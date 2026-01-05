Долина снова прокатила Лурье с переездом. Передачи квартиры не будет?

Резонансный судебный процесс закончился, однако певица Лариса Долина по-прежнему не смогла расстаться со своим элитным жильем. Переезд затягивается, несмотря на решение суда и требования покупательницы скорее освободить квартиру.

Решение суда

После проигрыша в суде певица через адвоката пообещала владелице квартиры Полине Лурье, что переедет до 5 января, однако позже потребовала еще немного времени.

Уже с 26 декабря представители артистки начали собирать и вывозить ее вещи. Они уже вынесли запакованные коробки, сумки, одежду на вешалках, электронное пианино, ростовую фигуру и портрет членов ее семьи, изображенных в качестве героев анимационного фильма. За переездом наблюдал корреспондент 360.ru.

Адвокат Долиной Мария Пухова уточнила, что певица покинет жилье на январских праздниках. По ее словам, приставы смогут нагрянуть к исполнительнице хита «Погода в доме» только после получения Лурье мотивированного решения суда, поэтому время на сбор вещей еще есть. Последний раз артистку видели в квартире 31 декабря.