03 мая 2025 04:00 Противоречивый Данила Козловский. Что говорил актер об СВО, зачем надевал колготки и от кого прятался в США 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

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Скандалы вокруг Данилы Козловского не утихают годами. Актера называли предателем за слова об СВО, подозревали в наличии американского паспорта — притом, что артист с удовольствием играл героев-патриотов в кино. Где берет деньги скандальный актер, почему им интересовалась прокуратура и что за слова он сказал 24 февраля 2022 года — в материале 360.ru.

Козловский в феврале 2022 года Многие коллеги по цеху долгое время считали Козловского настоящей надеждой отечественного кинематографа. Критиковали артиста редко, но его эскапада в феврале 2022 года поставила все на свои места. Актер публично назвал начало СВО «катастрофой во всех смыслах», о чем мы подробнее расскажем далее.

Сейчас задают ставший уже легендарным вопрос: «Где ты был все эти восемь лет?». Хочется сразу спросить: «А где, собственно, были вы?». Но вопросом на вопрос отвечать неприлично, поэтому отвечу по-другому. Не знаю. Не видел, не понимал или не хотел видеть и понимать. Был равнодушен, интересовался исключительно своей жизнью. Данила Козловский

Кадет Данила Козловский Данила Козловский появился на свет 3 мая 1985 года в Москве в семье профессора философии Валерия Козловского и актрисы Надежды Звенигородской. Его детство прошло в столице, но назвать его безоблачным сложно. По словам самого актера, он был трудным ребенком. Мать, оставившая карьеру ради сыновей, пыталась направить его энергию в мирное русло, отдав Данилу в музыкальную школу по классу саксофона и в секцию бальных танцев. Однако ни музыка, ни танцы не смогли укротить его бунтарский дух. В 1996 году, когда Даниле было 11 лет, его жизнь круто изменилась: по настоянию матери он поступил в Кронштадтский морской кадетский корпус. Шесть лет строгой дисциплины, ранних подъемов и военной подготовки превратили хулигана в целеустремленного юношу.

Фото: РИА «Новости»

В корпусе он впервые вышел на сцену в любительских постановках, что зажгло в нем искру актерской страсти. В 2002 году, окончив кадетский корпус, Козловский отправился в Санкт-Петербург и поступил в Театральную академию на курс легендарного Льва Додина. Обрадовался русским эмигрантам Карьера Данилы Козловского стартовала еще в школьные годы: в 13 лет он дебютировал в сериале «Простые истины», сыграв хулиганистого шестиклассника Дениса Селиверстова. В 2005-м Козловский снялся у Германа-младшего. Картину отправили на Венецианский кинофестиваль — поездку за границу артист вспоминал с восторгом. «Два дня счастья! Ощущение нужности, ощущение хорошо сделанной работы, ощущение того, что ты приехал со своим высказыванием <…> Я познакомился с интересными людьми — с русскими эмигрантами», — радовался актер. Он из будущего После окончания Театральной академии в 2007 году Козловский начал активно сниматься. Прорывом стал фильм «Мы из будущего» 2008 года, где Козловский сыграл Бормана — дерзкого парня, попавшего из XXI века в годы Великой Отечественной войны.

Фото: РИА «Новости»

Картина собрала в прокате более семи миллионов долларов и сделала актера узнаваемым. Фильм стал хитом и у молодежи. Циничный менеджер В 2012 году актер закрепил успех ролью в экранизации романа Сергея Минаева «Духless». Фильм о циничном топ-менеджере стал хитом, собрав в прокате 13 миллионов долларов. Тот же 2012 год принес еще одну заметную работу — шпионскую драму «Шпион» по роману иностранного агента Бориса Акунина*. Данила Козловский — трансвестит** О «Весельчаках» стоит рассказать чуть подробнее. Здесь Козловский с удовольствием примерил на себя роль травести**. Сыграл он персонажа, которого звали Люся Мохнатая.

Фото: РИА «Новости»

Для роли Козловскому пришлось освоить искусство перевоплощения: он учился ходить на каблуках, носить женскую одежду и накладывать макияж. По словам актера, подготовка заняла недели. В одной из сцен его героиня исполняет песню «Я милого узнаю по походке», что стало кульминацией фильма.

Если сыграл травести — значит, дома в колготках и бюстгальтере разгуливаю? Очень хочется, чтобы нам и нашим персонажам зрители верили <…> Наши пристрастия в личной жизни тут совершенно ни при чем.

