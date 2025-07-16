Церемония прощания с Юрием Морозом завершилась в Москве

В Большом траурном зале Центральной клинической больницы № 1 в Москве завершилась церемония прощания с актером и режиссером Юрием Морозом. Об этом сообщило РИА «Новости» .

На прощание приехали его жена Виктория Исакова с дочерью Дарьей Мороз, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с женой, музыкант Гарик Сукачев, продюсер Антон Златопольский, актеры Марьяна Спивак, Иван Кокорин, Павел Деревянко и другие.

Венки передали кинокомпания «Марс медиа», Союз кинематографистов России, Первый канал, студия Валерия Тодоровского, гендиректор Московского концертного зала «Зарядье» Иван Рудин.

Мороз скончался в ночь на понедельник в возрасте 68 лет. Отпевание состоится в храме Воскресения Словущего, на процедуру пустят только близких режиссера. Артиста похоронят на Ваганьковском кладбище.