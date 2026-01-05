Долина освободит квартиру Лурье 9 января

Певица Лариса Долина обязана освободить квартиру Полины Лурье 9 января. В этот день собственница планирует въехать в новое жилье. Об этом сообщила РИА «Новости» адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

«Мы планируем 9 января. Стороны совместно планируют», — сказала она.

Адвокат Марии Долиной Мария Пухова сообщила агентству, что певица освободит квартиру до 5 января. Свириденко уточнила, что попросила перенести дату на 9 января Долина.

Ранее депутат Анатолий Аксаков рассказал, что Госдума примет меры по защите российского рынка недвижимости от «схемы Долиной» в первом квартале наступившего 2026 года. Одной из инициатив является введение семидневного периода охлаждения. В это время средства на депозите будут заблокированы до завершения сделки. Продавец получит деньги только после подписания всех необходимых документов.