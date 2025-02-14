Племянник Сергея Зверева погиб в зоне СВО

Племянник известного стилиста Сергея Зверева погиб в зоне специальной военной операции. Об этом шоумен рассказал сайту mk.ru.

«Мы до сих пор не знаем, как это случилось. Случилось страшное», — сообщил он.

По словам Зверева, о гибели племянника Андрея он узнал от своей сестры. Стилист отметил, что близкие переживали за мужчину, когда он решил поехать добровольцем на фронт.

Также Зверев подчеркнул, что его родственник всегда был патриотом. После ухода на СВО вся семья поддерживала Андрея и ждала его возвращения домой. После новости о гибели племянника стилист заказал панихиду в храме.

Ранее в зоне СВО погиб бывший возлюбленный блогера Алены Водонаевой Антон Коротков. Телеведущая рассказала о гибели бывшего жениха в соцсетях, писало Ura.ru. Коротков и Водонаева расстались в 2016 году, но сохранили теплые дружеские отношения.