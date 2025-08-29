Пугачева обвинила Галкина в том, что ей пришлось отказаться от родины

Певица Алла Пугачева обвинила мужа Максима Галкина* в том, что ей пришлось покинуть Россию. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на собеседника, близкого к семье.

Несмотря на демонстративную гармонию в соцсетях, звезда много раз «подкалывала» супруга, называя его ответственным за случившееся в семье.

Сама артистка неоднократно отмечала, что хотела бы перевезти детей учиться в Россию. Позже стало очевидно, что это невозможно. Переезд на Кипр, осуждение российской аудитории и вероятное задержание Галкина* при пересечении границы сделали возвращение на родину невозможным.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал исключить песни Аллы Пугачевой из патриотических мероприятий. По его словам, артистка дискредитировала себя тем, что уехала из России после начала СВО.

* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России.