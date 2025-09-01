Длинный язык Галкина доведет до развода: Пугачева ополчилась на мужа и собралась домой

Брак певицы Аллы Пугачевой трещит по швам. Причина — длинный язык Максима Галкина*. Из-за его скандалов и критики России звездам пришлось покинуть страну вместе с детьми Лизой и Гарри. Артистку не устраивает такой расклад, по данным Shot, она хочет для наследников российское образование в нормальной школе.

Потеря контроля и власти

Сейчас оставшиеся поклонники Аллы Борисовной надеются, что звезда остепенится и вернется на Родину. Однако вероятность такого сценария очень мала, считает психолог Кирилл Липский. По его мнению, артистка просто пытается восстановить свой статус-кво, возмущаясь на мужа.

Пугачева уехала вместе с мужем и детьми после февраля 2022 года. Ее супруг юморист Максим Галкин* жестко раскритиковал решение властей о начале специальной военной операции.

«В альянсе Пугачевой и Галкина изначально наблюдался очень серьезный и заметный дисбаланс — икона и талантливый протеже. При этом ситуация с их отъездом из страны и последовавшими за этим обвинениями кардинально поменяла расклад сил», — сказал Липский агентству Rambler. По его словам, теперь в семье ключевое решение принял Максим Галкин*. Он ответственен за все происходящее. На певицу упало «колоссальное бремя». Она ощутила «потерю контроля и власти», что для такой сильной личности очень тяжело принять.

Придется заслужить прощение Продюсер Леонид Дзюник в беседе с aif.ru напомнил, что Пугачеву из России никто не выгонял. Это ее родная страна, в которой она долго трудилась и заработала целое состояние. Но вернуться будет не так просто. По его мнению, звезде придется добиться прощения россиян. Русские люди добрые, так что если Алла Борисовна сможет по-настоящему раскаяться, то заслужит второй шанс, убежден он.

Связь с Россией еще осталась Артист Прохор Шаляпин ранее отмечал, что Пугачева все еще поддерживает связь с влиятельными друзьями в России. По его словам, некоторые из знакомых звезды работают на руководящих должностях на федеральных телеканалах и живут «на два фронта». Также Шаляпин рассказал, что благодаря поддержке «кланов» Алла Борисовна могла мешать молодым артистам продвинуться по карьерной лестнице. Это касается и его самого. * Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России.