«Дешевая фальшивка!» Поплавская поддержала отмену Нагиева после скандальных заявлений

Шоумен Дмитрий Нагиев не имел права рассуждать о военных фильмах, потому что сам зарабатывал миллионы и проводил время в Дубае, пока российские бойцы сражались на Украине. Актриса и телеведущая Яна Поплавская прокомментировала в Telegram-канале скандал на премьере фильма «Елки 12».

На премьерном показе новогоднего фильма Нагиев заявил, что устал от серости и грязи фильмов о войне. Поплавскую возмутило, что он сказал это публично, а либеральные СМИ назвали реакцию депутата Курской облдумы Дмитрия Гулиева на высказывание актера доносом.

«Им везде видятся доносы. Я надеюсь, что депутата Гулиева поддержат все коллеги по Курской областной думе и губернатор Александр Хинштейн», — сказала она.

Поплавская напомнила, что именно Курская область, которую представляет Гулиев, пострадала от украинских боевиков. Услышав высказывание Нагиева, депутат потребовал от Минюста признать его иноагентом, а Минкультуры — не пускать в проекты с госфинансированием.

Антигерой и дешевая фальшивка

Актер пообещал героически работать над продолжением кинофраншизы, ведь участвовать в «Елках» — это как подписать контракт с дьяволом.