали иноагентом в том числе из-за 30 размещенных в Сети антироссйских видеозаписей, следует из судебных документов, с которыми ознакомился ТАСС . Ролики создавали в Италии под «иностранным влиянием».

Следователи установили, что Понасенков* с 15 апреля 2022 года по 14 апреля 2023-го неоднократно ездил за границу, чаще всего в Италию. Там он записал более 30 роликов, которые несли идею о «превосходстве европейской государственности» перед российским политическим и социальным строем.

«Ставил под сомнение легитимность и авторитет национальных лидеров России», — следует из документов.

Евгений Понасенков* пытался оспорить статус иноагента. В ноябре прошлого года суд в очередной раз отказал ему в исключении из списка.

* Внесен Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента.