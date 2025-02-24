Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук подала на развод с пойманным на измене мужем

После прогремевшего в интернете скандала с интимными переписками мужа звезда шоу «Дом-2», блогер Ирина Пинчук решила развестись с Араем Чобаняном. Она объявила об этом на странице в Instagram*.

«Вот и все, ребятки. К сожалению, мы разводимся. <…> Мы будем хорошо общаться как родители наших детей. Но, к сожалению, вместе мы не будем», — заявила девушка.

Пинчук опубликовала видео-нарезку с яркими моментами совместной жизни. На этих кадрах Чобанян сделал возлюбленной предложение, узнал о первой беременности жены, станцевал с уже подросшим ребенком. Блогер закрыла комментарии.

Брак Пинчук и Чобаняна продлился шесть лет. Они познакомились на съемочной площадке телестройки, но встречаться начали после ухода из проекта. В феврале злоумышленники взломали страницу мужчины в соцсетях и слили его переписки с другими женщинами.

Незадолго до этого официально развелись основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким и Владислав Бакальчук. Суд постановил оставить детей с матерью.

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