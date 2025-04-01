Дочь Петросяна вернулась в Россию. Отец не пустил в дом и продолжает с ней судиться
Дочь знаменитого юмориста Евгения Петросяна Викторина приехала в Россию из США, но ей негде жить. Звездная наследница попыталась попасть в родительскую квартиру, но наткнулась на новые замки. По слухам, так распорядилась новая жена комика Татьяна Брухунова.
«Предательство» дочери
Пока Викторина ютится у друзей и знакомых, ее отец подал иск в суд, чтобы окончательно лишить дочь права на жилье. Отношения между родственниками, очевидно, зашли в тупик.
История конфликта уходит корнями в далекое прошлое. Викторина — ребенок от первого брака артиста, ее мать трагически погибла в автокатастрофе в начале 70-х. После ее смерти Петросян остался один с маленькой дочерью. В 90-е Викторина вышла замуж за американца и отправилась за океан, где родила двоих детей.
До 2018 года дочь считалась единственной наследницей Петросяна, но все изменилось после его развода с Еленой Степаненко и женитьбе на Татьяне Брухуновой. Во время бракоразводного процесса Викторина встала на сторону мачехи, она даже некоторое время жила у нее, что Петросян воспринял как предательство.
Масштабный раздел имущества
Раздел имущества между экс-супругами стал одним из самых масштабных в российском шоу-бизнесе. Стороны делили десятки столичных квартир, загородный особняк и уникальную коллекцию живописи.
Брухунова родила юмористу двоих детей: сына Вагана и дочь Матильду. С этого момента они стали рассматриваться как главные наследники артиста, а Викторину практически исключили из этого списка. В 2024 году Петросян обратился в суд с иском о выселении дочери из московской квартиры у Киевского вокзала.
Заседание, назначенное на конец марта, перенесли из-за болезни адвоката Викторины. Но представители юмориста полагают, что таким образом ответчица намеренно затягивает процесс. Сейчас 56-летняя дочь комика не имеет собственного жилья в России, ей приходится жить и друзей.
Поведение Петросяна возмутило россиян.
«Единственная красавица дочь, рожденная в молодые годы в счастливом браке, но ему не дано любить. Петросян тот еще ходок, как он предал Елену Степаненко, променяв ее на прохиндейку Брухунову, которая с далеким прицелом на финансовое благополучие быстренько родила ему двоих детей»;
«Викторина, по сути, единственная рожденная от Петросяна дочь, а судится с ней эта колхозница, которая непонятно откуда набрала этих детей»;
«Стыд и позор отцу Петросяну — нынешняя жена на сумочки потратила больше за короткий период, а он с дочерью судится!»;
«Когда-то был уважаемым артистом, хотелось смотреть и слушать его выступления. А теперь испанский стыд охватывает при одном упоминании о нем».