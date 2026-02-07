Сегодня 03:29 Два стула Нурлана Сабурова: шутил над русскими, но заработал в России миллионы. За что ему запретили въезд в РФ? Нурлан Сабуров, которому был запрещен въезд в РФ, прилетел в Алма-Аты 0 0 0 Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

Спорные шутки Нурлана Сабурова нравились далеко не всем россиянам. Но поговаривают, что запрет на въезд в Россию комику выдали по гораздо более серьезным основаниям. Что теперь грозит любителю сидеть на двух стульях, как он отзывался об СВО и как оскорбил русских?

Гордый сын казахских степей История Нурлана Сабурова начинается в суровых декорациях Степногорска, маленького промышленного городка на севере Казахстана. Будущий разрушитель комедийных устоев в детстве активно занимался боксом, сразу после школы он отправился покорять Россию. Начало большого пути Сабурова в мире юмора можно датировать его переездом в Москву. Комику удалось стать резидентом шоу «Stand Up» на ТНТ. Его образ высокого, надменного шутника в идеально сидящем костюме, который с ледяным лицом вещает о бытовых проблемах и своей жене, быстро полюбился зрителю. Сабуров сделал себе имя как один из самых ярких новичков на российской сцене. Сборы туров росли, ролики с его выступлениями разлетались по Сети, а сам он попал в престижный список Forbes «30 до 30» как один из самых перспективных молодых артистов. Что было дальше Главным локомотивом успеха Сабурова стало «Что было дальше?». Этот проект, где пятеро комиков доводят приглашенную звезду до белого каления своим хамством и нецензурной бранью, стал настоящим культурным феноменом. Сабуров в нем исполнял роль главного «модератора хаоса». Формат стал хитом. Пресса писала, что только за первый год проект заработал $3,5 миллиона. При этом Сабуров не оставлял и классический стендап: гастролировал с сольными концертами по России, Казахстану и ближнему зарубежью, участвовал в телевизионных проектах и фестивалях юмора. Помимо собственных программ, Нурлан засветился в популярных шоу на ТНТ вроде «Импровизация» и «Студия Союз», а также попробовал себя в кино.

Фото: РИА «Новости»

Личная жизнь Нурлана Сабурова За маской циничного мизантропа на сцене скрывался прилежный семьянин. Со своей женой Дианой Сабуров познакомился еще в Екатеринбурге. Девушка прошла с ним путь от съемных комнат до элитных особняков. На сцене Сабуров активно подшучивает над супругой. Ее образ он преподносит в довольно странной манере. «Я люблю, когда она меня обнимает. <…> Она прекрасный человек и хорошая мама. Но тупая!» — заявил комик на одном из стендапов. Семья Сабуровых долгое время считалась образцом успеха: Диана Сабурова превратилась в популярного блогера и домохозяйку, а муж обеспечивал ей жизнь уровня «люкс». Вся эта идиллия базировалась в роскошном двухэтажном доме в подмосковном ЖК «Новорижский», который комик приобрел в феврале 2022 года.

Фото: РИА «Новости»

Как Сабуров молчал об СВО Многие знаменитости сразу определились со своей позицией по СВО. Для Нурлана Сабурова этот период стал испытанием на прочность — комик подумал и выбрал тактику «двух стульев». О спецоперации он предпочел просто ничего не говорить. В апреле 2022 года Сабуров отправился с туром по США. На концерте его спросили о ситуации на Украине. Тот ответил, что «искренне соболезнует». «Когда я вижу эти кадры, я не думаю, что так и надо. Ты кого из меня делаешь?» — добавил Сабуров. Этим дело не закончилось. Второй диалог со зрителем на том же концерте оказался еще более показательным. Из зала мужчина спросил комедианта, почему он «проглотил язык»: «Если ты [испугался], так и скажи». «Да, братан. У меня есть семья. Вы должны понять, что у меня тоже есть свои страхи. <…> Тебе никто не обязан», — честно признался Нурлан Сабуров.

Фото: РИА «Новости»

«Это что, месячные?»: скандал с украинкой Американское турне в том году у Сабурова как-то не задалось. На следующем же выступлении в Сан-Франциско на сцену выбежала украинка Юлия Косивчук. Она была одета в длинное белое платье, забрызганное красными пятнами, символизирующими кровь, и громко выкрикивала: «Silence is crime!», обвиняя комика в том, что он своим молчанием поддерживает конфликт. Охрана поспешила вывести девушку из зала, но Сабуров не удержался. Глядя на испачканное платье активистки, шутник с ухмылкой спросил: «Это что, месячные?». Художницу вывели под хохот зрителей. Помимо разъяренной украинской диаспоры, на шутку Сабурова отреагировала и Ксения Собчак. «Комик Нурлан Сабуров долго „не слышал“ вопросов из зала по поводу его отношения к спецоперации, а потом вот <…> Легко быть крутым, когда чморишь впятером Ивлееву», — написала журналистка под видео с острой фразой комедианта. В результате несколько следующих концертов Нурлана Сабурова в США отменили. Позднее комик пожаловался, что от него требовали высказать свою позицию зрители.

