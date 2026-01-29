Выступление комика Нурлана Сабурова отменили в Екатеринбурге

Концерт популярного казахстанского комика Нурлана Сабурова, который должен был пройти в Екатеринбурге 3 февраля, отменили. Сообщение об этом организаторы опубликовали на странице мероприятия во «ВКонтакте» .

«Екатеринбург, важная информация! Мы очень надеялись на нашу встречу 3 февраля, но, к сожалению, возникли непреодолимые обстоятельства, по которым концерт не состоится в указанную дату», — пояснили организаторы.

Они пообещали автоматически вернуть деньги за все билеты в течение десяти рабочих дней. Также организаторы заверили, что перенесут выступление на другую дату и объявят о ней позже. Конкретную причину отмены они не назвали.

Нурлан Сабуров — один из самых популярных стендап-комиков в Казахстане и странах СНГ, известный своими острыми социальными шутками.

В прошлом году его задержали в аэропорту Шереметьево за нарушение миграционного законодательства. Он пробыл без гражданства в России больше положенных 90 дней.