«Больно смотреть»: почему Волочкова и Джигурда сбежали с шоу «Звезды под капельницей»

На канале «Пятница» стартовал, пожалуй, самый провокационный проект сезона — реалити-шоу «Звезды под капельницей». Восемь медийных персон согласились пройти реабилитацию от алкогольной зависимости под прицелом камер. Однако уже первая серия показала, что граница между желанием исцелиться и телевизионным цирком оказалась опасно размытой. Проект, задуманный как наглядный урок о вреде алкоголя, мгновенно превратился в сюрреалистичное зрелище, вызвавшее вопрос: где здесь лечение, а где — эксплуатация человеческих слабостей?

Джигурда, появившийся в кадре с боевым кличем: «Нормальный! Любить по-русски!» — и Волочкова, с порога заявившая, что ее главная проблема заключается в завистливых людях, задали тон всему происходящему.

Провокация вместо лечения

Возглавивший ТВ-терапию нарколог и психиатр Василий Шуров сразу же решил не церемониться. Вместо стандартных процедур звездам устроили жестокий стресс-тест: пока им показывали скучный фильм о вреде алкоголя, за окном внезапно началась шумная вечеринка.

Доктор пояснил: это попытка разорвать у пациентов устойчивую связь между употреблением алкоголя и весельем. Однако его расчет не оправдался.

Первым разведать обстановку отправился Джигурда, вскоре за ним пошли и остальные. Начались шумные тосты, бурные примирения артиста с Волочковой, погони за живыми курами и даже предложение руки и сердца, которое Анастасия сделала Роме Желудю.

За вечер знаменитости выпили 10 литров алкоголя, а утро встретили в тяжелейшем состоянии с одним желанием — опохмелиться. За будущими пациентами по видео наблюдал Шуров. Он заверил, что в итоге научит участников справляться с соблазнами. Однако до старта реальной терапии добрались не все из них.