Голливудский кровосос Фильмография Данилы Козловского впечатляет: более 30 ролей в кино и сериалах, от драматических до эпических. В 2013 году «Легенда № 17» сделала его народным героем, а в 2014 году он замахнулся и на Голливуд, сыграв Дмитрия Беликова в «Академии вампиров». Этот дебют открыл ему двери на западный рынок, хотя фильм получил смешанные отзывы. Для роли он сохранил легкий акцент, подчеркивая происхождение персонажа, и прошел тренировки по боевым искусствам, чтобы сцены сражений выглядели убедительно. Фильм собрал в мировом прокате 15 миллионов долларов, но критики встретили его прохладно, назвав слишком шаблонным.

Фото: РИА «Новости»

Захотел быть интернациональным артистом После съемок Данила Козловский ненадолго вернулся в Петербург. Вскоре он вновь отправился в США — Найшуллер позвал артиста сняться в нашумевшем «Хардкоре». Фильм и в самом деле удался. «Мне интересен был голливудский опыт, мне очень понравилось. Я с нетерпением жду следующей своей возможности работать там. <…> Мне бы хотелось быть и там, и здесь. Быть интернациональным артистом», — признавался актер. Козловский — лучший актер России? В 2016 году Козловский снялся в блокбастерах «Экипаж» и «Викинг». В том же году Козловского называли лучшим актером России. По опросам это звание он делил с Сергеем Безруковым. Парадоксально, но примерно тогда же карьера Данилы Козловского впервые серьезно свернула «не в ту дверь». Актер сыграл в «Матильде» Алексея Учителя. Фильм рассказывает об отношениях наследника царского престола Николая с балериной Матильдой Кшесинской. Картину требовали запретить на самых разных уровнях, на работу Учителя отреагировал и президент России Владимир Путин — призвал к тому, чтобы диалог вокруг картины велся в рамках закона. «P. S. Всем сочувствующим Поклонской, разного рода активистам и еже с ними, идите мимо. Этот пост не для Вас. И да, вы не победили», — реагировал на критику Козловский.

Фото: РИА «Новости»

Чернобыль не про героизм К началу 2020-х Данила Козловский почувствовал в себе силы не только сниматься, но и снимать кино самому. Его первая режиссерская работа, «Тренер», не вызвала почти никакой реакции — для второй Козловский решил взять тему Чернобыля. Работа над фильмом шла несколько лет, съемки проходили в 2019 году, а премьера состоялась в 2021-м. Козловский взял на себя главную роль. Судьба «Чернобыля» сложилась трудно. Фильм вышел в неудачное время — на волне свежих впечатлений от нашумевшего сериала HBO «Chernobyl», который годом ранее блестяще показал западный взгляд на те же события.

Ну это фильм не только про героизм советского человека — все-таки темы, которые мы поднимаем, довольно интернациональны, понятны и на территории Северной Америки.

Фото: РИА «Новости»

Козловский стыд об СВО С началом специальной военной операции (СВО) на Украине в феврале 2022 года Данила Козловский оказался в центре скандала. В отличие от многих российских коллег, он открыто выступил против конфликта. В апреле 2022 года актер опубликовал пост в своих социальных сетях, назвав происходящее «безумием» и призвав к миру. Эти слова вызвали ярость патриотической общественности: его обвинили в предательстве и потребовали лишить званий и работы.

Наивно полагал, что все это закончится и там уж наверху точно договорятся, ведь умные люди сидят. Не допустят [конфликта]. Допустили. Страшно. Больно. Невыносимо грустно. И стыдно

В той же публикации артист напрямую обратился к президенту России Владимиру Путину. «<…> только в Ваших силах остановить эту страшную беду. Мы не „те граждане, которые против“, как говорит один из высокопоставленных чиновников, а мы жители своей страны, которую любим больше всего на свете и желаем ей только мира и покоя», — заявил актер. Завершил свое обращение артист весьма спорным образом. «Меня зовут Данила Козловский, и я против войны. Говорю это от своего и только своего имени и от своего сердца», — написал Козловский. Патриотически настроенная общественность тут же обвинила актера в предательстве и в желании выслужиться перед Западом.

