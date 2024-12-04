Евгений Петросян подал в суд на дочь

Mash: Петросян через суд хочет выписать из квартиры дочь от первого брака

Известный юморист Евгений Петросян начал судиться с дочерью от первого брака Викториной Петросян. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, комик потребовал суд признать женщину утратившей право на пользование его квартирой в Москве и просит снять жилье с регистрационного учета.

Иск поступил в суд Хамовнического района еще 12 ноября, однако заявление вернули для исправления ошибок, поэтому дело отложили. До 20 января 2025 года Петросян должен исправить указанные недочеты в исковом требовании.

Речь идет о квартире площадью 34 квадратных метра на Ростовской набережной, ее стоимость оценивают примерно в 20 миллионов рублей. Жилплощадь также становилась объектом спора комика с Еленой Степаненко после развода в 2018 году. Викторина — дочь юмориста от первой жены, балерины Беллы Кригер.

Ранее Евгения Петросяна заподозрили в измене Степаненко до их развода.