Ирина Шейк снова начала встречаться с бывшим мужем Жизель Бюндхен

Модель Ирина Шейк снова начала встречаться со своим бывшим возлюбленным — спортсменом Томом Брэди. Об этом сообщило издание PageSix .

По его данным, экс-супруг актрисы Жизель Бюндхен созванивался с Шейк и обсуждал с ней совместную поездку.

«Том и Ирина снова начали встречаться и готовы посмотреть, к чему это приведет. Они разговаривали по телефону. Сейчас ни у кого из них нет серьезных отношений, так почему бы не отправиться в совместное путешествие?» — рассказал источник издания.

Он добавил, что пара намеревалась провести вместе Новый год.

Шейк и Брэди уже вступали в романтические отношения в 2023 году, но расстались через несколько месяцев.

С 2015 года модель встречалась с актером Брэдли Купером. В 2017 году у них родилась дочь Лея. Гражданский брак звездной четы продлился до 2023 года. Причины расставания остались неизвестны, но, вероятно, знаменитости имели разные взгляды на жизнь. На отношения также могли повлиять их часто несовпадающие графики.