Сегодня 18:55 «Ну наша!» Как модель Ирина Шейк завоевала любовь всего мира Ирина Шейк после показа Victoria’s Secret выложила фото с российскими продуктами 0 0 0 Фото: Alessandro Bremec/Keystone Press Agency / Global Look Press Знаменитости

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Ирина Шейк — известная российская супермодель, которая благодаря своему таланту и настойчивости смогла добиться признания в мире моды. Что известно о детстве Шейк в России, романах с Роналду, Брэдли Купером и как она живет сейчас — в материале 360.ru.

Кто такая Ирина Шейк Ирина Валерьевна Шайхлисламова (настоящее имя модели) родилась 6 января 1986 года в небольшом городе Еманжелинске Челябинской области. Отец работал шахтером, мать — учителем музыки. В детстве и подростковом возрасте Ирина увлекалась музыкой и танцами, а после победы в конкурсе красоты «Супермодель-2004» жизнь резко изменилась. Девушка получила не только титул, но и возможность переехать в Москву для развития модельной карьеры. В столице Ирина начала активно работать с известными брендами и фотографами, участвовала в показах мод и снималась для обложек журналов. Несмотря на успех, не забывала о своих корнях и всегда с теплотой вспоминала о родном городе и семье.

Фото: Ирина Шейк в 2010 году. k55/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Как Ирина Шейк начинала карьеру модели Именно с победы на конкурсе красоты в 2004 году стартовала карьера Ирины. В Москве ее заметил модельный скаут Гия Джикидзе, открывший таких моделей, как Наталья Водянова, Ольга Шерер и Евгения Володина.

В 2005-м россиянка поехала работать в Европу, а после — в США. Первый крупный рекламный контракт получила в 2007 году, став лицом бренда Intimissimi. Работая в США, Шейк снялась для таких журналов, как Vogue России, Европы, Турции, Японии и других стран, Glamour, Maxim, Allure, GQ, Numero, Vanity Fair, Grazia, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan.

Фото: bk3/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В последующие годы работала с L’Oreal Paris, Armani Exchange, Guess, Beach Bunny, Lacoste, La Perla, Givenchy & Givenchy Jeans, Agua Bendita, Linda Farrow, Replay, Twin-Set, Alberta Ferretti, Blumarine и другими мировыми компаниями.

Интересно В 2024 году Ирина стала лицом российских брендов одежды и косметики — Gloria Jeans и d’Alba Russia. В 2024 году Ирина стала лицом российских брендов одежды и косметики — Gloria Jeans и d’Alba Russia.

Роман с Роналду Роман Ирины Шейк с португальским футболистом Криштиану Роналду начался в 2010 году, когда они впервые встретились на съемках рекламной кампании для бренда Armani. Отношения быстро стали поводом пристального внимания СМИ и поклонников. Пара проводила много времени вместе, появлялась на публике и делилась совместными фотографиями в социальных сетях. Но в 2015 году стало известно о расставании Ирины и Криштиану. Причины разрыва не называли, однако, по слухам, это произошло из-за плотного графика обоих и частых разъездов.

Фото: Freshfocus/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Поговаривали, что отношения модели и футболиста были лишь пиар-ходом и прикрытием для Роналду, которого считали гомосексуальным*. Доказательств этому нет. Кроме того, через четыре года после расставания с Шейк Роналду женился на Джорджине Родригес. Пара вместе до сих пор. Хотя роман супермодели и Криштиану Роналду закончился, они сохранили дружеские отношения.

Брак и развод Ирины Шейк с Брэдли Купером Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер были одной из самых ярких пар Голливуда. Их отношения завязались в 2015 году. Пара редко появлялась вместе на публике, но совместные выходы всегда вызывали интерес у поклонников и журналистов.

Фото: Regina Wagner/imago stock&people / Global Look Press

В 2017-м у Ирины и Брэдли родилась дочь Лея. Казалось, отношения только укрепились после рождения ребенка, однако спустя годы — в марте 2023-го — стало известно о расставании. Причины не известны, вероятно, Шейк и Купер имели разные взгляды на жизнь, кроме того, рабочие графики часто не совпадали. Многие тогда предположили, что актер изменил гражданской жене с коллегой по фильму «Звезда родилась» Леди Гагой. Поклонники Ирины назвали певицу разлучницей, а в соцсетях Гаги появилась масса гневных комментариев на русском языке. В 2021 году Купер опроверг эти слухи в интервью журналу The Hollywood Reporter, подчеркнув, что романа не было.

