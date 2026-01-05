Долина снова прокатила Лурье с переездом. Передачи квартиры не будет?
Резонансный судебный процесс закончился, однако певица Лариса Долина по-прежнему не смогла расстаться со своим элитным жильем. Переезд затягивается, несмотря на решение суда и требования покупательницы скорее освободить квартиру.
Решение суда
После проигрыша в суде певица через адвоката пообещала владелице квартиры Полине Лурье, что переедет до 5 января, однако позже потребовала еще немного времени.
Уже с 26 декабря представители артистки начали собирать и вывозить ее вещи. Они уже вынесли запакованные коробки, сумки, одежду на вешалках, электронное пианино, ростовую фигуру и портрет членов ее семьи, изображенных в качестве героев анимационного фильма. За переездом наблюдал корреспондент 360.ru.
Адвокат Долиной Мария Пухова уточнила, что певица покинет жилье на январских праздниках. По ее словам, приставы смогут нагрянуть к исполнительнице хита «Погода в доме» только после получения Лурье мотивированного решения суда, поэтому время на сбор вещей еще есть. Последний раз артистку видели в квартире 31 декабря.
Юрист Александр Хаминский рассказал, что звезда при желании могла бы саботировать решение суда и остаться жить в квартире еще несколько недель.
«У Полины Лурье, несмотря на решение в ее пользу, формально связаны руки. Ей необходимо дождаться изготовления судебного акта, получить его на руки, а затем потребовать у Долиной исполнить решение суда», — уточнил он.
Эксперт добавил, что только при таком отказе владелица квартиры сможет подать заявление в суд с требованием выдать исполнительный лист. В этом случае приставы возбудят исполнительное производство
Адвокат Лурье Светлана Свириденко подтвердила, что стороны договорились о переезде на 9 января.
«Сегодня, 5 января, передачи точно не будет. Ориентировочно это произойдет 9 января, но это не точно. Сейчас Лурье с Долиной договариваются на этот счет», — отметила она.
Сейчас квартира Долиной стал настоящим туристическим объектом столицы — многие специально приезжают, чтобы сфотографироваться на фоне прославившегося на всю страну элитного жилья. На это обратила внимание съемочная группа 360.ru.
Вполне возможно, что в скором времени предприимчивые люди начнут водить к дому экскурсионные группы и в подробностях рассказывать, как именно мошенники обманули артистку.