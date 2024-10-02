Любовь Успенская связала пропажу дочери со своими концертами в ЛНР и ДНР

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина пропала и пять дней не выходит на связь

«Эта информация правдивая», — сказал он.

Ранее в СМИ появились данные, что дочь Успенской не выходила на связь уже пять дней. Как рассказывала сама артистка, это может быть связано с ее концертами в ЛНР и ДНР.

О пропаже дочери вокалистка узнала, когда приехала в Россию из Баку. Телефон Татьяна оставила дома. Никто не видел, куда она ушла.

«Мне страшно, потому что Таня может быть замешана с поездкой в ДНР, ЛНР. Я не знаю, это может быть один из вариантов. Или ее может быть где-то дилеры, наркоманы нашли», — заявила артистка в беседе со StarHit.

Ранее дочь Любови Успенской упала в душе и травмировала голову. Как рассказала певица, Татьяна поскользнулась в душе. Девушке наложили швы.