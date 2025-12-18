«Дешевая фальшивка!» Поплавская поддержала отмену Нагиева после скандальных заявлений
Шоумен Дмитрий Нагиев не имел права рассуждать о военных фильмах, потому что сам зарабатывал миллионы и проводил время в Дубае, пока российские бойцы сражались на Украине. Актриса и телеведущая Яна Поплавская прокомментировала в Telegram-канале скандал на премьере фильма «Елки 12».
Нагиева потребовали проверить
На премьерном показе новогоднего фильма Нагиев заявил, что устал от серости и грязи фильмов о войне. Поплавскую возмутило, что он сказал это публично, а либеральные СМИ назвали реакцию депутата Курской облдумы Дмитрия Гулиева на высказывание актера доносом.
«Им везде видятся доносы. Я надеюсь, что депутата Гулиева поддержат все коллеги по Курской областной думе и губернатор Александр Хинштейн», — сказала она.
Поплавская напомнила, что именно Курская область, которую представляет Гулиев, пострадала от украинских боевиков. Услышав высказывание Нагиева, депутат потребовал от Минюста признать его иноагентом, а Минкультуры — не пускать в проекты с госфинансированием.
Антигерой и дешевая фальшивка
Актер пообещал героически работать над продолжением кинофраншизы, ведь участвовать в «Елках» — это как подписать контракт с дьяволом.
Поплавская напомнила имена настоящих героев: Анатолий Папанов, Юрий Никулин, Владимир Басов, Иннокентий Смоктуновский, Михаил Пуговкин и другие. До съемок в фильмах они служили разведчиками, артиллеристами и отстаивали страну на поле боя.
«А что расскажет Нагиев? Как он штурмовал моллы в Дубае? Они по праву были героями советских экранов, потому что были героями страны! А эти нагиевы, козловские, урганты — их назначили „героями“ продюсеры, которые рубят бабло. Но это антигерои, дешевая фальшивка!», — заявила Поплавская.
Настоящими героями актриса назвала участников СВО. Она не согласилась с мнением некоторых людей, что за службу по контракту они получают баснословные деньги. Поплавская напомнила, что их доходы идут на содержание семей и обмундирование.
«А знаете, сколько Нагиев получает за один день съемок? Столько, сколько семья бойца получает в случае его гибели», — подчеркнула актриса.
За четыре часа работы Нагиеву платят 10 миллионов рублей, предоставляют поездки на Mercedes S Long с водителем, кофе и даже сок имбиря. Бойцам в зоне СВО такое даже не снилось. Актера она назвала бесполезным лицедеем-кастратом на фоне людей, переживших захват и освобождение Суджи.