Много недосказанности было с тех пор как подумали, что спецоперацию я начал. Это не я! Нурлан Сабуров

Фото: Фото: Стоп-кадр видео на Youtube

Как Сабуров шутил над русскими Осенью 2022 года Сабуров совершил еще одну стратегическую ошибку. Выступая в родном Казахстане, в Алма-Ате, он решил «прожарить» россиян, которые переехали в республику после объявления частичной мобилизации. «Ну че, с России есть приезжие? Че, русские, казахский изучаете уже? <…> когда в Москву приезжали рабочие со Средней Азии, русские так — „это кто там ко мне в такси приехал? Курпултурбек?“ А сейчас все такие „ой, Алма-Ата, Алма-Ата, всегда мечтала“», — пошутил Сабуров. Эти шутки вызвали противоречивую реакцию. В зале большинство смеялось, но позже видеозапись разлетелась по интернету и натолкнулась на волну негодования у патриотически настроенной публики. Некоторые усмотрели в словах Сабурова издевку над соотечественниками и даже русофобию. Активисты требовали отменить его концерты в России. На концерте в Амстердаме Сабуров заявил, что шуток о частичной мобилизации у него нет. Однако тут же добавил, что «прочитал новости об этом и расцеловал свой паспорт». За что Сабурова задержали в первый раз В мае 2025 года в аэропорту Шереметьево комика задержали за нарушение миграционного законодательства. На тот момент система проявила удивительную мягкость. Шутник отделался административным штрафом в размере всего 5500 рублей и получил предписание покинуть страну для легализации своего статуса. Вероятно, артист решил, что его звездный статус — пожизненная индульгенция, и не стал серьезно менять свое отношение к российским законам. Напротив, в ситуации Сабуров нашел благодатный источник для новых шуток. В одном из стендапов он рассказал, что увидел новости о себе в программе ЧП одного из федеральных телеканалов. «Вот тоже нашли, да, чрезвычайное происшествие. На Москву дроны летят, и у Нурика документов нет», — пошутил Сабуров.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Иронизировал над Путиным? На одном из последних концертов в Дубае Сабуров снова поднял тему о своем задержании в аэропорту весной 2025 года. «Недавно меня хотели выгнать из России, однако ** там плавал. Но предупреждаю, отныне у меня будут суперпатриотические выступления!» — начал он. Следующие 30 минут комик посвятил подшучиванию над тем, что в России «самые справедливые законы». Некоторым показалось, что и фразу «Путин — лучший президент за всю историю человечества», он также произнес с иронией. Высмеял Сабуров и миграционную политику в России. В шутку комик предположил, что его хотели депортировать, так как у него «слишком все хорошо в Москве для азиата». «Хочу такие патриотические выступления, чтобы на моем фоне спрашивали: „А вот Соловьев не иноагент?“», — добавил шутник под смех зала.

Фото: РИА «Новости»

За что Нурлана Сабурова выгнали из России Концерты Сабурова начали массово отменять еще в конце 2025 года. Давление на шутника усилилось и в начале 2026-го. Сабурова не пустили на сцену в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Рязани, Солнечногорске и Обнинске, Омске, Златоусте, Тюмени и Магнитогорске. В начале февраля 2026 года цепь всех этих событий привела к логической развязке. Сабуров попытался прилететь в Москву из Дубая, но домой его уже не пустили. На паспортном контроле во Внукове комику вручили официальное уведомление: въезд в Российскую Федерацию ему закрыт на 50 лет. Источник РИА «Новости» объяснил, что запрет ввели «в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей». Собеседник ТАСС в силовых органах добавил, что решение по Сабурову приняли еще 30 января. Предварительно, комик пытался легализовать свои доходы через посредников. Mash утверждал, что одной из причин запрета стала критика Нурланом Сабуровым СВО.

Фото: РИА «Новости»

В этой версии усомнился парламентарий Виталий Милонов.

«Люди по-разному высказываются в отношении СВО. У нас вообще демократическая страна. У нас за мнение никого не сажают, поверьте», — заметил депутат в беседе с «Постньюс». Пресса предполагала, что в конце 2025-го артист даже пытался проявить лояльность — перечислил несколько миллионов на нужды армии и передал на линию соприкосновения партию техники. Так ли это на самом деле, неизвестно. Запрет на въезд может помешать Сабурову распоряжаться своим немалым имуществом. По данным СМИ, в России у него остался элитный дом и автомобили на 160 миллионов рублей. Источник 78.ru рассказывал, что силовые структуры якобы инкриминируют Сабурову противоправную деятельность. Вопросы вызывает и его отношение к российскому гражданству.