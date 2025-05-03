Противоречивый Данила Козловский. Что говорил актер об СВО, зачем надевал колготки и от кого прятался в США
Скандалы вокруг Данилы Козловского не утихают годами. Актера называли предателем за слова об СВО, подозревали в наличии американского паспорта — притом, что артист с удовольствием играл героев-патриотов в кино. Где берет деньги скандальный актер, почему им интересовалась прокуратура и что за слова он сказал 24 февраля 2022 года — в материале 360.ru.
Козловский в феврале 2022 года
Многие коллеги по цеху долгое время считали Козловского настоящей надеждой отечественного кинематографа. Критиковали артиста редко, но его эскапада в феврале 2022 года поставила все на свои места.
Актер публично назвал начало СВО «катастрофой во всех смыслах», о чем мы подробнее расскажем далее.
Сейчас задают ставший уже легендарным вопрос: «Где ты был все эти восемь лет?». Хочется сразу спросить: «А где, собственно, были вы?». Но вопросом на вопрос отвечать неприлично, поэтому отвечу по-другому. Не знаю. Не видел, не понимал или не хотел видеть и понимать. Был равнодушен, интересовался исключительно своей жизнью.
Данила Козловский
Кадет Данила Козловский
Данила Козловский появился на свет 3 мая 1985 года в Москве в семье профессора философии Валерия Козловского и актрисы Надежды Звенигородской. Его детство прошло в столице, но назвать его безоблачным сложно. По словам самого актера, он был трудным ребенком.
Мать, оставившая карьеру ради сыновей, пыталась направить его энергию в мирное русло, отдав Данилу в музыкальную школу по классу саксофона и в секцию бальных танцев. Однако ни музыка, ни танцы не смогли укротить его бунтарский дух.
В 1996 году, когда Даниле было 11 лет, его жизнь круто изменилась: по настоянию матери он поступил в Кронштадтский морской кадетский корпус. Шесть лет строгой дисциплины, ранних подъемов и военной подготовки превратили хулигана в целеустремленного юношу.
В корпусе он впервые вышел на сцену в любительских постановках, что зажгло в нем искру актерской страсти. В 2002 году, окончив кадетский корпус, Козловский отправился в Санкт-Петербург и поступил в Театральную академию на курс легендарного Льва Додина.
Обрадовался русским эмигрантам
Карьера Данилы Козловского стартовала еще в школьные годы: в 13 лет он дебютировал в сериале «Простые истины», сыграв хулиганистого шестиклассника Дениса Селиверстова.
В 2005-м Козловский снялся у Германа-младшего. Картину отправили на Венецианский кинофестиваль — поездку за границу артист вспоминал с восторгом.
«Два дня счастья! Ощущение нужности, ощущение хорошо сделанной работы, ощущение того, что ты приехал со своим высказыванием <…> Я познакомился с интересными людьми — с русскими эмигрантами», — радовался актер.
Он из будущего
После окончания Театральной академии в 2007 году Козловский начал активно сниматься. Прорывом стал фильм «Мы из будущего» 2008 года, где Козловский сыграл Бормана — дерзкого парня, попавшего из XXI века в годы Великой Отечественной войны.
Картина собрала в прокате более семи миллионов долларов и сделала актера узнаваемым. Фильм стал хитом и у молодежи.
Циничный менеджер
В 2012 году актер закрепил успех ролью в экранизации романа Сергея Минаева «Духless». Фильм о циничном топ-менеджере стал хитом, собрав в прокате 13 миллионов долларов.
Тот же 2012 год принес еще одну заметную работу — шпионскую драму «Шпион» по роману иностранного агента Бориса Акунина*.
Данила Козловский — трансвестит**
О «Весельчаках» стоит рассказать чуть подробнее. Здесь Козловский с удовольствием примерил на себя роль травести**. Сыграл он персонажа, которого звали Люся Мохнатая.
Для роли Козловскому пришлось освоить искусство перевоплощения: он учился ходить на каблуках, носить женскую одежду и накладывать макияж. По словам актера, подготовка заняла недели. В одной из сцен его героиня исполняет песню «Я милого узнаю по походке», что стало кульминацией фильма.
Если сыграл травести — значит, дома в колготках и бюстгальтере разгуливаю? Очень хочется, чтобы нам и нашим персонажам зрители верили <…> Наши пристрастия в личной жизни тут совершенно ни при чем.