Фото: imago sportfotodienst / Global Look Press

Несмотря на расставание, Ирина и Брэдли стараются поддерживать хорошие отношения ради дочери. Они часто ходят вместе по магазинам и отдыхают на курортах.

Первая беременная модель на Victoria’s Secret В 2016 году Ирина Шейк произвела фурор в модной индустрии. О том, что она беременная, выяснилось не где-нибудь, а прямо на подиуме. (На видео ниже — 02:25)

В тот год показ Victoria’s Secret проходил в Париже. Ирина появилась дважды: в белье и плаще сверху и красной накидке с бахромой. Многие зрители удивились, почему прекрасную фигуру модели спрятали. Но более зоркие разглядели округлившийся живот. Оказалось, Шейк была уже на пятом месяце. Появление беременной модели на таком значимом мероприятии стало символом того, что мода становится более открытой и толерантной к различным образам и формам. Сама же Шейк хотела показать, что беременность — естественное состояние женщины, которое не должно быть скрыто от глаз общественности.

Фото: Eduardo Dieguez / Dyd Fotografos / Global Look Press

Возвращение Ирины Шейк на подиум Родив дочь, Ирина Шейк вновь вышла на подиум во время Нью-Йоркской недели моды в 2018 году. Она участвовала в показе новой коллекции дизайнера Филиппа Плейна. После родов модель слегка поправилась, это придало ее фигуре особую женственность. Однако она взяла этот момент под контроль: начала следить за питанием, посещать спортзал.

Фото: Kika Press/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Что известно о личной жизни Ирины Шейк После расставания с Брэдли Купером Ирина активно занялась карьерой. В 2023 году пошли слухи, что она завела роман с футболистом Томом Брэди. Молодые люди познакомились в мае того же года у миллиардера Джо Нахмада в Италии. До свадьбы дело не дошло. В 2024 году папарацци не смогли выяснить, с кем встречается российская супермодель. Вполне возможно, что пока ее сердце свободно. Политические взгляды Ирины Шейк В 2022-м Ирина Шейк опубликовала пост с изображением русской бани и салатом оливье. В тексте к фото фигурировала буква Z, которая часто встречается в материалах, поддерживающих СВО. На девушку сразу же обрушилась критика со стороны западных фанатов, но она перевела все в шутку.

Фото: Wiese/face to face / Global Look Press

«Иногда салат — это просто салат. Обещаю, что никаких зашифрованных посланий или политических комментариев здесь нет. Всем любви», — написала она. В том же году Ирина пообещала пожертвовать деньги в пользу ЮНИСЕФ и Красного креста, которые занимаются гуманитарной помощью на Украине.

Ирина Шейк сейчас В октябре 2024 года Ирина Шейк вновь произвела фурор на показе Victoria’s Secret. Американский бренд нижнего белья организовал масштабное шоу после шестилетнего перерыва из-за скандала: руководство компании обвинили в стандартизации красоты и идеализации женского тела. Шейк вышла на подиум один раз: в черном комплекте нижнего белья с накидкой из крупных звезд. В свои 38 лет российская модель выглядела шикарно и не уступала более молодым коллегам по цеху.

«В последний раз, когда я участвовала в шоу Victoria’s Secret, я была на пятом месяце беременности, так что вот. Я вернулась», — рассказала Шейк в интервью журналу Entertainment Tonight. После показа Ирина опубликовала в соцсетях фото с продуктами российских брендов: печеньем «Птичье молоко», шоколадным рулетом «Аленка», колбасой и лавашом. Не секрет, что перед выходом на подиум модели сидят на строгих диетах, а после шоу могут позволить себе сладкое и «вредное».

В комментариях к постам фанаты похвалили Ирину за выбор лакомств и шикарное появление на показе. «Ну наша! Наша», — написала Гульнара Галимова. «Затмила всех, как обычно», — добавила nenado66666.

* ЛГБТ-сообщество признали в России экстремистским.