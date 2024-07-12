Дочь покойной певицы Юлии Началовой будет учиться во Всероссийском государственном институте кинематографии имени Герасимова (ВГИК). Об этом девушка рассказала в социальной сети Instagram*.

«С сегодняшнего дня мы — михайловцы. ВГИК. Счастье», — написала она.

Судя по публикации, дочь артистки поступила на курс к 79-летнему народному артисту России Александру Михайлову. Мастер известен по таким фильмам, как «Любовь и голуби» и «Мужики».

Дочь Началовой хорошо сдала ЕГЭ по нужным для поступления в вуз предметам. В частности, ей удалось набрать 100 баллов по литературе и 97 баллов по русскому языку. Затем девушка справилась со всеми вступительными этапами во ВГИК и ее зачислили на первый курс.

Весной дочь артистки выступила в Кремле с итальянским певцом Энцо Гинацци. Она вышла на сцену в элегантном черном платье с аккуратной прической и вечерним макияжем.

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