Голливудский кровосос
Фильмография Данилы Козловского впечатляет: более 30 ролей в кино и сериалах, от драматических до эпических.
В 2013 году «Легенда № 17» сделала его народным героем, а в 2014 году он замахнулся и на Голливуд, сыграв Дмитрия Беликова в «Академии вампиров». Этот дебют открыл ему двери на западный рынок, хотя фильм получил смешанные отзывы.
Для роли он сохранил легкий акцент, подчеркивая происхождение персонажа, и прошел тренировки по боевым искусствам, чтобы сцены сражений выглядели убедительно.
Фильм собрал в мировом прокате 15 миллионов долларов, но критики встретили его прохладно, назвав слишком шаблонным.
Захотел быть интернациональным артистом
После съемок Данила Козловский ненадолго вернулся в Петербург. Вскоре он вновь отправился в США — Найшуллер позвал артиста сняться в нашумевшем «Хардкоре». Фильм и в самом деле удался.
«Мне интересен был голливудский опыт, мне очень понравилось. Я с нетерпением жду следующей своей возможности работать там. <…> Мне бы хотелось быть и там, и здесь. Быть интернациональным артистом», — признавался актер.
Козловский — лучший актер России?
В 2016 году Козловский снялся в блокбастерах «Экипаж» и «Викинг».
В том же году Козловского называли лучшим актером России. По опросам это звание он делил с Сергеем Безруковым. Парадоксально, но примерно тогда же карьера Данилы Козловского впервые серьезно свернула «не в ту дверь».
Актер сыграл в «Матильде» Алексея Учителя. Фильм рассказывает об отношениях наследника царского престола Николая с балериной Матильдой Кшесинской.
Картину требовали запретить на самых разных уровнях, на работу Учителя отреагировал и президент России Владимир Путин — призвал к тому, чтобы диалог вокруг картины велся в рамках закона.
«P. S. Всем сочувствующим Поклонской, разного рода активистам и еже с ними, идите мимо. Этот пост не для Вас. И да, вы не победили», — реагировал на критику Козловский.
Чернобыль не про героизм
К началу 2020-х Данила Козловский почувствовал в себе силы не только сниматься, но и снимать кино самому. Его первая режиссерская работа, «Тренер», не вызвала почти никакой реакции — для второй Козловский решил взять тему Чернобыля.
Работа над фильмом шла несколько лет, съемки проходили в 2019 году, а премьера состоялась в 2021-м. Козловский взял на себя главную роль.
Судьба «Чернобыля» сложилась трудно. Фильм вышел в неудачное время — на волне свежих впечатлений от нашумевшего сериала HBO «Chernobyl», который годом ранее блестяще показал западный взгляд на те же события.
Ну это фильм не только про героизм советского человека — все-таки темы, которые мы поднимаем, довольно интернациональны, понятны и на территории Северной Америки.
Козловский стыд об СВО
С началом специальной военной операции (СВО) на Украине в феврале 2022 года Данила Козловский оказался в центре скандала. В отличие от многих российских коллег, он открыто выступил против конфликта.
В апреле 2022 года актер опубликовал пост в своих социальных сетях, назвав происходящее «безумием» и призвав к миру.
Эти слова вызвали ярость патриотической общественности: его обвинили в предательстве и потребовали лишить званий и работы.
Наивно полагал, что все это закончится и там уж наверху точно договорятся, ведь умные люди сидят. Не допустят [конфликта]. Допустили. Страшно. Больно. Невыносимо грустно. И стыдно
В той же публикации артист напрямую обратился к президенту России Владимиру Путину.
«<…> только в Ваших силах остановить эту страшную беду. Мы не „те граждане, которые против“, как говорит один из высокопоставленных чиновников, а мы жители своей страны, которую любим больше всего на свете и желаем ей только мира и покоя», — заявил актер.
Завершил свое обращение артист весьма спорным образом.
«Меня зовут Данила Козловский, и я против войны. Говорю это от своего и только своего имени и от своего сердца», — написал Козловский.
Патриотически настроенная общественность тут же обвинила актера в предательстве и в желании выслужиться перед Западом.
Данила Козловский и дискредитация армии
Несколько депутатов Госдумы потребовали проверить артиста и на дискредитацию российской армии. Против актера выступил и Виталий Бородин, общественный деятель.
