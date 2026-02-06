В Совфеде раскритиковали СМИ за неудачную фразу о Нурлане Сабурове

Формулировка «отказался от гражданства России», которую часто используют в СМИ, подразумевает наличие права на него, а было ли это право у комика Нурлана Сабурова — неизвестно. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Конечно, мы не ходим и никому не предлагаем гражданство Российской Федерации, об этом речи не идет», — подчеркнул сенатор.

При этом он добавил, что Россия имеет право запрещать въезд любому иностранцу, если сочтет это нужным.

Накануне ночью Сабуров, гражданин Казахстана, прилетел в аэропорт Внуково из Дубая. Однако его не пустили в Россию и запретили въезд на 50 лет. По информации телеграм-канала Baza, комик нарушил миграционное и налоговое законодательство, а также критиковал специальную военную операцию.

При этом депутат Госдумы Владислав Даванков заступился за юмориста и призвал проверить обоснованность столь жесткого решения.