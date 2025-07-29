«Стал выше мамы». Лиза Боярская опубликовала семейные фото в день рождения мужа

Лиза Боярская выложила в день рождения мужа фото с ним и подросшими сыновьями

Актриса Елизавета Боярская поздравила супруга Максима Матвеева с днем рождения. В Instagram* она опубликовала фотографии из домашнего архива.

Матвееву исполнилось 43 года. Кроме того, звездная пара отметила 15 лет со дня регистрации брака. Артисты редко делятся совместными кадрами и не показывают сыновей, но в день рождения мужа Боярская сделала исключение.

«Наш любимый Максим, с днем рождения! И с годовщиной! Сегодня 15 лет нашей семье! Чем дальше, тем надежнее, веселее, влюбленнее, мудрее и кайфовее! Погнали дальше!» — написала Боярская.

На кадрах семья актрисы отдыхала на даче, позировала с подросшими детьми, путешествовала по миру. Фотографии, на которых видно, что старший сын уже так вырос, что стал выше матери, вызвали умиление у поклонников.

Фанаты также поздравили Матвеева с днем рождения, а также пожелали его семье счастья.

Ранее день рождения отметила актриса Нонна Гришаева, которой исполнилось 54 года.

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