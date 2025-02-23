Сегодня 14:28 Дала второй шанс. Что известно о новом романе Ирины Шейк с бывшим бойфрендом 0 0 0 Фото: CraSH/Keystone Press Agency / Global Look Press Знаменитости

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Около года назад поклонники модели Ирины Шейк узнали неприятную новость — звезда рассталась с американским футболистом Томом Брэди. Фанаты надеялись, что возлюбленные снова сойдутся, и их желания сбылись. Что известно о звездном романе — в материале 360.ru.

Отношения Шейк и Брэди Шейк и Брэди познакомились на свадьбе общих знакомых в Италии и впервые появились на публике в мае 2023 года. Пару замечали вместе на редких свиданиях: влюбленные встречались на ужинах, а также попадали в объективы папарацци в отелях и около особняка спортсмена в Лос-Анджелесе. Но отношения не продержались и полгода — 47-летний игрок НФЛ и 39-летняя модель расстались. Надежды на воссоединение звездной пары таяли на глазах с каждым месяцем. У некоторых фанатов опустились руки.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Шейк дала Брэди второй шанс Том и Ирина решили дать любви второй шанс. Чемпион Суперкубка и звезда обложек глянцевых журналов не собирались афишировать вновь вспыхнувшие чувства, за них это сделали инсайдеры. Пара решила попробовать все сначала, сообщило издание Page Six. «Том и Ирина снова начали встречаться и готовы посмотреть, к чему это приведет», — заявил источник. По словам другого инсайдера, искра между Ириной и Томом пробежала еще несколько месяцев назад. «Они разговаривали по телефону. Сейчас ни у кого из них нет серьезных отношений, так почему бы не отправиться в совместное путешествие?» — отметил собеседник издания. На фоне слухов о возобновлении отношений Шейк снялась в откровенных стрингах. Звезда опубликовала фотографию в социальной сети Instagram*. На кадрах модель стоит в черных прозрачных трусах, приспустив широкие брюки в тон. На руках Шейк — черные перчатки из кожи и кружева.

Фото: РИА «Новости»

Экс-жена Брэди ждет ребенка Бывшая жена спортсмена Жизель Бюндхен ждет ребенка — о беременности стало известно в октябре 2024 года. По данным TMZ, бразильская супермодель находится в положении уже пятый или шестой месяц. Малыш будет первым в ее отношениях с инструктором по джиу-джитсу Хоакимом Валенте. Брэди узнал о беременности экс-супруги несколько месяцев назад, когда Жизель рассказала об этом их общим детям. У пары 14-летний сын Бенджамин и 11-летняя дочь Вивьен. По словам инсайдера, сначала спортсмена ошеломила новость о беременности бывшей жены, но потом он за нее порадовался.

Фото: www.imago-images.de / Global Look Press

Прежние отношения Ирины Шейк С 2015 года модель встречалась с актером Брэдли Купером. В 2017-м у них родилась дочь Лея. Гражданский брак продлился до 2023 года. Причины расставания звездной пары остались неизвестны, но, вероятно, знаменитости имели разные взгляды на жизнь. На отношения также могли повлиять их часто несовпадающие графики. Еще один возлюбленный Ирины Шейк — португальский футболист Криштиану Роналду. Они встречались пять лет в период с 2010 по 2015 год. Футболист и модель считались одной из самых красивых пар планеты. Звезды познакомились в 2010 году во время фотосессии для итальянского бренда Armani Exchange. В феврале 2011 года Криштиану предложил Шейк руку и сердце, девушка согласилась, но дату церемонии бракосочетания не назначили. В 2012-м пара объявила, что свадьба состоится, церемонию приурочили к чемпионату Европы по футболу. Однако возлюбленные так и не поженились. В январе 2015 года пара распалась. Причины расставания не назывались. * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.