В 2023 году по статье о дискредитации армии России Козловского проверяла московская прокуратура. Депутат Госдумы Гусев обращался к министру культуры Ольге Любимовой — просил рассмотреть возможность отменить концерты Козловского.
Козловский сбежал в США?
Слухи о том, что у Данилы Козловского есть гражданство США, появились в 2023 году, когда он покинул Россию после скандала с СВО. Поводом стали его частые поездки в Америку и рождение дочери Оды Валентины в 2020 году от актрисы Ольги Зуевой, с которой он тогда жил в Нью-Йорке.
Российские СМИ начали спекулировать, что актер оформил американский паспорт для себя и семьи, чтобы обосноваться за океаном. Масла в огонь подлили его голливудские проекты и связи с западными продюсерами.
В Telegram-каналах даже называли сумму — якобы Козловский вложил миллионы в программу EB-5, которая дает гражданство за инвестиции. Однако сам актер категорически опроверг эти домыслы — притом, что в 2024 году вновь отправился в США.
«Я никогда не имел никакого второго гражданства, тем более гражданства США», — отреагировал на слухи артист.
Любитель Родины
Козловский решил отстаивать свое имя. Актер публично опровергал слухи о бегстве.
Пожалуйста, не ведитесь на эту ложь. Я никуда не сваливал. Я живу и работаю в России. Здесь моя земля, моя Родина, которую я очень люблю, уж простите меня и позвольте мне этот пафос.
В ответ на выпад Бородина Козловский подал в суд иск о защите чести и достоинства — символически оценив моральный ущерб в 1 рубль. Судебная тяжба продлилась почти год.
В итоге Фемида встала на сторону актера: в сентябре 2023-го суд признал сведения, распространяемые активистом, несоответствующими действительности и порочащими репутацию Данилы. Бородина обязали опровергнуть ложь.
Ориентация Данилы Козловского
Личная жизнь Данилы Козловского всегда была под прицелом, а его роль трансвестита** в «Весельчаках» породила слухи о его сексуальной ориентации. С 2009 года в СМИ и соцсетях периодически появляются спекуляции, что актер скрывает свою гомосексуальность**. Поводом называют его сдержанность в рассказах о романах и отсутствие долгих публичных отношений до брака с Ольгой Зуевой.
В 2018 году слухи усилились после выхода фильма «Тренер», где его герой близко общается с молодыми спортсменами, что некоторые интерпретировали как намек. Однако никаких фактов, подтверждающих эти домыслы, нет.
«Лично я говорю об этом открыто ― я не гей**, я не представляю никакую гей**-организацию», — уверял сам артист.
Скандалы и драмы Данилы Козловского
Впервые о романах Козловского заговорили в 2006 году, когда он начал встречаться с однокурсницей Елизаветой Боярской. Их отношения продлились около двух лет — против выступил артист Михаил Боярский.
В 2008 году Козловский женился на польской актрисе Уршуле Малке, с которой познакомился в театре. Брак продержался три года: пара рассталась в 2011 году. В 2013 году ему приписывали роман с Юлией Снигирь, но оба отрицали связь.
Самый громкий роман начался в 2015 году с актрисой и режиссером Ольгой Зуевой. Они познакомились на съемках, и вскоре Зуева стала его музой. В 2020 году у пары в США родилась дочь Ода Валентина, но уже через год стало известно об их разрыве.
Поговаривали, что к этому привела измена Козловского с Оксаной Оксаной Акиньшиной, его партнершей по «Чернобылю».
«Это наша жизнь, это глубоко наше, но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, она этого не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко», — прокомментировал ситуацию актер.
Зарабатывает в России, критикуя СВО
После скандала с СВО в 2022 году карьера Данилы Козловского в России по каким-то причинам пошла на спад. Артист «брал отпуск» на весь 2023 год. Некоторые его проекты заморозили. Уже в 2024 году упоминания Данилы Козловского убрали из титров фильма «Летучий корабль».
Позднее стало известно, что Данила готовит новый моноспектакль под названием Frank — музыкально-театральное шоу от первого лица. Этот спектакль он начал играть еще на зарубежных площадках. Теперь же он решил показать его и российской публике.
Первый показ спектакля запланирован в Театре эстрады 3 мая. Актеру в этот день исполняется 40 лет — Козловский выйдет на сцену бесплатно, билеты продаваться не будут. Для широкой публики Frank откроют 20 июня.
*признан в России иностранным агентом
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