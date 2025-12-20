Сегодня 04:17 Ее считали бездарной, а она переплюнула звездного отца. Путь Елизаветы Боярской к славе и семейному счастью 0 0 0 Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Знаменитости

Санкт-Петербург

Дети

Скандалы

Семья

Кино

Отношения

Депутаты

Фильмы

Театры

Брак

Актеры

Михаил Боярский

Артисты

Представительнице петербургской интеллигенции, примерной жене и матери двоих детей Елизавете Боярской 20 декабря исполнилось 40 лет. В молодости она была хулиганкой и никогда не мечтала об актерской карьере. О том, как ей удалось вырваться из тени звездного отца, ее служебных романах и отношениях с женатым — в материале 360.ru.

От бесталанной до будущей актрисы Елизавета Боярская родилась 20 декабря 1985 года в Ленинграде в семье народных артистов Михаила Боярского и Ларисы Луппиан. Ее старший брат Сергей не пошел по стопам родителей, занявшись бизнесом и политикой. Знаменитый отец долгое время не возлагал на дочь никаких надежд, считая ее бесталанной. Дочь подкрепляла его мнение — плохо училась в школе и терпеть не могла ни театр, ни ремесло родителей. Боярский и не думал, что ее мнение когда-нибудь изменится.

Мне это казалось несерьезным, и я этого стеснялась. И вообще, папина популярность и известность была скорее минусом. Ты идешь с папой за руку, ты просто хочешь с ним побыть, а папу разрывают на 100 кусков. Пальцем показывают — это он, это он! Елизавета Боярская

В школьные годы Боярская занималась хореографией и мечтала поступить на журфак на отделение пиара. На подготовительных курсах даже взяла интервью у ведущего КВН Александра Маслякова.

Фото: РИА «Новости»

Все изменилось, когда она открыла для себя учебный театр «На Моховой», где показывали работы студентов. Несмотря на то, что родители были против, Боярская поступила с первой попытки в РГИСИ, попала на курс Льва Додина и добилась президентской стипендии.

Карьера в театре и кино Творческая карьера Боярской стремительно развивалась. Еще во время учебы она начала играть в Малом драматическом театре — Театре Европы в постановке Додина «Король Лир», где получила роль Гонерильи. В 2006 году ее работу отметили театральной премией Петербурга «Золотой софит». После окончания института актрису включили в состав Молодой студии театра, а в 2012 году — в основную труппу, где она играет и сейчас. Боярская занята в спектаклях «Три сестры», «Дядя Ваня», «Чайка», «Братья Карамазовы», «Гамлет», где играет Офелию, «Коварство и любовь». «Братья и сестры. Версия». В день своего рождения Боярская сыграет Варю в постановке «Вишневый сад».

Фото: РИА «Новости»

Первая значимая роль в фильме ей досталось также еще в годы учебы. Боярская сыграла в картине Василия Чигинского «Первый после бога». До окончания вуза она активно снималась. Среди ее работ того периода были: «Агент национальной безопасности-3», «Грозовые ворота», «Юнкера» и «Ключи от смерти». Широкую известность ей принес фильм Тимура Бекмамбетова «Ирония судьбы. Продолжение», где она сыграла с Константином Хабенским и Сергеем Безруковым. При том, что критики и зрители негативно встретили эту ленту. На сегодняшний день в фильмографии актрисы 97 работ. В 2026 году выйдет фильм с ее участием «Морозко», где она сыграла ведьму. Еще Боярская озвучивает мультфильмы. Ее голосом говорит Баба-яга в лентах «Три богатыря на дальних берегах» и «Три богатыря и конь на троне», волчица Бьянка в анимационных лентах «Волки и овцы: бееезумное превращение» и «Волки и овцы: Ход свиньей», злодейка Мара в «Кощее. Похитителе невест». Роли сильных женщин Боярская призналась, что все чаще отказывается от фильмов, где действие происходит в современном мире, так как сценарии часто неинтересны.

В 2008 году Боярская появилась в картине «Адмиралъ», сыграв возлюбленную лидера Белого движения Александра Колчака Анну Тимиреву. Ее партнером был Хабенский. Роль ее привлекла тем, что Тимирева, как она считает, «была женщина такой силы, такой воли, такой широкой души», что актриса «не стоит ее ногтя».

Фото: РИА «Новости»

Другие сильные женские образы в фильмографии Боярской — Муся Ростопчина в телесаге «Я вернусь», Анна Каренина в сериале «Анна Каренина. История Вронского», Екатерина II во втором сезоне сериала «Великая. Золотой век», Евгения Стычкина из сериала о подростках «Цикады» и роль флейтистки в драме «Седьмая симфония». Четыре служебных романа и гостевой брак Актриса не любит выносить подробности личной жизни в публичное поле, редко соглашаясь на интервью. До того, как остепениться, в жизни Боярской отметились коллеги — Данила Козловский, Сергей Чонишвили и Павел Поляков. Козловский был первой любовью актрисы. Они познакомились еще во время учебы, в вузе их даже окрестили «Ромео и Джульеттой», но роман не получил продолжения. Правда, актеры сохранили дружеские отношения, а после учебы оба пришли работать в Театр Европы.

Фото: РИА «Новости»

С Чонишвили Боярская познакомилась на съемках фильма «Демон» в 2002 году, но большая разница в возрасте — 38 против 18 — помешала влюбленности перерасти в любовь.

Фото: РИА «Новости»

С новосибирским актером Поляковым Боярская познакомилась на гастролях в местном театре. По слухам дело чуть не дошло до свадьбы, но пара рассталась якобы из-за неверности возлюбленного. В то время также говорили, что Михаил Боярский был против Козловского и Чонишвили в качестве супругов дочери, вот и отвадил их. Но позже актриса опровергла эти слухи. Четвертый служебный роман оказался удачнее. Боярская обрела женское счастье с Максимом Матвеевым, с которым в браке уже 15 лет.

Я впервые его увидела в жизни на пробах. Мне всегда казалось таким пошлым, когда говорят: ''И молния ударила, искра пробежала!'', но так и было. Я его увидела, и меня поразило. Я просто потеряла дар речи от его красоты, от его интеллигентности, доброты и так далее. Потом мы не виделись несколько лет, и потом уже встретились на съемках. Елизавета Боярская

На момент знакомства Матвеев был женат на актрисе Яне Сексте, поэтому они с Боярской долго скрывали свои отношения. Спустя год актер развелся с женой, развод прошел мирно, так как у них не было детей. В 2010 году п ара поженилась в Петербурге в узком кругу.

Фото: РИА «Новости»

Брак Боярской и Матвеева оказался крепким, у них родились двое сыновей. До 2019 года супруги жили гостевым браком. Матвеев жил и работал в Москве, а Боярская осталась в Петербурге. В СМИ регулярно появлялись сообщения, что они якобы разводятся, но пара их опровергала. Позже Матвеев окончательно переехал к семье в Петербург, где тесть подарил им квартиру.

Чем сейчас занимается Боярская Актриса продолжает работать в театре, сниматься в кино, старается заниматься семьей и помогать родителям. В свет супруги выходят лишь по особым поводам. В 2025 году она снялась в сериалах «Тоннель» и «Царь ночи». До этого, как Боярская призналась в интервью Кино Mail, полтора года не снималась из-за профессионального выгорания, копила, по ее словам, энергию, силы и внутренний ресурс.