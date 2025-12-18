«Дешевая фальшивка!» Поплавская поддержала отмену Нагиева после скандальных заявлений

Фото: Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

Шоумен Дмитрий Нагиев не имел права рассуждать о военных фильмах, потому что сам зарабатывал миллионы и проводил время в Дубае, пока российские бойцы сражались на Украине. Актриса и телеведущая Яна Поплавская прокомментировала в Telegram-канале скандал на премьере фильма «Елки 12».

Нагиева потребовали проверить

На премьерном показе новогоднего фильма Нагиев заявил, что устал от серости и грязи фильмов о войне. Поплавскую возмутило, что он сказал это публично, а либеральные СМИ назвали реакцию депутата Курской облдумы Дмитрия Гулиева на высказывание актера доносом.

«Им везде видятся доносы. Я надеюсь, что депутата Гулиева поддержат все коллеги по Курской областной думе и губернатор Александр Хинштейн», — сказала она.

Поплавская напомнила, что именно Курская область, которую представляет Гулиев, пострадала от украинских боевиков. Услышав высказывание Нагиева, депутат потребовал от Минюста признать его иноагентом, а Минкультуры — не пускать в проекты с госфинансированием.

Антигерой и дешевая фальшивка

Актер пообещал героически работать над продолжением кинофраншизы, ведь участвовать в «Елках» — это как подписать контракт с дьяволом.

Поплавская напомнила имена настоящих героев: Анатолий Папанов, Юрий Никулин, Владимир Басов, Иннокентий Смоктуновский, Михаил Пуговкин и другие. До съемок в фильмах они служили разведчиками, артиллеристами и отстаивали страну на поле боя.

«А что расскажет Нагиев? Как он штурмовал моллы в Дубае? Они по праву были героями советских экранов, потому что были героями страны! А эти нагиевы, козловские, урганты — их назначили „героями“ продюсеры, которые рубят бабло. Но это антигерои, дешевая фальшивка!», — заявила Поплавская.

Настоящими героями актриса назвала участников СВО. Она не согласилась с мнением некоторых людей, что за службу по контракту они получают баснословные деньги. Поплавская напомнила, что их доходы идут на содержание семей и обмундирование.

«А знаете, сколько Нагиев получает за один день съемок? Столько, сколько семья бойца получает в случае его гибели», — подчеркнула актриса.

За четыре часа работы Нагиеву платят 10 миллионов рублей, предоставляют поездки на Mercedes S Long с водителем, кофе и даже сок имбиря. Бойцам в зоне СВО такое даже не снилось. Актера она назвала бесполезным лицедеем-кастратом на фоне людей, переживших захват и освобождение Суджи.

