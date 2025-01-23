Петросян решил выгнать дочь из квартиры и вновь обратился в суд

«Назначена беседа на 17 февраля 2025 года», — гласит текст документа.

Петросян подал иск к своей старшей дочери, в котором попросил признать утрату женщиной права пользования квартирой. Он также захотел, чтобы Викторину сняли с регистрационного учета.

Ранее артист подал соответствующий иск, но суд оставил его без движения из-за нарушений. Он исправил документ и вновь направил его в орган государственной власти.

Речь идет о жилье площадью 34 квадратных метра, расположенном в доме на Ростовской набережной в столице. Его стоимость составляет примерно 20 миллионов рублей. Эта квартира ранее была объектом спора артиста с его экс-супругой Еленой Степаненко. Тогда комик смог отсудить жилплощадь.

Викторина — дочь Евгения Петросяна от первого брака с балериной Беллой Кригер.