«Больно смотреть»: почему Волочкова и Джигурда сбежали с шоу «Звезды под капельницей»
На канале «Пятница» стартовал, пожалуй, самый провокационный проект сезона — реалити-шоу «Звезды под капельницей». Восемь медийных персон согласились пройти реабилитацию от алкогольной зависимости под прицелом камер. Однако уже первая серия показала, что граница между желанием исцелиться и телевизионным цирком оказалась опасно размытой. Проект, задуманный как наглядный урок о вреде алкоголя, мгновенно превратился в сюрреалистичное зрелище, вызвавшее вопрос: где здесь лечение, а где — эксплуатация человеческих слабостей?
Участники шоу «Звезды под капельницей»: кто согласился на «телерехаб»
В закрытый коттеджный поселок, обещавший исцеление, въехала колоритная компания: культовая телеведущая Маша Малиновская, «золотой мальчик» YouTube Рома Желудь, рэп-исполнительница Хофманнита, экстремальный блогер Габар, актриса Евгения Осипова и блогер Диана Астер.
Гвоздем программы стало участие танцовщицы Анастасии Волочковой и музыканта Никиты Джигурды, чьи бурные выяснения отношений публика наблюдала и раньше.
Джигурда, появившийся в кадре с боевым кличем: «Нормальный! Любить по-русски!» — и Волочкова, с порога заявившая, что ее главная проблема заключается в завистливых людях, задали тон всему происходящему.
Провокация вместо лечения
Возглавивший ТВ-терапию нарколог и психиатр Василий Шуров сразу же решил не церемониться. Вместо стандартных процедур звездам устроили жестокий стресс-тест: пока им показывали скучный фильм о вреде алкоголя, за окном внезапно началась шумная вечеринка.
Доктор пояснил: это попытка разорвать у пациентов устойчивую связь между употреблением алкоголя и весельем. Однако его расчет не оправдался.
Первым разведать обстановку отправился Джигурда, вскоре за ним пошли и остальные. Начались шумные тосты, бурные примирения артиста с Волочковой, погони за живыми курами и даже предложение руки и сердца, которое Анастасия сделала Роме Желудю.
За вечер знаменитости выпили 10 литров алкоголя, а утро встретили в тяжелейшем состоянии с одним желанием — опохмелиться. За будущими пациентами по видео наблюдал Шуров. Он заверил, что в итоге научит участников справляться с соблазнами. Однако до старта реальной терапии добрались не все из них.
Первые потери
Проект недосчитался двух самых ярких персонажей еще до начала основного действа. Волочкова собрала вещи после того, как Габар при всех намекнул на ее эротический интерес к Желудю. Помимо этого, танцовщицу не устраивало отсутствие балетного станка.
Вслед за закадычной подругой ретировался и Джигурда, на прощание прокричав свое коронное: «Я нормальный!» Так артист дал окружающим понять, что не видит никаких проблем в своем употреблении горячительных напитков.
Доктор Шуров, однако, успел вынести медицинское предположение относительно музыканта, диагностировав ему вторую стадию алкогольной зависимости.
Шоу или трагедия?
Реакция российских знаменитостей и зрителей на стартовавший проект оказалась неоднозначной, но количество негативных отзывов явно зашкаливало. Так, блогер и светская львица Мария Погребняк назвала происходящее не смешным, а трагичным. Особенно ее тронул пример падения Анастасии Волочковой.
«Самое тяжелое — наблюдать отрицание проблемы. <…> Мне бесконечно жаль Анастасию. Вспоминаю ее в расцвете: невероятная красота, шарм, грация. Она сводила с ума, была гордостью русского балета. Больно смотреть, во что это превратилось сейчас», — написала Мария в личном микроблоге.
«Звезды под капельницей» также возмутили заслуженного артиста России Станислава Садальского. Он в своем Telegram-канале окрестил шоу «печально-омерзительным телеогнищем».
Остались осадок и чувство неловкости за тех, кто на экране. Не могу никого из них осудить. Наверняка пошли на эту позорную Голгофу от нищеты и жажды славы.
Станислав Садальский
Недоволен передачей остался и шоумен Гоген Солнцев. В беседе с Ura.ru он заявил, что подобные проекты не способны наставить зависимых знаменитостей на путь истинный.
«Жаль, что на психически больных людях кто-то думает, что можно сделать рейтинг… Но этих горбатых только могила исправит», — заключил Солнцев.