Фото: РИА «Новости»

Данила Козловский и дискредитация армии Несколько депутатов Госдумы потребовали проверить артиста и на дискредитацию российской армии. Против актера выступил и Виталий Бородин, общественный деятель. В 2023 году по статье о дискредитации армии России Козловского проверяла московская прокуратура. Депутат Госдумы Гусев обращался к министру культуры Ольге Любимовой — просил рассмотреть возможность отменить концерты Козловского. Козловский сбежал в США? Слухи о том, что у Данилы Козловского есть гражданство США, появились в 2023 году, когда он покинул Россию после скандала с СВО. Поводом стали его частые поездки в Америку и рождение дочери Оды Валентины в 2020 году от актрисы Ольги Зуевой, с которой он тогда жил в Нью-Йорке.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Российские СМИ начали спекулировать, что актер оформил американский паспорт для себя и семьи, чтобы обосноваться за океаном. Масла в огонь подлили его голливудские проекты и связи с западными продюсерами. В Telegram-каналах даже называли сумму — якобы Козловский вложил миллионы в программу EB-5, которая дает гражданство за инвестиции. Однако сам актер категорически опроверг эти домыслы — притом, что в 2024 году вновь отправился в США. «Я никогда не имел никакого второго гражданства, тем более гражданства США», — отреагировал на слухи артист. Любитель Родины Козловский решил отстаивать свое имя. Актер публично опровергал слухи о бегстве.

Пожалуйста, не ведитесь на эту ложь. Я никуда не сваливал. Я живу и работаю в России. Здесь моя земля, моя Родина, которую я очень люблю, уж простите меня и позвольте мне этот пафос.

В ответ на выпад Бородина Козловский подал в суд иск о защите чести и достоинства — символически оценив моральный ущерб в 1 рубль. Судебная тяжба продлилась почти год. В итоге Фемида встала на сторону актера: в сентябре 2023-го суд признал сведения, распространяемые активистом, несоответствующими действительности и порочащими репутацию Данилы. Бородина обязали опровергнуть ложь.

Фото: РИА «Новости»

Ориентация Данилы Козловского Личная жизнь Данилы Козловского всегда была под прицелом, а его роль трансвестита** в «Весельчаках» породила слухи о его сексуальной ориентации. С 2009 года в СМИ и соцсетях периодически появляются спекуляции, что актер скрывает свою гомосексуальность**. Поводом называют его сдержанность в рассказах о романах и отсутствие долгих публичных отношений до брака с Ольгой Зуевой. В 2018 году слухи усилились после выхода фильма «Тренер», где его герой близко общается с молодыми спортсменами, что некоторые интерпретировали как намек. Однако никаких фактов, подтверждающих эти домыслы, нет. «Лично я говорю об этом открыто ― я не гей**, я не представляю никакую гей**-организацию», — уверял сам артист. Скандалы и драмы Данилы Козловского Впервые о романах Козловского заговорили в 2006 году, когда он начал встречаться с однокурсницей Елизаветой Боярской. Их отношения продлились около двух лет — против выступил артист Михаил Боярский. В 2008 году Козловский женился на польской актрисе Уршуле Малке, с которой познакомился в театре. Брак продержался три года: пара рассталась в 2011 году. В 2013 году ему приписывали роман с Юлией Снигирь, но оба отрицали связь.

Фото: РИА «Новости»

Самый громкий роман начался в 2015 году с актрисой и режиссером Ольгой Зуевой. Они познакомились на съемках, и вскоре Зуева стала его музой. В 2020 году у пары в США родилась дочь Ода Валентина, но уже через год стало известно об их разрыве. Поговаривали, что к этому привела измена Козловского с Оксаной Оксаной Акиньшиной, его партнершей по «Чернобылю». «Это наша жизнь, это глубоко наше, но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, она этого не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко», — прокомментировал ситуацию актер. Зарабатывает в России, критикуя СВО После скандала с СВО в 2022 году карьера Данилы Козловского в России по каким-то причинам пошла на спад. Артист «брал отпуск» на весь 2023 год. Некоторые его проекты заморозили. Уже в 2024 году упоминания Данилы Козловского убрали из титров фильма «Летучий корабль». Позднее стало известно, что Данила готовит новый моноспектакль под названием Frank — музыкально-театральное шоу от первого лица. Этот спектакль он начал играть еще на зарубежных площадках. Теперь же он решил показать его и российской публике.

Фото: РИА «Новости»

Первый показ спектакля запланирован в Театре эстрады 3 мая. Актеру в этот день исполняется 40 лет — Козловский выйдет на сцену бесплатно, билеты продаваться не будут. Для широкой публики Frank откроют 20 июня. *признан в России иностранным агентом **Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией, а его деятельность запрещена на территории России