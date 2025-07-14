Стала известна причина смерти режиссера Юрия Мороза

Российский режиссер и актер Юрий Мороз скончался от рака поджелудочной железы, который ему диагностировали в 2023 году. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Авторы сообщения заявили, что состояние 68-летнего продюсера в последнее время ухудшилось и ему присвоили паллиативный статус.

Shot утверждает, что Мороз практически не вставал с кровати и передвигался только на инвалидной коляске.

В конце июня на дом к нему приезжал врач. Тогда медик зафиксировал сильное ухудшение самочувствия продюсера.

Официального подтверждения этой информации нет. Точную причину смерти Мороза родные и близкие пока не называли.

Юрий Мороз ушел из жизни на 69-м году в ночь на 14 июля. В разговоре с 360.ru актер Игорь Гордин назвал смерть режиссера «личной потерей».