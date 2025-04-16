Сегодня 04:42 «Жил в сарае, спал на матрасе». Сын Сергея Зверева больше года бомжевал, в чем винит своего отца 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Сын стилиста Сергея Зверева в очередной раз публично выступил с обвинениями в адрес звездного приемного отца. Зверев-младший заявил в программе «Пусть говорят» на Первом канале, что лучше бы его оставили в детском доме, при выпуске из которого ему полагалась квартира. Он пожаловался, что у него «украли детство».

Вместо секций — тусовки Приемный сын стилиста обвинил отца в том, что вместо кружков и секций его таскали по тусовкам и снимали в шоу, заставляя делать эпатажные вещи на камеру. По словам Зверева-младшего, это нанесло ему непоправимый моральный вред, за что он хочет получить от отца пять миллионов рублей компенсации. Еще 20 миллионов отпрыск стилиста хочет отсудить за то, что его выселили из элитной квартиры на Тверской.

Фото: РИА «Новости»

Оказался на улице и мылся в реке После ссоры с отцом молодой человек переехал в Коломну и женился. Потом развелся и оказался буквально на улице — денег на аренду жилья у него не было. «Когда я ушел от нее, почти год жил в машине, питался продуктами быстрого питания», — рассказал в эфире федерального канала звездный отпрыск. Какое-то время Зверев-младший ухаживал за пожилым мужчиной, но в апреле прошлого года тот умер, и Сергей снова оказался на улице. «Нашел сарай, жил около года там. Нашел матрас советский еще, на матрасе жил. Замерзал — выходил на улицу и разводил костер, согревался. В туалет за зданиями ходил. А мылся я… Зимой, конечно, особо не помоешься, а так ждал весны, в речке умывался, когда вода оттаивала», — рассказал сын стилиста.

Фото: РИА «Новости»

Зверева-младшего пожалела сожительница того мужчины, за которым тот ухаживал ранее. Марина предложила ему кров, узнав о его бедственном положении. «Надоело терпеть, жить, непонятно, как и где. Я даже думал, лучше бы я в детском доме остался, мне бы хоть квартиру эту дали», — заявил Зверев-младший.

Фото: РИА «Новости»

Остался без образования и работы Претензии Сергея к отцу заключаются в том, что тот якобы не обеспечил ему должного образования, таская его по телешоу. А теперь из-за этого он не может найти работу. Сам Сергей Зверев не комментирует выпады непутевого отпрыска. Стилист неоднократно помогал сыну, пытался устроить его на работу, но все его усилия не увенчались успехом. Гонорары пропивает? Знакомые звездного парикмахера рассказали kp.ru, что появление 32-летнего сына Зверева на экранах — очередная попытка заработать на имени отца, облив его грязью. Гонорары за ток-шоу Зверев-младший пропивает. Историю про бедного детдомовского мальчика, лишенного детства придумали продюсеры шоу. Сергей-младший с детства жил в достатке и имел все возможности получить хорошее образование и профессию. Однако он не желал учиться и работать, только пил и воровал, об этом говорит окружение стилиста.