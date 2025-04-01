Дочь Петросяна вернулась в Россию. Отец не пустил в дом и продолжает с ней судиться

Дочь знаменитого юмориста Евгения Петросяна Викторина приехала в Россию из США, но ей негде жить. Звездная наследница попыталась попасть в родительскую квартиру, но наткнулась на новые замки. По слухам, так распорядилась новая жена комика Татьяна Брухунова.

«Предательство» дочери

Пока Викторина ютится у друзей и знакомых, ее отец подал иск в суд, чтобы окончательно лишить дочь права на жилье. Отношения между родственниками, очевидно, зашли в тупик.

История конфликта уходит корнями в далекое прошлое. Викторина — ребенок от первого брака артиста, ее мать трагически погибла в автокатастрофе в начале 70-х. После ее смерти Петросян остался один с маленькой дочерью. В 90-е Викторина вышла замуж за американца и отправилась за океан, где родила двоих детей.

До 2018 года дочь считалась единственной наследницей Петросяна, но все изменилось после его развода с Еленой Степаненко и женитьбе на Татьяне Брухуновой. Во время бракоразводного процесса Викторина встала на сторону мачехи, она даже некоторое время жила у нее, что Петросян воспринял как предательство.