Выставку об освобождении города Суджи открыли в Балашихе

В Балашихинском историко-художественном музее состоялось торжественное открытие выставки «Герои операции „Поток“, посвященной мужеству и самоотверженности российских военнослужащих, освободивших город Суджа от восьмимесячной оккупации. Экспозиция рассказывает о редкой и сложной боевой операции, в ходе которой бойцы сумели скрытно пройти по трубопроводу „Уренгой — Помары — Ужгород“ и успешно выполнить поставленную задачу.

В церемонии открытия приняли участие Герой России, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, председатель Совета депутатов городского округа Геннадий Попов, а также представители литературного сообщества — Роман Романов, член Российского союза писателей, и Ирина Трусова из Московской областной организации Союза писателей России. Среди гостей были балашихинские поэты и школьники, которые прочитали стихи, посвященные мужеству и стойкости российских воинов.

«Подобные проекты являются лучшим уроком патриотизма и исторической памяти для подрастающего поколения. Убежден, что эту выставку должен посетить каждый житель нашего города», — подчеркнул Геннадий Попов.

Центральное место в экспозиции занимают портреты участников операции, сопровождаемые их личными воспоминаниями о тех непростых днях. Особое внимание привлекает масштабный макет фрагмента трубы диаметром 1420 миллиметров — именно по такому трубопроводу в течение шести суток штурмовые группы продвигались к своей цели.

Организатором выставки выступил Центр патриотического туризма «RUS-вояж» при поддержке общественного деятеля Елены Бауэр. Благодаря таким инициативам молодое поколение имеет возможность прикоснуться к подлинным историям мужества, осознать важность патриотических ценностей и гордость за своих защитников.

Выставка «Герои операции „Поток“ будет открыта для посетителей до 9 ноября. Приглашаются все желающие ознакомиться с героическими страницами нашей истории.